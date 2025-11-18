MSCI anuncia la jubilación de Baer Pettit como presidente

Otros cambios en la alta gerencia impulsarán el crecimiento en nuevos segmentos de clientes y productos

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones para la comunidad inversora global, anunció que C.D. Baer Pettit, presidente y director de operaciones (COO), y miembro del Consejo de Administración, ha comunicado a la empresa su intención de jubilarse el próximo año tras más de 25 años en puestos de alta dirección. Pettit continuará desempeñando sus funciones como presidente y miembro del Consejo de Administración hasta el 1 de marzo de 2026 y permanecerá como asesor de la empresa durante un tiempo de modo que la transición sea sencilla.

Pettit se incorporó a MSCI en el año 2000 y ha desempeñado numerosos cargos directivos de alto nivel, entre ellos estar a cargo de Atención al Cliente, Marketing e Índices. Fue nombrado director de Operaciones en 2015 y presidente en 2017, supervisando todos los productos y operaciones, y se unió al Consejo de Administración en 2023.

“Baer ha sido mi socio comercial durante mucho tiempo y ha desempeñado un papel fundamental en el diseño de la estrategia y el éxito de MSCI”, comentó Henry Fernandez, presidente y CEO de MSCI. “Quisiera agradecer a Baer por sus numerosas contribuciones a lo largo de los años. Nos deja en una buena posición para el crecimiento y la innovación continuos, y siempre estaré agradecido por todo lo que ha hecho para convertir a esta empresa en lo que es hoy.”

“Ha sido un honor y un privilegio haber desempeñado diversos roles de liderazgo en una organización tan dinámica e influyente, trabajando junto a los colegas más talentosos y los clientes más exigentes que uno pueda imaginar”, comentó Pettit. “Espero seguir siendo accionista a largo plazo y ver cómo la empresa continúa creciendo y desarrollando soluciones innovadoras para desafíos de inversión complejos.”

Tras la jubilación de Pettit, Fernández retomará el cargo de presidente, además de sus funciones como presidente del Consejo de Administración y CEO.

Cambios en la alta dirección

MSCI también anunció cambios en la alta dirección que acelerarán el crecimiento en nuevos segmentos de clientes, mejorarán la innovación de productos y ampliarán la escala y la eficiencia operativas.

Director de Productos y de Segmentos de Clientes

Alvise Munari ha sido nombrado director de Segmentos de Clientes, además de mantener su cargo como director de Productos. Munari lleva 10 años en la empresa y anteriormente ocupó el puesto de director de Clientes. En su nuevo cargo, impulsará la expansión de los productos de la firma para nuevos casos de uso y segmentos de clientes.

Director de Operaciones

Jorge Mina fue designado director de Operaciones (COO), además de su cargo de director de Análisis. Como COO, liderará las operaciones integradas de la compañía en todos los productos y áreas funcionales. Mina lleva más de 25 años en la empresa y posee un profundo conocimiento de las operaciones, los procesos de negocio y la infraestructura tecnológica de MSCI.

