MSCI nombra a Cristina Bondolowski para el cargo de directora de marketing

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de asistencia en las decisiones para la comunidad inversora mundial, anunció hoy que Cristina Bondolowski se ha incorporado a la empresa en el cargo de directora de marketing e integrará el Comité Ejecutivo de MSCI.

Bondolowski se encargará del desarrollo estratégico y de la ejecución de los programas internacionales de marketing y comunicación de MSCI para sustentar las iniciativas de crecimiento mundial de la empresa y de las áreas de interés de los clientes, en particular los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), además de los asuntos relacionados con el clima. Supervisará las campañas de marketing integradas en diversos canales y ofrecerá liderazgo intelectual en función del contenido para generar conciencia y compromiso a través de las herramientas, soluciones y base de clientes globales de MSCI de los inversores institucionales. Residirá en Palo Alto, California y trabajará bajo las órdenes de Baer Pettit, Presidente y Director de Operaciones.

Bondolowski es una ejecutiva de marketing con más de dos décadas de experiencia en diversos sectores y empresas; además, desempeñó hace poco el cargo de Directora internacional de marketing, Impacto de la sostenibilidad en la impresión y Pan-HP. Anteriormente, ocupó el cargo de Directora internacional de marketing de Informática en HP durante más de tres años. Antes de HP, trabajó 19 años en The Coca-Cola Company en varios puestos de liderazgo, entre ellos, el de Directora internacional de marketing de bebidas carbonatadas. Antes de incorporarse a The Coca-Cola Company, Bondolowski desempeñó diversas funciones de marketing en empresas de gran alcance como Colgate-Palmolive, Universal Studios e IBM.

Al respecto, Pettit señaló: “ Tenemos la suerte de darle la bienvenida a Cristina a MSCI y a nuestro equipo directivo. Cristina aporta una gran experiencia en el impulso de estrategias de marketing innovadoras para marcas de renombre mundial. Esperamos sus contribuciones mientras seguimos avanzando y fortaleciendo la forma de comunicarnos y conectarnos con nuestros clientes en todo el mundo”.

Por su parte, Bondolowski comentó: “ Estoy encantada de empezar a trabajar con el equipo de MSCI durante este período de rápida transformación y crecimiento de la empresa, que me llena de entusiasmo. Estoy ansiosa de formar parte de la historia de MSCI y su enorme aporte para lograr una mayor transparencia en los mercados financieros globales, además de ayudar a los inversores a entender, evaluar y gestionar los riesgos de la cartera, en particular en el panorama de la inversión relacionado con los aspectos ESG, a través de soluciones impulsadas por la investigación y habilitadas por la tecnología”.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de decisión crítica para la comunidad de inversores global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, facilitamos la toma de mejores decisiones de inversión permitiendo que los clientes entiendan y analicen factores clave de riesgo y rendimiento, además de diseñar de manera confiable carteras de productos más efectivas. Creamos soluciones basadas en investigación líderes en el sector que los clientes pueden utilizar para obtener un panorama más acabado y mejorar la transparencia a lo largo de todo el proceso de inversión.

