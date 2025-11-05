Mr. Nawat pide disculpas tras polémica con Miss México 2025

Mr. Nawat pide disculpas a Miss México tras una intensa polémica que marcó la antesala del certamen Miss Universo 2025. La controversia comenzó cuando la representante mexicana expresó sentirse marginada durante los preparativos y actividades oficiales.

Este episodio generó debate en redes sociales y en la opinión pública latinoamericana sobre la equidad en los concursos internacionales.

Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización, se pronunció públicamente aclarando la situación y ofreciendo disculpas a la delegación mexicana.

El ejecutivo enfatizó su compromiso con la transparencia y el respeto hacia todas las participantes. Según afirmó, el incidente fue resultado de "un malentendido" y no refleja la filosofía inclusiva de Miss Universo.

Las palabras de Nawat han sido interpretadas como un intento por calmar aguas en uno de los certámenes de belleza más seguidos del continente. Especialistas en concursos destacan la importancia de estas disculpas, ya que pueden influir en la percepción del público y en la confianza de las concursantes. Miss México, por su parte, agradeció el gesto, pero subrayó la necesidad de seguir mejorando en temas de inclusión.

El episodio revive preguntas sobre los retos en la organización de concursos internacionales, en un contexto donde la equidad y el respeto se han vuelto demandas ineludibles.