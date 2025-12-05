MSCI lanza un revolucionario índice que integra mercados públicos y capitales privados

Este índice innovador está diseñado para ofrecer un amplio panorama diario de las oportunidades de inversión en capitales globales

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) lanzó MSCI All Country Public + Private Equity, un innovador índice diario que combina mercados públicos y un amplio panorama de capitales privados en un marco unificado y coherente. Este lanzamiento representa un cambio importante en la forma en que los inversores pueden evaluar las exposiciones totales de capital y medir el rendimiento en toda su cartera.

En un contexto donde los mercados privados se integran cada vez más en carteras de inversión, los capitales privados se están convirtiendo en un componente central de la asignación total de la cartera, lo que contribuye a la diversificación, el potencial de rendimiento a largo plazo y la exposición a segmentos de la economía no capturados por mercados públicos. Para reflejar la estructura en permanente evolución de las carteras de inversión, este índice establece un nuevo estándar de seguimiento del rendimiento de los capitales globales en mercados públicos y privados.

El índice combina el emblemático MSCI ACWI IMI, que representa el rendimiento del conjunto de oportunidades completo de acciones que cotizan en bolsa en mercados en desarrollo y emergentes, además de actuar como referencia para aproximadamente 5,6 billones de dólares en activos bajo gestión1, y el nuevo índice MSCI All Country Private Equity, una medición diaria basada en el conjunto de datos propietarios de MSCI de flujos de caja provenientes de la inversión de un socio capitalista y valuaciones de casi 10.000 fondos de capitales privados. Este enfoque integrado permite que el índice refleje tanto el universo de capitales públicos invertibles como las exposiciones de capitales privados modeladas en un marco de capitales global coherente.

Sustentada en la experiencia en índices y las capacidades de investigación y datos de MSCI, la metodología del índice MSCI All Country Public + Private Equity está diseñada para ofrecer transparencia y un enfoque coherente para la construcción, el mantenimiento y el reajuste del índice, respetando los principios de diseño de índices de MSCI. El índice, junto con una asignación objetivo para capitales privados establecida en un 15 %, se calcula de forma diaria en función de la deriva de ponderación y el rendimiento diario de cada uno de los índices que lo componen. El índice se revisa y se reajusta de manera trimestral para mantener la coherencia con las ponderaciones de asignación objetivo. En cada revisión, se incorporan los datos más recientes disponibles de cada uno de los índices que lo componen y se restablecen los factores de ponderación en función de la asignación objetivo. El reajuste se lleva a cabo de acuerdo con las políticas de mantenimiento de índices de MSCI, que ofrecen continuidad y comparabilidad a lo largo del tiempo.

“Este índice es un hito en nuestra misión de lograr que los mercados privados sean más transparentes and accesibles”, afirmó Luke Flemmer, responsable de activos privados de MSCI. “Refleja la combinación exclusiva de datos de alta calidad, investigación de clase mundial y capacidades de distribución de índices de MSCI, y amplía la caja de herramientas de nuestros activos privados para que los inversores tengan una manera más simple de acceder, evaluar y asignar a capital privado”.

El lanzamiento pone de manifiesto el compromiso más amplio de MSCI, que consiste en equipar a los inversores con las herramientas, la investigación y los datos necesarios para hacer posible una toma de decisiones informada en sus distintas carteras. Para obtener más información, visite Activos privados de MSCI.

1 Al 30 de junio de 2025. Los activos bajo gestión (AUM) institucionales activos incluyen AUM individuales/segregados, AUM agrupados/combinados y AUM de fondos mutuos institucionales. Los fondos minoristas activos incluyen fondos abiertos, fondos cerrados y fondos de productos de seguros. Los AUM también incluye activos indexados e interés abierto nocional en futuros y opciones, según datos internos de MSCI. En el caso de fondos que no informaron AUM al 30 de junio de 2025, se utilizan valores de períodos anteriores a modo de estimación.

