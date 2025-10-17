MrBeast lanza su propio banco digital con criptomonedas

El reconocido youtuber MrBeast, conocido por sus videos virales y filantrópicos, sorprende nuevamente al mundo digital al registrar la marca para lanzar su propio banco digital con servicios de criptomonedas. La noticia ha generado expectativas tanto entre sus seguidores como dentro del sector financiero, con la promesa de revolucionar los servicios bancarios tradicionales.

El registro de la marca “MrBeast Bank” en la Oficina de Patentes de EEUU deja claro su interés por ofrecer servicios innovadores orientados a una audiencia joven y habituada a las plataformas digitales. Según información revelada en portales especializados, el proyecto incluiría tanto cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas, como servicios relacionados con criptomonedas, consolidando así una nueva alternativa bancaria digital con el respaldo de la popularidad de Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast.

Aunque el banco aún no está en operación, la marca registrada abarca servicios como gestión de criptomonedas, banca en línea, asesoría financiera y plataformas para pagos digitales. Esta incursión representa la fusión de dos tendencias globales: la digitalización de servicios financieros y el creciente interés por las criptodivisas.

En Latinoamérica, donde el uso de criptomonedas va en aumento, el anuncio llama la atención de jóvenes que buscan opciones seguras fuera de la banca tradicional. Para quienes siguen innovaciones fintech, este movimiento recuerda otros casos de celebridades invirtiendo en bancos digitales, adaptándose a los cambios tecnológicos del mercado financiero global.