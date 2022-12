MSCI lanza herramientas para que los inversores puedan evaluar la biodiversidad y el riesgo de deforestación en sus carteras

Las métricas de evaluación se dan a conocer en el momento en que los líderes mundiales se reúnen en la COP15 para desarrollar un marco de trabajo respaldado por las Naciones Unidas que proteja la diversidad biológica de la actual década

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), empresa proveedora líder de herramientas y servicios que apoyan la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, ha anunciado hoy el lanzamiento de una serie de herramientas que permitirán a los inversores identificar empresas con riesgo de contribuir a la pérdida de la biodiversidad y a la deforestación.

Las nuevas herramientas de evaluación combinan miles de datos climáticos y datos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés), los cuales a su vez se cotejan con los datos de geolocalización exclusivos de MSCI para identificar las operaciones de una empresa. Estas herramientas, que MSCI pretende poner a disposición de los inversores a principios de 2023, comprenden:

Métricas de evaluación de zonas sensibles para la biodiversidad de MSCI , que permite a los inversores identificar empresas que tienen activos físicos ubicados en zonas de gran relevancia para la biodiversidad, como bosques sanos, frentes de deforestación o zonas ricas en especies.

Nadia Laine, directora ejecutiva de productos ESG de MSCI, afirmó: “Llevamos décadas desarrollando datos para que los inversores globales puedan medir el riesgo y las oportunidades relacionadas con el cambio climático y los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Y hemos aplicado esa experiencia a cuestiones emergentes en torno a la pérdida de la naturaleza y la deforestación. Desafíos para la biodiversidad mundial tales como la propagación de especies invasoras, el cambio en el uso del suelo o la contaminación tendrán repercusiones muy tangibles en el funcionamiento de las empresas en un futuro a corto y largo plazo. MSCI pretende ayudar a los inversores institucionales a comprender esos riesgos a nivel de cartera”.

MSCI ha anunciado el lanzamiento de estas herramientas durante la 15.ª Conferencia de las Partes (COP 15) en Montreal, donde se propuso establecer un marco de trabajo con objetivos específicos para proteger la biodiversidad y el capital natural del mundo de aquí a 2030. Las nuevas normativas financieras —como la Estrategia de Biodiversidad 2023 de la Unión Europea, o la reciente legislación de la UE que prohíbe la importación de bienes relacionados con la deforestación— también están sometiendo a las empresas a un mayor escrutinio por contribuir a la pérdida de la naturaleza, lo que, por otra parte, supone nuevos riesgos financieros para sus inversores.

El informe ESG y de tendencias climáticas a tener en cuenta en 2023 de MSCI ESG Research indica que el nivel de preparación de las empresas para este tipo de regulaciones es bajo, ya que menos del 12 % de las empresas de productos alimentarios divulgaron una política de deforestación en octubre de 2022. Según los datos de MSCI ESG Research, solo el 11 % de los componentes del índice mundial de todos los países de MSCI, a 30 de noviembre de 2022, puede contribuir directa o indirectamente a evitar la deforestación.

Sylvain Vanston, director ejecutivo de investigación en inversión climática de MSCI ESG Research, sostuvo: “La biodiversidad de nuestro planeta está disminuyendo a un ritmo alarmante debido en gran parte a la actividad humana, con la destrucción del hábitat, la contaminación, el estrés hídrico y los problemas relacionadas con el cambio climático. Esta disminución en la capacidad de la naturaleza para prestar servicios ecosistémicos supone una grave amenaza para la economía mundial. Se están dando pasos importantes con la reunión de los líderes mundiales en la COP15 de Montreal y con el grupo de trabajo sobre Información Financiera Relacionada con la Naturaleza, el cual pretende redefinir un marco de información estándar. Sin embargo, para poder adoptar medidas cruciales, los participantes de los mercados de capitales deben tener acceso a datos oportunos y sólidos que les permitan tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas. Comprender los riesgos relacionados con la deforestación y determinadas actividades en regiones sensibles es un paso importante en esta dirección”.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Acerca de los productos y servicios de MSCI ESG Research

Los productos y servicios de MSCI ESG Research son proporcionados por MSCI ESG Research LLC y están diseñados para ofrecer investigaciones, puntuaciones y análisis en profundidad de las prácticas comerciales relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo a las empresas de todo el mundo. Las puntuaciones, los datos y el análisis de MSCI ESG Research LLC. También se emplean en la construcción de los Índices MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC. es un asesor de inversiones registrado con arreglo a la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 y una filial de MSCI Inc.

