MPEG LA ofrece licencia integral para ATSC 3.0

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA, LLC anunció hoy la disponibilidad de la licencia de cartera de patentes ATSC 3.0 (“Licencia ATSC 3.0” o “Licencia”), que brinda acceso único a las patentes que son esenciales para el estándar de transmisión de próxima generación desarrollado por el Comité de Sistemas Avanzados de Televisión. (Avanced Television Systems Committee, ATSC). ATSC 3.0, que ya está disponible en Corea del Sur y muchos mercados televisivos de EE. UU., mejora la experiencia de visualización televisiva con una mayor calidad de audio y video, mayor eficiencia de compresión, transmisión robusta para la recepción en televisores digitales fijos y cajas convertidoras, así como en dispositivos móviles, y accesibilidad mejorada, personalización, interactividad y capacidad avanzada de servicio de alerta de emergencia.

“MPEG LA se enorgullece en continuar con su papel de apoyo al sistema de transmisión terrestre de próxima generación de la industria de la transmisión que comenzó con nuestras licencias para ATSC 1.0 estándar y compresión de video estándar MPEG-2 utilizado en ATSC 1.0”, dijo el presidente y director ejecutivo de MPEG LA, Larry Horn. “Como una conveniencia para los implementadores de ATSC 3.0 y el potencial que ATSC 3.0 trae al mercado, nuestra licencia ATSC 3.0 continuará con la tradición rica y confiable de MPEG LA en abordar la necesidad del mercado por eficiencia transaccional y previsibilidad para acceder a los derechos de propiedad intelectual necesarios que son propiedad de múltiples y diferentes organizaciones bajo una sola licencia. Estamos especialmente orgullosos de que se unan a este esfuerzo los principales desarrolladores de ATSC 3.0 de todo el mundo”.

Los propietarios iniciales de la patente de la licencia ATSC 3.0 de MPEG LA son CableTelevision Laboratories, Inc.; Cerinet USA Inc.; Centro de Investigación de Comunicaciones de Canadá (Communications Research Centre Canada, CRC), que es parte de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá; Dolby Laboratories Licensing Corporation; Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V.; Koninklijke KPN NV; Koninklijke Philips N.V.; NEC Corporation; Nipón Hoso Kyokai; ONE Media, LLC; Panasonic Corporation; Centro Nacional de Investigación de Ingeniería de Shanghai de Digital Television Co., Ltd (National Engineering Research Center of Digital Television, NERC-DTV); y Sun Patent Trust.

La licencia de la cartera de patentes ATSC 3.0 y un resumen de los términos de la licencia se pueden obtener aquí.

El objetivo de MPEG LA es ofrecer acceso mundial a tantas patentes esenciales de ATSC 3.0 como sea posible para todos, en los mismos términos, bajo una sola licencia. Por lo tanto, MPEG LA da la bienvenida a cualquier parte que crea que tiene patentes que son esenciales para el estándar ATSC 3.0 a presentarlas para una evaluación de su esencialidad por parte de los expertos en patentes de MPEG LA y su inclusión en la Licencia si se determina que son esenciales. Los propietarios de patentes ATSC 3.0 interesados ​​pueden solicitar una copia de los términos y procedimientos que rigen la presentación de patentes aquí.

MPEG LA es el principal proveedor de licencias de patentes integradas para normas y otras plataformas de tecnología del mundo. Desde 1990, es pionera en las patentes mancomunadas de la actualidad al ayudar a producir las normas de uso más amplio en la historia de los productos electrónicos de consumo y está ampliando el acceso a otras tecnologías de vanguardia. MPEG LA ha operado programas de licencias para una variedad de tecnologías que consisten en más de 25 000 patentes en 94 países con 270 titulares de patentes y unos 7300 licenciatarios. Al brindar asistencia a los usuarios con la implementación de sus opciones tecnológicas, MPEG LA ofrece soluciones de otorgamiento de licencias que facilitan el acceso a la propiedad intelectual fundamental, la libertad para operar, el menor riesgo de litigio y la previsibilidad en el proceso de planificación de negocios. Para obtener más información, visite www.mpegla.com.

