MSCI: Iniciativa Science Based Targets aprueba objetivos “Cero neto”

Ratifica su compromiso con el objetivo de eliminar las emisiones netas para 2040

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios que facilitan las decisiones para la comunidad inversora mundial, anunció hoy que sus objetivos mejorados de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), conocidos como “Cero neto”, han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). MSCI se enorgullece de formar parte del primer grupo de empresas en recibir la aprobación de sus objetivos de “Cero neto” por parte de la SBTi, un organismo mundial que permite a las empresas establecer objetivos ambiciosos en cuanto a la reducción de las emisiones netas en consonancia con la ciencia climática más reciente.

Henry Fernandez, presidente y director general de MSCI, señaló: “Prevenir las peores consecuencias de un clima cuya temperatura aumenta cada vez más exige una acción urgente y requerirá medidas coordinadas en todas las industrias. Me complace anunciar nuestros nuevos compromisos tras el tremendo impulso surgido de la COP27. Como empresa pública que ofrece herramientas de inversión netas y que ha hecho un llamamiento a los participantes en los mercados de capitales para que colaboren en la descarbonización, nos esforzamos por ser transparentes en cuanto a nuestras propias emisiones e impacto. Los compromisos mejorados de MSCI nos ayudarán a impulsar la responsabilidad y a ser congruentes con la vía climática sostenible”.

Tia Counts, directora de Responsabilidad y diversidad de MSCI, comentó al respecto: “En 2021, redujimos un 75% las emisiones absolutas de GEI de Alcance 1 y 2 y nuestras emisiones de GEI de Alcance 3 también disminuyeron. Si bien nuestra trayectoria de reducción de las emisiones de GEI no será totalmente lineal y evolucionará con el tiempo para alinearse con la ciencia, la tecnología y los datos más recientes, garantizaremos la presentación de informes transparentes sobre nuestro progreso, incluso en relación con los objetivos perfeccionados, que tenemos el orgullo de poder anunciar hoy”.

Transición y compromisos de MSCI

MSCI ha ratificado su compromiso de lograr las emisiones netas de GEI en toda la cadena de valor para el año 2040 y ha mejorado sus objetivos de reducción de las emisiones de GEI a corto y largo plazo con base en los datos científicos, que han sido aprobados por la SBTi.

MSCI ha perfeccionado sus objetivos fundados en la ciencia de las siguientes maneras:

Aceleró el plazo para reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1, 2 y 3 de 2035 a 2030

Aumentó los objetivos a corto plazo (es decir, 2030), con miras a reducir las emisiones absolutas de los GEI de alcance 1 y 2 en un 80% y reducir las emisiones absolutas de los GEI de alcance 3 en un 50%, en comparación con los objetivos anteriores del 50% y el 20%, respectivamente

Se comprometió con los objetivos a largo plazo para reducir un 90% las emisiones absolutas de GEI de alcance 1, 2 y 3 para 2040

Los objetivos a corto y largo plazo mencionados anteriormente se ajustan a una trayectoria de 1,5 °C. Todos los porcentajes de reducción a los que se hace referencia son a partir de un año base.

Para cumplir sus objetivos perfeccionados a corto y largo plazo, MCSI también ha anunciado los siguientes hitos nuevos para 2025:

Lograr un 100% de electricidad renovable

Reducir un 60% las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2

Aumentar al 60% sus proveedores por gasto, entre quienes tengan objetivos fundados en la ciencia, desde el 36% actual

El anuncio de hoy subraya el compromiso histórico de MSCI con la acción climática y complementa su papel como miembro fundador de la Alianza de Proveedores de Servicios Financieros Cero Neto (Net Zero Financial Service Providers Alliance), que une a los principales proveedores de índices, agencias de calificación crediticia, proveedores de investigación y datos, empresas de contabilidad, bolsas financieras y otros proveedores de infraestructura de mercado que colaboran en pos de lograr el objetivo de 1,5°C.

Para saber más sobre las iniciativas de MSCI para reducir su impacto ambiental global, lea nuestro Plan de transición climática. En nuestro último cuestionario de CDP y en el informe del Grupo de trabajo sobre publicación de la información financiera relacionada con el clima (TCFD) puede encontrar más información sobre los esfuerzos de MSCI para integrar aún más las consideraciones de sostenibilidad en nuestras operaciones.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en particular, las declaraciones relativas a la responsabilidad corporativa y los planes y objetivos relacionados con el clima. Las declaraciones prospectivas se refieren a determinados acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran sustancialmente, de modo que se recomienda al lector que no deposite en ellas un grado de confianza indebido. Los riesgos que podrían afectar los resultados o el rendimiento se detallan en los Informes Anuales de MSCI en el Formulario 10-K y en los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y en otros informes que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. MSCI no asume compromiso alguno de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. La inclusión de información en este comunicado de prensa en relación con las oportunidades y los riesgos climáticos no debe interpretarse como una caracterización respecto de la importancia o del impacto financiero de dicha información con respecto a MSCI. Ninguna información del presente documento constituye un consejo de inversión ni debe interpretarse como tal. MSCI no concede ningún derecho ni licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO NI DEL TIPO QUE FUERE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

