MSCI revisa su clasificación de los mercados para 2023

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios para fundamentar las decisiones cruciales en la comunidad global de las inversiones, anunció hoy los resultados de la Revisión de la clasificación de los mercados de MSCI para 2023:

Acoge con satisfacción las medidas propuestas que apuntan a mejorar la accesibilidad del mercado coreano de la renta variable para los inversores internacionales y supervisará su aplicación y eficacia con el transcurso del tiempo

Amplía la consulta sobre la posible reclasificación de los índices MSCI Nigeria, que pasaría de la categoría de mercado fronterizo a la de mercado independiente, a raíz de los últimos acontecimientos en el mercado de divisas

Indica una posible consulta sobre una propuesta de reclasificación para Egipto en caso de que siga deteriorándose la accesibilidad al mercado

Sigue supervisando de cerca la accesibilidad de los mercados de renta variable de Sri Lanka, Kenia y Bangladesh

Destaca la evolución de los ciclos de compensación y liquidación en los mercados mundiales

Se recuerda sobre los próximos cambios en los índices de mercados de frontera, MSCI Frontier Markets

“En el marco de un entorno macroeconómico mundial sumamente complejo, se ha observado que baja la liquidez de las divisas en varios mercados; esto plantea una serie de obstáculos a la facilidad de repatriación de fondos para los inversores institucionales internacionales”, explicó el Dr. Dimitris Melas, jefe global de Investigación de índices y desarrollo de productos y presidente del Comité de política de índices de MSCI. “Estamos observando atentamente los desafíos registrados en determinados mercados emergentes y fronterizos”.

Además, el Dr. Melas agregó: “A pesar de estas condiciones, algunos mercados, como Corea, han propuesto planes para mejorar la accesibilidad de los inversores extranjeros. Una vez aplicados, serán objeto de consulta con los participantes del mercado para evaluar su repercusión y eficacia”.

Accesibilidad del mercado coreano

MSCI reconoce y acoge con satisfacción las medidas propuestas con el fin de facilitar la accesibilidad al mercado coreano de renta variable.

En febrero de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MOEF) dio a conocer las próximas mejoras en la estructura del mercado coreano de divisas (FX), en particular, permitirles a las instituciones extranjeras participar en el mercado interbancario de divisas onshore con registro previo, ampliar el horario de negociación y aplicar mejoras específicas en la infraestructura con el objetivo de corresponderse con los mercados mundiales de divisas. La aplicación plena de todas estas medidas está prevista para el segundo semestre de 2024, tras una fase piloto de seis meses, cuyo inicio está previsto para principios de ese año.

En enero de 2023, la Comisión de Servicios Financieros (CSF) anunció las medidas próximas que se tomarán en el mercado de capitales, entre ellas, la sustitución del sistema de Certificado de Registro de Inversores (IRC) por identificadores de personas jurídicas (LEI) para las sociedades, la eliminación de la información sobre las inversores finales en cuentas ómnibus y la ampliación de las operaciones extrabursátiles para la información ex post. Estas mejoras se aplicarían antes de principios de 2024, tras el desarrollo de los sistemas informáticos correspondientes.

La FSC les exigirá a las empresas coreanas que presenten información en inglés. Esta medida se introducirá gradualmente según el tamaño de los activos y el porcentaje de participación extranjera. Inicialmente, las empresas que cotizan en el KOSPI, con activos de 10 billones de KRW o más, o con una participación extranjera de al menos un 30% (y activos de entre 2 y 10 billones de KRW), deberán cumplir con estos nuevos requisitos de divulgación en 2024-2025. A partir de 2026, deberán hacer lo propio las empresas con 2 billones de KRW o más en activos. Asimismo, este año la FSC y el MOEF anunciaron actualizaciones de las normas de distribución de dividendos para su aplicación en 2024.

Se recuerda que entre 2009 y 2014, se evaluó la posibilidad de reclasificar los índices MSCI Korea de mercados emergentes a desarrollados. Durante este periodo y con posterioridad, los participantes en el mercado señalaron como preocupaciones importantes el hecho de que el won coreano tenía poca convertibilidad en el mercado de divisas extraterritorial, el sistema de identificación era demasiado rígido, lo cual encarece las transferencias en especie y las transacciones extrabursátiles, así como la falta de disponibilidad de instrumentos de inversión. Es importante señalar que las próximas reformas previstas no resuelven los problemas derivados de las restricciones impuestas por la bolsa local al uso de los datos bursátiles para crear productos financieros.

Para que MSCI emprenda una consulta sobre una eventual reclasificación de Corea, deben ocurrir tres cosas: en primer lugar, deben anunciarse las reformas previstas, algo que las autoridades coreanas hicieron a principios de este año, con la excepción de las restricciones sobre el uso de los datos bursátiles. En segundo lugar, deben aplicarse las reformas anunciadas. Las autoridades coreanas iniciarían esta acción a finales de 2023. Y en tercer lugar, los inversores internacionales deben experimentar las reformas aplicadas en la práctica. Este paso sólo se podrá ejecutar cuando los inversores hayan tenido tiempo suficiente para evaluar la eficacia de los cambios. Queda claro que únicamente después de que los inversores hayan experimentado las reformas en la práctica, podrá MSCI consultar a los participantes del mercado sobre sus experiencias en relación con la posible reclasificación del mercado de la renta variable coreano, que pasaría de la categoría de mercado emergente a la de mercado desarrollado.

Reclasificación eventual de los índices MSCI Nigeria a la categoría de mercado independiente

MSCI aseguró públicamente hoy que seguirá consultando a los participantes del mercado sobre la posible reclasificación de los índices MSCI Nigeria hasta el 29 de septiembre de 2023 y anunciará los resultados de la consulta a más tardar el día 31 de octubre de 2023.

Los problemas de liquidez del mercado de divisas continúan perjudicando la accesibilidad del mercado nigeriano de la renta variable. Desde el inicio de estos problemas en marzo de 2020, se han aplicado restricciones a la liquidez en dólares estadounidenses en el mercado, lo que ha provocado constantes preocupaciones por la eventual repatriación de capitales y una brecha entre los tipos de cambio paralelos y oficiales del nairas nigeriano. Esto ha causado persistentemente problemas de replicabilidad del índice y de capacidad de inversión para los inversores institucionales internacionales. Los comentarios de los participantes en el mercado obtenidos en el marco de la consulta sugieren que las restricciones de la accesibilidad al mercado nigeriano de la renta variable, derivada de la falta de liquidez en el mercado de divisas, justificaría su exclusión del MSCI Frontier Markets Index.

El 14 de junio de 2023, el Banco Central de Nigeria anunció cambios operativos en el mercado de divisas, los cuales fueron aplicados de inmediato, en particular, la abolición de la anterior segmentación del mercado de divisas, la fusión de todos los sectores en la ventanilla de inversores y exportadores y la reintroducción del modelo conocido como “vendedor voluntario, comprador voluntario”, sin límite de tasas.

“Decidimos ampliar la consulta para darle más tiempo a la estabilización de la liquidez en el mercado nigeriano de divisas, tras las medidas aplicadas hace poco por el Banco Central de Nigeria, que suprimen el sistema de tipos de cambio múltiples”, explicó Jean-Maurice Ladure, director global de Investigación de gestión de índices y miembro del Comité de política de índices de MSCI. “Evaluaremos las repercusiones de estas medidas en el contexto de la accesibilidad al mercado, en particular, los efectos en cuanto a la compensación de la cola de divisas durante el proceso de repatriación de capitales. Si dichas mejoras no fueran observadas por los participantes del mercado durante nuestro período de consulta ampliado, se confirmaría que la facilidad de las entradas y salidas de capital en los índices MSCI Nigeria no está a la altura de los estándares esperados de los mercados fronterizos”.

El informe de accesibilidad de Nigeria se detalla en el informe “Revisión de la accesibilidad del mercado global de MSCI 2023”, que se puede consultar en https://www.msci.com/market-classification.

Deterioro de la accesibilidad del mercado egipcio de la renta variable

La accesibilidad del mercado de Egipto se ha deteriorado dada la escasa liquidez de su mercado de divisas onshore. En particular, los participantes en el mercado han informado de la reaparición de una cola de liquidez en dólares estadounidenses, lo cual perjudica la capacidad de los inversores extranjeros para repatriar capital oportunamente. En respuesta a esto, MSCI introdujo un tratamiento especial en los índices MSCI Egypt en mayo de 2023 para reducir eventualmente el número de cambios en los índices relacionados y mitigar las preocupaciones de replicación del índice.

MSCI manifiesta su beneplácito por los comentarios sobre el nivel de accesibilidad del mercado egipcio de la renta variable y seguirá de cerca la situación. En caso de profundizarse el deterioro de la accesibilidad del mercado en Egipto, MSCI podría abrir una consulta sobre una propuesta de reclasificación de los índices MSCI Egypt de la categoría de mercados emergentes a la de mercados fronterizos o independientes lo antes posible, con suficiente antelación antes de implementarla.

Problemas de accesibilidad al mercado en Sri Lanka, Kenia y Bangladesh

Dada la persistencia de las dificultades de accesibilidad al mercado, siguen perjudicándose varios mercados fronterizos, lo que repercute negativamente en la replicabilidad de los índices. En Kenia, continúa la cola de dólares estadounidenses en el mercado de divisas y sigue causando retrasos en la capacidad de los inversores extranjeros para repatriar capitales. Por otro lado, la actividad en el mercado de divisas de Sri Lanka sigue siendo restringida en el marco de los problemas económicos más generales que afectan al país. En Bangladesh, la Comisión de Bolsa y Valores de Bangladesh reinstauró los precios mínimos para todos los valores cotizados en las bolsas del país, lo que provocó un notable descenso de la liquidez de negociación. Por lo tanto, MSCI continuará aplicando el tratamiento especial para estos mercados con el fin de reducir el número de cambios potenciales en los índices relevantes y mitigar las preocupaciones sobre la replicabilidad de los índices.

MSCI sigue acogiendo con satisfacción los comentarios sobre la accesibilidad de los mercados de renta variable de Sri Lanka, Kenia y Bangladesh y podrá consultar a los participantes del mercado en caso de producirse nuevos acontecimientos.

Evolución reciente de los ciclos de liquidación de valores

Es fundamental que los sistemas de liquidación estén alineados para mantener la estabilidad de los mercados de valores y proteger los activos de los inversores. La transición a un ciclo de liquidación más corto (T+1) puede arrojar numerosas ventajas, en particular, una mayor protección de los inversores, la reducción del riesgo en el sistema financiero y una mayor eficiencia operativa y de capital, además de aumentar la capacidad de adaptación del mercado de valores. No obstante, es crucial que este cambio no introduzca ineficiencias, como por ejemplo, requisitos de prefinanciación u otros costos operativos adicionales.

En los mercados desarrollados, EE.UU. y Canadá anunciaron desde 2021 su intención de adoptar un ciclo de liquidación más corto, pasando de T+2 a T+1 y comenzaron a coordinar esfuerzos para desarrollar una metodología de implementación teniendo en cuenta las repercusiones y los riesgos eventuales. A principios de este año, ambos mercados anunciaron que la transición a T+1 se efectuará en mayo de 2024. Dado que según lo previsto, este cambio se produciría en EE.UU. y Canadá, la alineación global de los mercados desarrollados sería muy beneficiosa, en particular, durante los reajustes de los índices mundiales, para reducir las fricciones y evitar los descubiertos, sobre todo teniendo en cuenta las tasas de interés actuales, que son muy elevadas. La situación ideal sería coordinar la transición en todos los mercados desarrollados, siendo la UE, el Reino Unido y Japón los próximos en aplicar el cambio. Por el contrario, los Mercados Emergentes demorarían la transición a T+1 hasta resolver la falta de flexibilidad en la modificación de los ciclos y el requisito de financiación previa en determinados mercados.

Por ejemplo, en 2023, la India concluyó la transición de un ciclo de liquidación T+2 a T+1 en el segmento de la renta variable. Inicialmente, los participantes del mercado expresaron su preocupación por la posibilidad de que este cambio pudiera dar lugar a la necesidad de prefinanciar las operaciones para reducir el riesgo de liquidación y generara problemas relacionados tanto con los plazos de confirmación de las operaciones como con la gestión de la negociación de divisas. Luego de aplicar las modificaciones operativas de la Comisión de Bolsa y Valores de la India (SEBI), los inversores institucionales internacionales informaron que no hubo complicaciones en la transición a un ciclo más corto.

MSCI sigue supervisando con atención estos desarrollos y agradece los comentarios de los participantes del mercado sobre el acortamiento del ciclo de liquidación en los mercados de la renta variable y las repercusiones de la alineación de la liquidación en los diferentes mercados.

Próximos cambios en los índices MSCI Frontier Markets Indexes

En noviembre de 2022, MSCI anunció los siguientes cambios en la metodología de los índices de mercados fronterizos, MSCI Frontier Market. En primer lugar, límites de tamaño independientes en el caso de los mercados fronterizos que ya no se relaciona con los mercados desarrollados. En segundo lugar, en cada mercado fronterizo individual, una reducción del número mínimo de empresas necesarias para cumplir los requisitos del Índice estándar en cuanto a tamaño y liquidez de dos empresas a una. Y por último, la consolidación regional de los mercados individuales a efectos de elaborar y mantener los índices según corresponda, empezando por los estados bálticos, es decir, Estonia, Lituania y Letonia. Estos cambios se aplicarán en los índices MSCI Frontier Markets tras la revisión del índice que se efectuará en agosto de 2023.

Cabe señalar que la Revisión de la clasificación de los mercados de MSCI para 2024 aplicará los nuevos límites de tamaño establecidos para los mercados fronterizos, teniendo en cuenta los requisitos en cuanto a tamaño y liquidez resultantes de la revisión de los índices de mayo de 2024.

-Finaliza-

Acerca de MSCI

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios para fundamentar las decisiones críticas en la comunidad global de las inversiones. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, facilitamos la toma de mejores decisiones permitiendo que los clientes entiendan y analizan factores clave de riesgo y rendimiento para diseñar de manera confiable carteras de inversión más efectivas. Creamos soluciones líderes del sector basadas en investigaciones que los clientes utilizan para acceder a un panorama del proceso de inversión y aumentar su transparencia. Para más información, visite www.msci.com.

