MPEG LA presenta la licencia de patrimonio común de patentes para la Codificación de Video Versátil (VVC)

Términos de licencia razonables respaldan la adopción en el mercado de aplicaciones habilitadas por Codificación de Video Versátil (Versatile Video Coding, VVC)

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA, LLC anunció hoy que la Licencia de Cartera de Patentes VVC (“Licencia VVC” o “Licencia”) se encuentra disponible. La licencia conjunta incluye patentes que son esenciales para la norma de Codificación de video versátil (VVC, también conocido como H.266 y MPEG-I Parte 3).

La VVC proporciona una mayor compresión con una reducción significativa de la tasa de bits, brindando a los consumidores mayor velocidad y eficiencia en productos que codifican y decodifican video para Internet, televisión y transmisión, recepción y uso móvil. La VVC es capaz de ofrecer una resolución de 4K a 8K y superior con televisión de alta definición (High-Definition Television, HDTV), televisión de ultra alta definición (High-Definition Television, UHD), alto rango dinámico (High Dynamic Range, HDR) y video omnidireccional de 360°.

Los propietarios iniciales de la patente de la Licencia VVC de MPEG LA son b<>com; British Broadcasting Corporation; Digital Insights Inc.; FG Innovation Company Limited; Hanwha Techwin Co., Ltd.; Koninklijke KPN N.V.; Nippon Hoso Kyokai; Orange; Siemens Corp.; Tagivan II LLC; y Vidyo, Inc.

“Felicitamos a estos propietarios de patentes por dar un paso al frente en tan poco tiempo para establecer esta importante licencia que abarca todo tipo de aplicaciones VVC con una simplicidad que el mercado puede comprender y damos la bienvenida a todos los propietarios de patentes esenciales de VVC para que se unan a ellos”, expresó Larry Horn, presidente y director ejecutivo de MPEG LA. “Una vez más, la Licencia VVC de MPEG LA demuestra el compromiso permanente de MPEG LA de lograr un equilibrio entre los titulares de patentes y los implementadores para hacer que VVC esté ampliamente disponible para todos sobre los mismos términos razonables, transparentes y aplicados de manera uniforme, de acuerdo con lo que el mercado espera de nosotros. Ahora más que nunca, el mercado de video de próxima generación necesita una licencia mancomunada en la que pueda confiar”.

La Licencia de Cartera de Patentes VVC y un resumen de los términos de la Licencia se pueden obtener aquí.

El objetivo de MPEG LA es ofrecer acceso mundial a tantas patentes esenciales de VVC como sea posible para todos, en los mismos términos, bajo una sola licencia. Por lo tanto, MPEG LA da la bienvenida a todas las partes que crean que tienen patentes esenciales para la norma de VVC para que las presenten, con el fin de que su esencialidad sea evaluada por los expertos en patentes de MPEG LA y para su inclusión en la Licencia si se determina que dichas patentes son esenciales. Los propietarios de patentes VVC interesados ​​pueden solicitar una copia de los términos y procedimientos que rigen la presentación de patentes aquí.

MPEG LA es el principal proveedor de licencias de patentes integradas para normas y otras plataformas de tecnología del mundo. Desde 1990, es pionera en las patentes mancomunadas de la actualidad al ayudar a producir las normas de uso más amplio en la historia de los productos electrónicos de consumo y está ampliando el acceso a otras tecnologías de vanguardia. MPEG LA gestionó programas de otorgamiento de licencias para una variedad de tecnologías, que consisten en más de 25 000 patentes en 94 países con más de 280 titulares de patentes y más de 7300 licenciatarios. Al brindar asistencia a los usuarios con la implementación de sus opciones tecnológicas, MPEG LA ofrece soluciones de otorgamiento de licencias que facilitan el acceso a la propiedad intelectual fundamental, la libertad para operar, el menor riesgo de litigio y la previsibilidad en el proceso de planificación de negocios. Para obtener más información, visite www.mpegla.com.

