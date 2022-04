Mouser Electronics Explora Tecnologías Inmersivas en el Segundo Episodio de Empowering Innovation Together de 2022

DALLAS y FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc., distribuidor de New Product Introduction (NPI)™ líder en la industria con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos, presenta hoy la próxima entrega de su galardonada serie Empowering Innovation Together™. El segundo capítulo profundiza en el vasto potencial de las tecnologías inmersivas y la realidad extendida (XR), que incorpora elementos de realidad aumentada (augmented reality, AR), realidad virtual (virtual reality, VR) y audio espacial 360°. Al ofrecer una variedad de contenido exclusivo, que incluye un nuevo video Then, Now and Next (Antes, ahora y después), artículos, infografías y un nuevo episodio del pódcast The Tech Between Us (La tecnología entre nosotros), Mouser brinda información sobre cómo la tecnología extendida e inmersiva establece nuevas experiencias en nuestro mundo físico.





“ Con el avance del Internet de las cosas (IoT), los dispositivos inteligentes y 5G, el mundo que nos rodea ha evolucionado de lo físico a un equilibrio de realidades reales, inmersivas y extendidas”, señala Glenn Smith, presidente y director ejecutivo de Mouser Electronics. “ Estamos entusiasmados de destacar las tecnologías inmersivas en el último episodio de la serie EIT de Mouser y centrarnos en cómo benefician a tantas industrias, desde el consumidor hasta las empresas”.

Presentado por el director de Contenido Técnico de Mouser, Raymond Yin, el nuevo episodio del pódcast The Tech Between Us presenta a Mark Sage, director ejecutivo de la Augmented Reality for Enterprise Alliance (AREA), en una conversación fascinante que destaca los roles crecientes de estas tecnologías, así como los problemas que resuelven en el sector empresarial global.

“ Las tecnologías inmersivas están en camino a volverse más comunes y las ventajas que ofrecen son emocionantes”, afirma Sage. “ Estoy encantado de unirme a Raymond para discutir las tecnologías que transforman la forma en que interactuamos con nuestro entorno y las personas que nos rodean”.

Además del episodio del pódcast, la segunda entrega de la serie comparte análisis perspicaces sobre el panorama tecnológico, detallando dónde comenzó y cómo podría ser en el futuro. El contenido de tecnología inmersiva está patrocinado por los valiosos fabricantes de Mouser, Amphenol Communications Solutions, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology y TDK.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos de la industria. Los próximos temas de la serie EIT 2022 explorarán el diseño para seguridad, sistemas de monitoreo de conductores, redes privadas 5G y robots móviles autónomos. El programa destacará los desarrollos de productos oportunos y las tecnologías necesarias para mantener el ritmo de la innovación en el mercado. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Para obtener más noticias de Mouser, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Acerca de AREA

Augmented Reality for Enterprise Alliance (AREA) es la única organización global sin fines de lucro basada en miembros que se dedica a la adopción generalizada de sistemas empresariales interoperables habilitados para AR. Ya sea que lo vea como el próximo paradigma informático, la clave para los avances en la eficacia de la fabricación y el servicio, o la puerta a aplicaciones aún no imaginadas, la AR tendrá un impacto sin precedentes en empresas de todo tipo. Visite https://thearea.org para obtener más información.

Acerca de Mouser Electronics

Mouser Electronics, una compañía de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores, que se enfoca en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Al servicio de la comunidad mundial de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web del distribuidor global, mouser.com, está disponible en varios idiomas y monedas y presenta más de 6,8 millones de productos de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 27 ubicaciones de soporte en todo el mundo para brindar el mejor servicio al cliente en el idioma, la moneda y la zona horaria locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650 000 clientes en 223 países/territorios desde sus modernas instalaciones de distribución de 1 millón de pies cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/.

