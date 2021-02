MSCI lanzará Investment Solutions as a Service en colaboración con Microsoft

Investment Solutions as a Service de MSCI aprovechará la nube de Microsoft y la IA para permitir a los inversores generar mejores carteras para un mundo mejor

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a las decisiones de inversión, anunció hoy el desarrollo de Investment Solutions as a Service para el sector de la inversión mundial en colaboración con Microsoft Corp. El nuevo servicio permitirá a los inversores institucionales utilizar tecnologías de próxima generación, análisis avanzados y macrodatos para ayudar a anticipar y abordar los principales retos estratégicos y de inversión.

Desarrollado para alinear la tecnología a largo plazo y las tendencias de datos con las necesidades inmediatas de los inversores, el servicio combinará las tecnologías de la nube y la IA de Microsoft con los amplios conjuntos de datos de MSCI, los modelos analíticos y la gran experiencia de la industria de la inversión global para impulsar la toma de decisiones de inversión de próxima generación.

Investment Solutions as a Service transformará el proceso y la experiencia de inversión y comenzará con los siguientes servicios que se lanzarán en 2021:

Soluciones ESG como servicio

Soluciones de índices como servicio

Soluciones para la gestión de datos como servicio

Soluciones para el análisis de inversiones como servicio

El lanzamiento de estos servicios refleja la creciente demanda de tecnologías que ofrecen “soluciones como servicio”, aprovechan los macrodatos y proporcionan experiencias personalizadas. Las soluciones forman parte de la alianza estratégica creada entre MSCI y Microsoft en 2020 para acelerar la innovación en el sector de la inversión mundial.

“ La alianza con Microsoft remarca el compromiso continuo de MSCI para desarrollar nuevas e innovadoras soluciones de inversión”, afirmó Henry Fernández, presidente y CEO de MSCI. “ Hemos combinado la mejor tecnología de Microsoft con nuestras sólidas capacidades analíticas y de datos y con un riguroso conocimiento de los desafíos de los clientes para crear un conjunto de servicios que capaciten a los inversores. Desde la respuesta al histórico e inigualable desafío del cambio climático, hasta el aprovechamiento del poder de los macrodatos y de la analítica innovadora, Investment Solutions as a Service es un hito para potenciar la próxima generación de toma de decisiones de inversión”.

“ MSCI y Microsoft comparten el compromiso de acelerar la innovación en la industria de los servicios financieros”, afirmó Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de Cloud + AI de Microsoft. “ Las soluciones de inversión de MSCI, combinadas con las capacidades de datos y análisis de Microsoft Azure, permitirán a los gestores de inversiones aprovechar los conocimientos inteligentes necesarios para navegar con confianza en los mercados globales actuales”.

Soluciones ambientales, sociales y de gobierno (ESG) como servicio

Con el ESG bien establecido como un tema de alta prioridad para los inversores y corporaciones globales, las Soluciones ESG como Servicio les ayudarán a entender, analizar e interpretar mejor los riesgos y oportunidades de inversión y de negocio que conlleva el cambio climático. Aprovechando las plataformas Azure y PowerBI de Microsoft, los inversores podrán evaluar los sectores y las empresas con los principales análisis ESG del mundo, y las empresas podrán entender su evaluación de riesgos en comparación con sus pares. El servicio proporcionará información detallada sobre la capacidad de adaptación de las empresas al cambio climático, las mediciones de la huella de carbono, así como la exposición al riesgo físico, incluidos los eventos relacionados con el clima, como huracanes e inundaciones.

Soluciones para índices como servicio

Index Solutions as a Service ofrecerá a los inversores la oportunidad de crear y personalizar índices, siendo la primera vez que los clientes tendrán a su alcance las capacidades de construcción de índices de MSCI. El servicio está orientado a ofrecer una experiencia inteligente y eficiente que acorte el tiempo desde la hipótesis de mercado hasta los nuevos índices personalizados. Desarrollado en Microsoft Azure, Soluciones para índices como servicio aprovecha los conocimientos creados a través de los más de 50 años de experiencia en índices de MSCI. Proporcionará a los clientes una experiencia de autoservicio sin fisuras para crear, probar y analizar índices personalizados; comparar esos índices con referencias establecidas; perfeccionar sus creaciones a través de un proceso iterativo y pedirlos a MSCI.

Soluciones para la gestión de datos como servicio y soluciones para el análisis de inversiones como servicio

Con las Soluciones para la gestión de datos como servicio y las Soluciones para el análisis de inversiones como servicio, los inversores pueden descubrir y acceder directamente, de una manera nueva y dinámica, a un variado y extenso almacén de conjuntos de datos y a sólidas capacidades analíticas de las potentes soluciones de inversión de MSCI en la actualidad. MSCI lanzará un nuevo Portal para Desarrolladores que ofrece Interfaces de programación de aplicaciones que se integran perfectamente con los entornos existentes de los clientes. A través del Portal para Desarrolladores, los desarrolladores e investigadores pueden encontrar, seleccionar y analizar datos históricos de los mercados sobre una serie de clases de activos y desarrollar sus propias soluciones de inversión que satisfagan sus necesidades específicas de riesgo y generación de carteras.

“El lanzamiento de las Investment Solutions as a Service de MSCI es el último ejemplo de nuestra continua innovación e impulso para desarrollar tecnologías de vanguardia”, afirmó Jigar Thakkar, director de Tecnología y jefe de Ingeniería de MSCI “ Reconocemos que nuestros clientes operan en un entorno cada vez más complejo en el que la necesidad de conocimientos inteligentes para la gestión de carteras y el análisis de riesgos nunca ha sido tan importante. Nuestros nuevos servicios proporcionarán una experiencia sin fricciones con una rápida autopersonalización y exploración de nuestros conjuntos de datos, poniendo el poder en manos de los inversores como nunca antes”.

Acerca de MSCI

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo para la toma de decisiones para la comunidad inversora mundial. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, impulsamos mejores decisiones de inversión, lo que permite a los clientes comprender y analizar los principales factores de riesgo y rentabilidad y generar con confianza carteras más eficaces. Creamos soluciones mejoradas de investigación líderes en el sector que los clientes utilizan para obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Para obtener más detalles, visite www.msci.com.

La información contenida en este documento (la “Información”) no puede reproducirse o redistribuirse en su totalidad o en parte sin el permiso previo por escrito de MSCI. La Información no puede utilizarse para verificar o corregir otros datos, para crear trabajos derivados, para crear índices, modelos de riesgo o análisis, o en relación con la emisión, oferta, patrocinio, gestión o comercialización de valores, carteras, productos financieros u otros vehículos de inversión. Los datos y análisis históricos no deben tomarse como indicación o garantía de ningún rendimiento, análisis, previsión o predicción futuros. Ninguna de las informaciones o el índice de MSCI u otro producto o servicio constituye una oferta de compra o venta, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento financiero o producto o estrategia de inversión. Además, nada de la Información o de cualquier índice de MSCI pretende constituir un asesoramiento de inversión o una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de inversión y no puede considerarse como tal. La Información se proporciona “tal cual” y el usuario de la misma asume todo el riesgo de cualquier uso que pueda hacer o permitir que se haga de la misma. NINGUNA DE LAS EMPRESAS DE MSCI INC. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES O SUS PROVEEDORES DIRECTOS O INDIRECTOS O CUALQUIER TERCERO QUE PARTICIPE EN LA ELABORACIÓN O COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN (CADA UNO DE ELLOS, UN “PROVEEDOR DE INFORMACIÓN”) OFRECE NINGUNA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN Y, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CADA PROVEEDOR DE INFORMACIÓN RENUNCIA POR LA PRESENTE A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, NINGUNO DE LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENTES (INCLUIDO EL LUCRO CESANTE) O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUSO SI SE LES NOTIFICARA LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Lo anterior no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada por las leyes aplicables. Aviso de privacidad: Para obtener información sobre cómo MSCI recopila y utiliza los datos personales, consulte nuestro Aviso de privacidad en https://www.msci.com/privacy-pledge.

