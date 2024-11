Mouser Electronics examina la revolución humano-céntrica de la industria 5.0

Exploración de las oportunidades de un futuro industrial sostenible y resistente

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., el distribuidor global autorizado y reconocido por proveer componentes electrónicos de vanguardia y soluciones de automatización industrial, reveló hoy el nuevo capítulo de su serie de tecnología Empowering Innovation Together (EIT) (Juntos Impulsando la Innovación), la cual se enfoca en el emergente panorama de la Industria 5.0. En esta próxima fase de industrialización, las consideraciones humanas, ambientales y sociales se integrarán en la tecnología avanzada, la robótica y las máquinas inteligentes de la fábrica del futuro.









Construyendo sobre los avances tecnológicos de la Industria 4.0, en la cual la inteligencia artificial (IA), el análisis de datos y el aprendizaje automático revolucionaron la interacción entre el mundo físico y el mundo digital, la Industria 5.0 cambia el foco hacia un balance armonioso entre seres humanos y la tecnología. Pone énfasis en el valor social, la resiliencia y la sostenibilidad como pilares fundamentales. Esta entrega de Juntos Impulsando la Innovación explora la transición de la Industria 4.0 a la Industria 5.0 y los avances tecnológicos que nos esperan.

En el podcast The Tech Between Us (La tecnología entre nosotros), el anfitrión invitado Mark Patrick, director de contenido técnico de Mouser para EMEA, y Leonardo Dentone, director de programa de ISA Dinamarca, examinan puntos claves que permiten llevar adelante la adopción de la Industria 5.0, entre los que se incluyen robótica avanzada, sistemas manejados por IA y los marcos de trabajo cíber-físicos que permiten la colaboración de humanos y máquinas. En el siguiente podcast In Between the Tech (En Medio de la Tecnología), Larry Sweet, director de ingeniería del Instituto de Robótica Avanzada para la Manufactura (ARM), aborda los desafíos que los ingenieros enfrentan en la práctica a la hora de implementar este modelo humano-céntrico en la industria y los caminos para superarlos.

"La Industria 5.0 representa más que tan solo la siguiente fase de avance tecnológico. Es un cambio intencional hacia la integración del progreso social con la innovación industrial", comentó Patrick. "Desafía a los ingenieros a repensar el papel de la tecnología en la creación de un entorno industrial resiliente y centrado en el ser humano, donde la innovación sirva tanto a la productividad como al bienestar de la sociedad".

Esta serie aporta recursos exhaustivos a profesionales de la ingeniería, entre los que se destacan artículos técnicos y casos de uso, podcasts, una infográfica, video y contenido exclusivo para suscriptores. El programa de Mouser Juntos Impulsando la Innovación, creado en 2015, es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocido en la industria. Para obtener más información, puede visitar https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/ y seguir a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

