MSCI da la bienvenida a Richard Mattison como nuevo responsable de ESG y Climate Business

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo en la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, ha nombrado al Dr. Richard Mattison Director de ESG y Clima, a partir del 29 de octubre.

En este puesto, Mattison dirigirá la estrategia empresarial y el desarrollo de productos ESG y climáticos de la empresa. Trabajará en estrecha colaboración con los líderes de MSCI, incluidos el presidente y consejero delegado Henry Fernandez y el presidente Baer Pettit, para impulsar la innovación y la escala en toda la franquicia de productos ESG y climáticos y crear soluciones integradas que permitan a los inversores mantenerse a la vanguardia de la inversión sostenible. Mattison tiene su sede en Londres y dependerá de Alvise Munari, Director de Producto.

Mattison cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas sostenibles y anteriormente fue presidente de la unidad de sostenibilidad de S&P Global. Mattison también fue consejero delegado de Trucost Plc, una empresa pionera en análisis climáticos, que fue vendida a S&P Global en 2016. A lo largo de su carrera, ha asesorado a diversas instituciones financieras, empresas y gobiernos sobre cómo integrar el análisis de la sostenibilidad y el cambio climático en su toma de decisiones. Mattison fue miembro del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles de la UE y miembro del Grupo de Trabajo sobre Finanzas Verdes del Banco Popular de China, ambos decisivos para orientar la política en esas jurisdicciones. En la actualidad es asesor principal del Grupo de Trabajo para la Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD).

"Estoy encantado de unirme a MSCI en un punto de inflexión tan crítico", dijo Dr. Richard Mattison. "La sostenibilidad y el cambio climático están reconfigurando el panorama de la inversión mundial. MSCI es líder en el suministro de datos y calificaciones de alta calidad, análisis avanzados y soluciones orientadas al cliente para los mayores gestores de activos, propietarios de activos y bancos del mundo. Estoy deseando liderar la próxima generación de innovación para ofrecer mejores soluciones y conocimientos a los clientes."

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Richard a MSCI como líder de nuestro negocio de ESG y Clima", dijo Alvise Munari. "La experiencia de Richard en finanzas sostenibles, junto con su probada trayectoria en la entrega de soluciones innovadoras, lo posicionan de manera única para cumplir con nuestro compromiso de ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y clima. Su liderazgo no sólo impulsará nuestras iniciativas, sino que también inspirará nuevas estrategias que se alineen con el cambiante panorama de la inversión sostenible."

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de asistencia en toma de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, ayudamos a tomar mejores decisiones de inversión brindando herramientas para que los clientes comprendan y analicen factores clave de riesgo y rendimiento con el objetivo de diseñar carteras más efectivas. Creamos soluciones potenciadas por herramientas de investigación líderes en la industria para lograr un panorama más claro y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Más información en www.msci.com. MSCI#IR

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

