MSCI nombra a Jana Haines como directora de Índices

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios que sirven para fundamentar las decisiones cruciales de la comunidad inversora mundial, anunció hoy que Jana Haines se ha incorporado a la empresa como directora de Índices y miembro del Comité Ejecutivo de MSCI.

Con sede en Nueva York, Haines será responsable del desarrollo estratégico y la implementación de la línea de productos de Índices globales de MSCI. Colaborará con los directivos senior de toda la empresa para gestionar el proceso de desarrollo de productos de Índices. Su objetivo será impulsar la innovación en todas las categorías de índices, incluidos los de capitalización bursátil, sostenibilidad, clima, factores, índices temáticos y clases de activos, como los de renta fija y activos privados.

“ Jana tiene una larga y demostrada trayectoria como líder corporativo, implementación de pensamiento estratégico y una comprensión única del valor de los índices de MSCI para los inversores”, declaró Baer Pettit, presidente y director de operaciones de MSCI. “ La amplia experiencia de Jana en la industria financiera global será fundamental para que MSCI construya una comprensión aún más profunda de las necesidades cambiantes de nuestros clientes en términos de índices, que les ayuden a construir mejores carteras y desarrollar productos financieros que atraigan inversiones.”

Haines ocupó diversos cargos directivos en MSCI desde 2006 hasta 2021. En su último cargo se desempeñó como directora de Productos de Índices para América, Europa, Oriente Medio y África, y fue directora de Índices de Renta Fija a nivel mundial. Anteriormente, ocupó diversos cargos en el equipo de Cobertura de Clientes de MSCI.

Desde 2021, Haines fue directora de Estrategia de ARK Investments, donde trabajó junto a la directora ejecutiva, Cathie Wood y desempeñó un papel decisivo en la transición de ARK a un negocio escalable y en la expansión de las asociaciones globales de la empresa.

Antes de su incorporación a MSCI en 2006, Haines ganó una vasta experiencia en mercados financieros en HypoVereinsbank y Richie Capital. También fue cofundadora del Private Equity Group en Praga. Tiene un MBA de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.

“ Estoy muy emocionada de volver a unirme a MSCI en este momento de enorme innovación y expansión de las necesidades y usos de los índices por parte de la comunidad inversora”, expresó Haines. “ Desde la diversificación hasta los objetivos de descarbonización, los inversores necesitan datos diferenciados de alta calidad y perspectivas oportunas para obtener resultados con confianza en un mundo en constante cambio. MSCI está en una posición única para atender estas necesidades de los inversores, a través de la creación y gestión de los mejores índices de su clase, y deseo liderar la siguiente fase de innovación en MSCI para que nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones de inversión.”

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios que sirven para fundamentar las decisiones cruciales de la comunidad inversora mundial. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, ayudamos a tomar mejores decisiones de inversión que permiten a los clientes comprender y analizar los principales factores de riesgo y rentabilidad y construir carteras más eficaces con seguridad. Nos especializamos en crear soluciones mejoradas de investigación líderes en el sector que los clientes utilizan para obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Para más información, visite www.msci.com.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas de los medios de comunicación

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049



Konstantinos Makrygiannis +44 (0) 7768 930056



Tina Tan +852 2844 9320

Atención al cliente internacional de MSCI

Atención al cliente para Europa, Oriente Medio y África + 44 20-7618-2222



Atención al cliente para América+1 888-588-4567 (sin cargo)



Atención al cliente para Asia Pacífico + 852-2844-9333