MSCI hace una alianza con Google Cloud para diseñar una plataforma de datos de inversión global segura en la nube

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Como parte de su compromiso con la mejora de la experiencia del cliente a través de tecnología e innovación continua, MSCI Inc. (NYSE: MSCI) anunció hoy una alianza estratégica con Google Cloud para diseñar una plataforma de adquisición y desarrollo de datos de inversión nativa de la nube, con el objetivo de ofrecer datos, panoramas y soluciones para facilitar una toma de decisiones más rápida y eficiente.

Diseñada en Google Cloud de forma nativa, la plataforma de datos de inversión ayudará a que MSCI cree soluciones diseñadas para prestar un mejor servicio a sus clientes, entre ellos gerentes de activos, propietarios de activos, bancos, corporaciones, aseguradoras y administradores de patrimonio. El uso que MSCI hace de las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN) e inteligencia artificial (IA) de Google Cloud, y también de herramientas de análisis avanzadas como BigQuery, VertexAI y Document AI, tiene el objetivo de ayudar a que MSCI adquiera, asimile y procese datos con y sin estructura a escala y con una rapidez nunca vista. Al contar con datos uniformes, MSCI puede innovar más fácilmente su paquete de soluciones y acceder a panoramas al instante.

Además, Google Cloud le ofrecerá a MSCI herramientas de análisis geoespacial, como Earth Engine y BigQuery Geospatial, para ayudar a cuantificar métricas de riesgo climáticas físicas y de transición en valores, geografías y mercados. La integración de datos geoespaciales en productos y soluciones de MSCI está diseñada para permitir que los inversores modelen el riesgo climático por ubicación con mayor precisión y eficiencia, lo que llevará a tomas de decisiones, pronósticos y análisis más informados.

“El sector de inversiones está experimentando un crecimiento exponencial de sus datos. En el cambiante mundo actual, los inversores necesitan ser capaces de analizar fuentes nuevas y alternativas para seguir siendo competitivos y acceder a la última información, evaluar desafíos de inversión en permanente evolución, filtrar el ruido y mejorar las eficiencias operativas”, señaló Henry Fernandez, presidente y director ejecutivo de MSCI.

“Esta alianza potenciará las soluciones de clase mundial de MSCI, ayudará a que nuestros clientes conviertan rápidamente datos en panoramas relevantes y procesables entre clases de activos y problemas, como el riesgo climático. Google Cloud comparte la búsqueda de MSCI de impulsar la medición y la estandarización de datos, y no vemos la hora de trabajar junto con ellos para seguir ayudando a resolver los desafíos críticos de los inversores”, cerró.

“Google Cloud posee una estrategia única para ayudar a que los clientes extraigan un panorama de sus datos. Permitimos que los clientes analicen datos con y sin estructura en un solo sistema y unificamos lagos de datos, almacenes de datos y aprendizaje automático en una sola plataforma”, explicó Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud. “Nuestra colaboración con MSCI permitirá construir una plataforma de datos inteligente y nativa de la nube que mejorará la forma en que los clientes pueden tomar decisiones de inversión”.

“Estamos muy contentos de unir fuerzas con Google Cloud para diseñar la mejor plataforma de datos de inversión de su clase, potenciada con IA y PLN, con el objetivo de ayudar a que nuestro equipo de investigación acelere su capacidad de crear productos de análisis que aporten un nuevo vigor a los mercados financieros”, afirmó Jigar Thakkar, director de tecnología de MSCI. “Combinado con nuestros paquetes más amplios de iniciativas tecnológicas, esto marca otro paso adelante en nuestra misión de ayudar a que nuestros clientes puedan alinear sus carteras con sus objetivos de inversión mediante datos relevantes y tecnologías avanzadas”.

Acerca de MSCI

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios para la toma de decisiones críticas para la comunidad global de inversiones. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, facilitamos una toma de decisiones más eficiente permitiendo que los clientes entiendan y analicen los factores clave de riesgo y rendimiento, para que puedan diseñar sus carteras con más confianza y eficiencia. Creamos soluciones potenciadas por investigación líderes en la industria que los clientes utilizan para acceder a panoramas y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Más información en www.msci.com.

Acerca de Google Cloud

Google Cloud acelera la capacidad que posee cada organización de transformar digitalmente su negocio. Ofrecemos soluciones de nivel empresarial que aprovechan la tecnología de avanzada de Google, todo con la nube más transparente de la industria. Clientes en más de 200 países y territorios recurren a Google Cloud como socio de confianza para facilitar el crecimiento y resolver sus problemas de negocios más críticos.

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995. Las declaraciones prospectivas se relacionan con eventos o rendimientos futuros e incluyen riesgos que pueden provocar que los resultados o los rendimiento reales tengan diferencias sustanciales, por lo que no debe confiar excesivamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar los resultados o los rendimientos se encuentran en el Informe Anual de MSCI, incluido en el Formulario 10-K del año fiscal que acaba de finalizar el pasado 31 de diciembre y se presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. MSCI no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva. Ninguna información incluida en el presente constituye una recomendación ni debe interpretarse como tal. MSCI no otorga derechos o licencias de uso de sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO REALIZA NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR O DE OTRO TIPO RESPECTO DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE, Y NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA.

