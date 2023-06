MSCI presenta una solución de personalización de carteras que permite a los gestores adaptar las cuentas de gestión independiente a las necesidades de sus clientes

Quantitative Investment Solutions permite a los asesores de inversión satisfacer la creciente demanda de los inversores de una estrategia fiscal rentable y adaptada a sus necesidades.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, anuncia hoy el lanzamiento de Quantitative Investment Solutions (QIS), un nuevo conjunto de herramientas para ayudar a los gestores de carteras a personalizar de forma eficiente y a escala las carteras de cuentas de gestión independiente (SMA, por sus siglas en inglés).

Con MSCI QIS, los gestores pueden adaptar las carteras a los valores y objetivos de inversión específicos de sus clientes de forma rápida y eficaz. Además de los requisitos fiscales, el gestor que ofrece las SMA puede implementar solicitudes de personalización que abarcan exclusiones de una sola empresa, exclusiones sectoriales, ASG y preferencias de estilo.

El conjunto de herramientas QIS incluye un servicio de elaboración de carteras para la gestión de cuentas independientes que permite a los gestores de carteras de renta variable de entidades gestoras de activos y otros asesores de inversión gestionar las implicaciones fiscales para sus clientes en distintos escenarios, como el seguimiento de modelos cercanos, la neutralidad fiscal o el establecimiento de la máxima pérdida fiscal, además de proporcionar actualizaciones diarias que muestran las operaciones propuestas para las distintas cuentas en función de los objetivos de inversión de los clientes.

Con MSCI QIS, los gestores de carteras tienen acceso a plantillas de estrategias fiscales únicas, que les permiten seleccionar y aplicar una variedad de restricciones y objetivos que coincidan con las consideraciones fiscales y de exposición actuales de sus clientes.

A través de la tecnología basada en la nube, QIS vincula la herramienta de optimización fiscal de MSCI a los índices de MSCI, las calificaciones de ASG, las emisiones de carbono y los modelos de factores para permitir a los gestores de carteras implementar las solicitudes específicas de carteras de los clientes de una manera eficiente.

Los gestores de activos tienen el reto de satisfacer la creciente demanda de SMA entre sus clientes. La implementación de requisitos personalizados para los SMA exige mucho trabajo y requiere integraciones de diversos sistemas y equipos tecnológicos que entrañan riesgos operativos.

Mark Carver, responsable de Gestión de Carteras de Renta Variable y Factores de Renta Variable de MSCI, declaró: «En estos tiempos en los que la personalización se demanda en todas las facetas del negocio, los gestores de carteras se enfrentan constantemente a la difícil tarea de equilibrar múltiples objetivos de inversión para dar respuesta a las necesidades de cada cliente. Independientemente de que se trate de reflejar sus preferencias personales con respecto a las estrategias de inversión en sus carteras, o de gestionar sus obligaciones fiscales en curso, MSCI QIS está diseñado no solo para permitir a los gestores de carteras calibrar las necesidades de sus clientes, sino también para competir de forma más eficaz por los activos al satisfacer una gama más amplia de requisitos personalizados en un período más corto».

