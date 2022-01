MSCI anuncia una alianza estratégica con Menai Financial Group

Menai aconsejará a MSCI sobre el desarrollo de soluciones de activos digitales para inversores institucionales

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (Bolsa de Nueva York: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo para decisiones críticas de la comunidad de inversiones mundiales, anunció hoy su colaboración con Menai Financial Group (“Menai”), proveedor líder de productos para inversiones de activos digitales y servicios comerciales de grado institucional. Esta alianza estratégica constituye una de las primeras colaboraciones de MSCI en el campo de los activos digitales. El objetivo de MSCI es desarrollar herramientas innovadoras para los inversores institucionales que busquen invertir en el crecimiento de la tecnología de cadena de bloques y los activos digitales.

La colaboración entre MSCI y Menai ocurre en una época en que los inversores institucionales se interesan cada vez más en las oportunidades de la clase de los activos digitales. Al crecer el interés de los inversores, MSCI ha reconocido la demanda de infraestructura robusta y herramientas analíticas que proporcionen información sobre el rendimiento, el riesgo y la clasificación dentro de esta clase de activos emergente.

La experiencia de Menai en activos digitales respaldará el desarrollo por parte de MSCI de soluciones que los inversores institucionales pueden aprovechar para hacerse camino en el mercado, entender los riesgos y los desafíos e invertir en las oportunidades y el desarrollo emergentes a medida que esta industria de rápido crecimiento impulsa el cambio tecnológico. Esta colaboración aspira a ayudar a los inversores institucionales a identificar y entender el universo de las inversiones en activos digitales y la relación entre estos y los activos tradicionales.

Henry Fernandez, presidente y director ejecutivo de MSCI, explicó: “Con frecuencia, los activos digitales se confunden con las criptomonedas, pero el mercado es mucho más grande que eso. Las aplicaciones asociadas con los activos digitales transforman la tecnología establecida hace tiempo, como los sistemas de pago, comercio y liquidación, entre otros. Como los inversores están deseosos de entrar al mercado de activos digitales a medida que madura, se necesita un paquete de herramientas sólido para obtener información confiable sobre este espacio”.

“Nos emociona salvar esa brecha en colaboración con Menai y desarrollar lo necesario para impulsar las decisiones de inversiones en este espacio en desarrollo. En MSCI, nos comprometemos con detectar las alteraciones del mercado, como los activos digitales, y con ayudar a los clientes a entender mejor su exposición a las tendencias relacionadas a medida que construyen carteras sin perder de vista las fuerzas que forman nuestro futuro”.

Zoe Cruz, fundadora y directora ejecutiva de Menai Financial Group, observó: “Los agentes institucionales tienen muchas ganas de participar en los mercados de activos digitales, pero, históricamente, han tenido dificultades para encontrar cómo hacerlo de manera que cumpla con los estándares elevados de profesionalismo, escala, gestión de riesgos, seguridad y rigor que requieren los mercados financieros tradicionales. Nos entusiasma ver entrar a un actor sofisticado que establece normas como MSCI al espacio de los activos digitales y es un honor que hayan escogido a Menai como uno de sus socios en este proyecto. Estamos ansiosos por trabajar con MSCI para proporcionar soluciones transparentes, seguras y eficientes para ayudar a los inversores institucionales a navegar por el espacio de los activos digitales”.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas de la prensa

PR@msci.com

Sam Wang: +1 212 804 5244



Melanie Blanco: +1 212 981 1049



Laura Hudson: +44 (0) 207 336 9653

Atención al cliente de MSCI en el mundo

Atención al cliente en Europa, Oriente Medio y África: + 44 20 7618.2222



Atención al cliente en Estados Unidos: +1 888 588 4567 (gratuito)



Atención al cliente en Asia-Pacífico: + 852 2844 9333