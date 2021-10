MSCI y Burgiss lanzan la huella de carbono de los fondos de capital y deuda privados para evaluar el impacto del cambio climático en las carteras de activos privados

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, y The Burgiss Group, LLC, proveedor líder del mercado de datos, análisis y soluciones tecnológicas para inversores de capital privado, han anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta analítica que permite a los propietarios y gestores de activos institucionales comprender mejor el impacto del cambio climático en las carteras de activos privados.

Lanzada antes de la COP26, la Huella de Carbono de los Fondos de Capital Privado y de Deuda mide la intensidad de carbono de los fondos de capital privado y de deuda. La herramienta analítica está diseñada para abordar una grave brecha de transparencia en el mercado de activos privados, que abarca las inversiones de capital privado, renta fija y capital de riesgo. Aunque la transición a la neutralidad afecta a todos los activos, el reto de abordar el riesgo climático se intensifica con las carteras privadas, tanto por la importancia de los activos privados en las carteras institucionales como por la opacidad que puede caracterizarlos.

Con estimaciones de las emisiones de más de 15.000 empresas privadas y casi 4.000 fondos activos de capital y deuda privados, la herramienta ayudará a los inversores institucionales, incluidos los que han asumido compromisos públicos de cero emisiones, a evaluar los riesgos relacionados con el clima de forma holística en todos los tipos de activos y a alinear sus carteras de activos privados con los objetivos globales de temperatura.

“Los inversores que impulsan los activos privados -como los fondos de pensiones y los fondos soberanos, las dotaciones y las oficinas familiares- expresan cada vez más la necesidad de conocer la intensidad de carbono de sus carteras y de saber si las inversiones en activos no cotizados están favoreciendo sus estrategias a largo plazo”, dijo Remy Briand, responsable global de ESG y Clima de MSCI. “Esta nueva herramienta es un agregado importante a nuestro conjunto de herramientas de soluciones climáticas y ayudará a los clientes a tomar decisiones de inversión mejor informadas para apoyar su transición hacia el cero neto”.

Carbon Footprinting of Private Equity and Debt Funds (Huella de carbono de patrimonio privado y fondos de deuda) combina datos de empresas privadas de Burgiss, a los que acuden inversores institucionales de todo el mundo para conocer los fondos de activos privados, con una modelización desarrollada por MSCI ESG Research para estimar las emisiones de carbono de las empresas. La herramienta analítica ayuda a los inversores a:

Medir y supervisar las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de las carteras de capital privado, sobre la base de estimaciones para más de 15.000 empresas en más de 4.000 fondos de capital privado y de deuda activos

Agregar y comparar las emisiones de GHG por fondo, clase de activos, estrategia o cartera

Alinear las carteras de activos privados con los objetivos globales de temperatura

Identificar las inversiones intensivas en carbono y las oportunidades de inversión bajas en carbono

Medir la huella de carbono de los fondos de capital privado para informar sobre el compromiso

Medir el progreso hacia los compromisos netos cero e informar sobre la descarbonización de las carteras de capital privado y de deuda de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD)

“La combinación de Burgiss y MSCI ESG Research ofrece a los inversores una herramienta crítica, con una amplia cobertura, para medir el progreso hacia los objetivos de la Huella de Carbono dentro de sus carteras de capital privado”, dijo Brian Schmid, Jefe de Gestión de Productos de Capital Privado e Investigación Aplicada en Burgiss.

“Con este lanzamiento, las estimaciones de la Huella de Carbono están ahora disponibles para más del 85% de los activos dentro de los fondos de compra y más del 65% de los activos dentro de los fondos de capital de riesgo por valoración, basados en el universo de Burgiss. Burgiss y MSCI se han comprometido a poner a disposición de los mercados privados las mismas herramientas que gestionan los riesgos y objetivos climáticos dentro de los mercados públicos”.

La Huella de Carbono de los Fondos de Capital Privado y de Deuda es la más reciente de un arsenal de potentes herramientas climáticas que MSCI ofrece para ayudar a los inversores a navegar por la red cero en cada etapa. Sigue al lanzamiento por parte de MSCI del Climate Lab, Net-Zero Tracker, y Implied Temperature Rise que opera con su Target Scorecard y Net Zero Tracker para medir cómo se alinean las empresas con los objetivos globales de temperatura.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Acerca de Burgiss

Burgiss es un proveedor líder del mercado de soluciones de datos y análisis para los inversores globales de capital privado. Con más de 30 años de experiencia en los mercados privados, ofrecemos datos, análisis y transparencia inigualables que permiten a los propietarios de activos, gestores de activos e intermediarios financieros comprender, evaluar y gestionar las carteras de capital privado. Prestamos servicio a más de 1.000 empresas en 32 países, proporcionando datos que representan más de 8 billones de dólares en activos privados.

