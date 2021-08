Mouser Electronics explora los sensores en la cuarta entrega de la serie Empowering Innovation Together 2021

EE Raymond Yin y Jay Esfandyari hablan de los roles y las aplicaciones de los sensores en entornos industriales y de IoT

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Mouser Electronics, Inc. lanza la cuarta entrega de la serie de 2021 de su galardonado programa Empowering Innovation Together™. Esta nueva entrega analiza la amplia gama de tipos de sensores y aplicaciones a través de un nuevo episodio del podcast The Tech Between Us, así como de contenido procedente de blogs e infografías.





En el último episodio del podcast, Jay Esfandyari, director de Global Marketing Strategy para STMicroelectronics, se unió a Raymond Yin, de Mouser, en una animada conversación sobre el papel crucial que juegan los sensores en los sectores industrial y del IoT y sobre cómo darán forma al futuro de estos mercados.

«Ahora mismo nos hallamos en una era de tecnología de sensores que está generando experiencias nuevas y más eficientes para todos», dice Glenn Smith, presidente y CEO de Mouser Electronics. «Esta última entrega del programa EIT ofrece una colección de interesantes ideas sobre el estado de la tecnología de sensores, que sigue jugando un papel cada vez mayor en muchas aplicaciones del día a día”.

La serie EIT 2021 incluye blogs, infografías, vídeos y más, intercalados con conversaciones entre los líderes de Mouser y expertos de la industria. Algunos temas futuros explorarán las tecnologías de la automoción y la automatización industrial y revisarán la últimas novedades en productos RF e inalámbricos. El programa presenta varios desarrollos de nuevos productos y desvela los avances técnicos necesarios para mantenerse al día en lo que respecta a las tendencias emergentes del mercado.

La cuarta edición de la serie está patrocinada por los apreciados socios de Mouser, STMicroelectronics, TDK y TE Connectivity.

Fundado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Acerca de Mouser Electronics

Mouser Electronics, una empresa de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 5 millones de referencias de más de 1100 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 27 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 630 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas (Texas, EE. UU.). Para obtener más información, visite http://www.mouser.es/.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de empresas, productos y logotipos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Contacts

Para más información, póngase en contacto con:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Senior Vice President, Marketing



+1 (817) 804 3833



Kevin.Hess@mouser.com

Para consultas con la prensa, póngase en contacto con:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Manager, Corporate Communications and Media Relations



+1 (817) 804-7764



Kelly.DeGarmo@mouser.com