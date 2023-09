Mouser Electronics destaca las tecnologías y aplicaciones de los sensores medioambientales en la última edición de Empowering Innovation Together

DALLAS Y FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc., el principal distribuidor de introducción de nuevos productos (NPI) del sector con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos™, devela hoy la próxima entrega de su galardonada serie Empowering Innovation Together, centrada en la necesidad de sensores medioambientales. Mouser examina la tecnología y las aplicaciones detrás de los sensores ambientales y cómo se utilizan en la creación de soluciones de monitorización de la calidad del aire interior a través de un flujo de contenido técnico de artículos, blogs, videos y el último episodio de podcast deThe Tech Between Us.









Los sensores ambientales se hicieron más populares entre los empresarios que buscan mejorar la calidad del aire en el lugar de trabajo, impulsados, al menos en parte, por la pandemia y la demanda de aire limpio en los espacios cerrados y los sensores para rastrear peligros potenciales. Al controlar los contaminantes, las partículas y los gases peligrosos en tiempo real, los empresarios pueden enfrentar con mayor facilidad las amenazas potenciales para la salud y la productividad de los empleados. La mala calidad del aire interior se relacionó con diversas dolencias a corto plazo, como dolores de cabeza, fatiga y dificultad para concentrarse. A falta de normas federales sobre la calidad del aire interior, los empresarios están asumiendo la responsabilidad de controlar sus entornos y ofrecer aire limpio a los empleados. Mouser explora cómo los sensores ambientales ofrecen una manera eficiente de hacerlo, permitiendo lecturas precisas que se pueden monitorear fácilmente en el tiempo para brindar los datos que las empresas necesitan.

“Los sensores medioambientales pueden desempeñar un papel importante a la hora de mantener limpio el aire que respiramos en nuestro lugar de trabajo. Por ello, Mouser se complace en compartir esta entrega informativa de EIT centrada en este tema”, afirma Raymond Yin, director de contenido técnico de Mouser Electronics. “A través de esta iniciativa, nuestro objetivo es capacitar a los ingenieros con los conocimientos que necesitan para encontrar soluciones para mejorar la calidad del aire interior”.

Esta serie incluye la última entrega de The Tech Between Us, un podcast presentado por Yin. Ronan Cooney, jefe de producto de Ambisense, se une a él para hablar del panorama actual de la calidad del aire interior en comparación con la calidad del aire exterior. También revisan los principales factores que contribuyen a la mala calidad del aire, la normativa y las consideraciones de diseño para los dispositivos de medición de la calidad del aire. Además, el episodio describe la selección de sensores medioambientales de Mouser y las consideraciones necesarias a la hora de diseñar aplicaciones específicas.

La variedad de artículos, infografías y videos de Mouser ofrecen una visión en profundidad de los sensores ambientales, los riesgos asociados a una mala calidad del aire interior, la exploración de la selección de sensores para mejorar la calidad del aire interior (IAQ) y la elección de los sensores de compuestos orgánicos volátiles (VOC) adecuados. Esta entrega del EIT está patrocinada por los valiosos socios de Mouser Amphenol, TE Connectivity, Honeywell, Renesas, Sensirion y Bosch.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.

