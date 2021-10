MSCI pone a disposición del público los datos de Temperature Rise Data (Aumento Implícito de la Temperatura) de más de 2.900 empresas

Subraya el compromiso de MSCI de aumentar la transparencia y los datos de ESG para los inversores de todo el mundo

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Con la crítica conferencia COP26 a la vuelta de la esquina, los inversores buscan nuevos niveles de transparencia en la alineación de las empresas cotizadas con los objetivos climáticos globales. MSCI (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, ha anunciado hoy que ha puesto Implied Temperature Rise de más de 2.900 empresas (miembros del Índice ACWI de MSCI) a disposición del público en su sitio web, para permitir a los inversores el acceso a los datos y la transparencia necesarios para navegar por su transición hacia la neutralidad.

El Aumento Implícito de la Temperatura proporciona claridad y transparencia sobre los compromisos climáticos de las empresas que cotizan en bolsa, evaluando sus compromisos con las emisiones netas cero mediante una métrica simplificada y potente de cara al futuro: la alineación de las empresas con los objetivos globales de temperatura, que se expresa en grados centígrados. MSCI anunció por primera vez el lanzamiento de esta solución en septiembre. La solución Temperature Rise fue modelada para cumplir con las recomendaciones de diseño establecidas por el Equipo de Alineación de Carteras del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) para que todos los segmentos del sector financiero midan y divulguen la alineación de la temperatura de las carteras, así como los marcos de fijación de objetivos.

El Aumento Implícito de la Temperatura captura puntos de referencia cruciales, como el objetivo de 2°C establecido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, así como el límite de 1,5°C, popularizado a través del Acuerdo de París, así como los planes de descarbonización de las empresas. Los Aumentos Implícitos de Temperaturas se calculan comparando las emisiones proyectadas por las empresas con su asignación del presupuesto global de carbono restante, una cifra que establece el límite superior de las emisiones de carbono permitidas para mantener el planeta por debajo de los objetivos clave de temperatura, un punto de referencia que también se menciona en el rastreador trimestral Net-Zero Tracker de MSCI .

A partir de hoy, los inversores globales podrán buscar el nombre o el ticker de una empresa para acceder a su Aumento Implícito de la Temperatura, a su objetivo de descarbonización (a través de la Target Scorecard de MSCI), y su MSCI ESG Rating que está disponible desde 2019. Las herramientas disponibles para el público están a disposición en el sitio web de MSCI aquí .

Remy Briand, Jefe Global de ESG y Clima de MSCI, dijo: “ En MSCI, somos defensores acérrimos de la necesidad de una mayor transparencia y estándares consistentes en las métricas de ESG y Clima. La publicación de los datos del Aumento Implícito de la Temperatura es una extensión natural del trabajo de transparencia que iniciamos en 2019 cuando MSCI publicó nuestras Calificaciones ESG. A medida que se acerca la COP26, confiamos en que estos nuevos datos añaden una claridad muy necesaria al debate sobre el papel de los mercados de capitales en la lucha contra el cambio climático. Estamos orgullosos de ser un líder en el impulso de la transparencia ESG y climática, equipando a los inversores con los datos que necesitan a medida que agudizan su enfoque en el impacto financiero del cambio climático, aumentando la conciencia del valor de los datos y calificaciones ESG, y mejorando los estándares de divulgación.”

MSCI llevó a cabo y seguirá llevando a cabo una labor de divulgación proactiva entre las casi 10.000 empresas que cotizan en bolsa para pedir que se incremente la divulgación de información sobre el clima para finales de año. MSCI invita a todos los emisores a revisar y proporcionar información sobre sus objetivos y compromisos climáticos a través del Portal de Comunicaciones de Emisores de ESG de MSCI .

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas de la prensa

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244



Melanie Blanco +1 212 981 1049



Laura Hudson +44 (0) 207 336 9653

Servicios Globales al Cliente de MSCI

Servicio al Cliente EMEA + 44 20 7618.2222



Servicio al Cliente Américas +1 888 588 4567 (gratuito)



Servicio al Cliente Asia Pacífico + 852 2844 9333