Mouser Electronics publica un nuevo libro electrónico de la serie “The Intelligent Revolution” que examina la IA en aplicaciones humanas

MUNICH–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. ha publicado hoy Artificial Intelligence: Improving Harvests and the Human Experience (Inteligencia Artificial: la mejora de las cosechas y la experiencia humana) el tercer libro electrónico de la serie The Intelligent Revolution. El libro analiza los nuevos y fascinantes usos de la inteligencia artificial (IA) en la agricultura y en otras aplicaciones especializadas orientadas a la experiencia humana. La serie de libros electrónicos de Mouser centrados en la IA forma parte del galardonado programa de la empresa Empowering Innovation Together.





“ Mientras que muchos están familiarizados con algunos usos comunes de la inteligencia artificial, los científicos innovadores de todo el mundo siguen encontrando nuevas aplicaciones”, afirma Kevin Hess, vicepresidente senior de Marketing de Mouser Electronics. “ Nuestro último libro electrónico de la serie Intelligent Revolution explora cómo se está aplicando la IA para ofrecer mejoras reales en la calidad de vida de las personas en todos los rincones del mundo.”

El primer artículo del nuevo libro analiza cómo los agricultores utilizan la IA para informar de los cambios en las técnicas y estrategias. Otro artículo relata cómo los técnicos de un laboratorio de investigación están entrenando robots para ayudar a niños con trastorno del espectro autista. El tercer artículo lleva a los lectores a Uganda, donde la aplicación de IA en el reconocimiento de diferentes dialectos podría ayudar a identificar posibles crisis en poblaciones aisladas.

Creado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de comercialización de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Las series anteriores han destacado el proceso de convertir una idea en un producto, así como los desarrollos innovadores en robótica y diseño de ciudades inteligentes.

Para obtener más información sobre ésta y todas las series de Mouser Empowering Innovation Together, le invitamos a visitar https://eu.mouser.com/empowering-innovation/ y a seguir a Mouser en Facebook y Twitter. Puede leer el nuevo eBook Artificial Intelligence:

Improving Harvests and the Human Experience en: https://eu.mouser.com/empowering-innovation/artificial-intelligence/ai-saves-lives/ .

Como distribuidor autorizado internacional, Mouser ofrece, en almacén y listos para

el envío, la mayor selección de los más actuales semiconductores y componentes electrónicos de todo el mundo. Mouser ofrece a sus clientes productos originales y 100 % certificados que permiten identificar claramente la procedencia de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de Recursos Técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información sobre diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Mouser Electronics, una empresa de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 5 millones de referencias de más de 1100 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 27 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 630 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas (Texas, EE. UU.). Para obtener más información, visite http://www.mouser.es/.

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de empresas, productos y logotipos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

