Mouser Electronics comparte el revolucionario poder de la terapia digital en su más reciente serie Empowering Innovation Together

DALLAS Y FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc., distribuidora de introducción de nuevos productos líder en la industria con la selección más amplia de semiconductores y componentes electrónicos, presenta la entrega más reciente de la serie Empowering Innovation Together, que revela el potencial transformador de la terapia digital. Mouser analiza el puente entre la tecnología y los dispositivos médicos para detectar de qué forma estas piezas y componentes pueden funcionar juntos para ofrecer una experiencia de salud más personalizada y accesible.









La industria médica está en constante evolución, y la tecnología se ha convertido en un aspecto crucial para el cambio de los métodos tradicionales. La terapia digital ha emergido como un enfoque eficiente para llegar a más pacientes, monitorear enfermedades en tiempo real y reducir los obstáculos financieros para acceder a la atención médica. Para apoyar este cambio, Mouser y sus socios proveedores líderes en el sector han colaborado con el objetivo de compartir sus conocimientos colectivos y promover un método de salud personal más integral.

La entrega más reciente de la serie incluye un flamante episodio del podcast The Tech Between Us, además del segundo episodio de In Between The Tech, con la participación de prestigiosos invitados de Digital Medicine Society y Freespira. Cada episodio explica el significado de la terapia digital y las soluciones de vanguardia que puede ofrecer. Gracias a estos episodios repletos de información, los oyentes obtendrán un panorama integral de los aspectos técnicos de hardware y software del diseño de ingeniería, junto con los desafíos actuales del sector relacionados con esta área.

Los artículos, el caso de estudio y la infografía de Mouser ofrecen una exploración exhaustiva del panorama del mercado actual, además de presentar una visión optimista sobre las posibilidades futuras, como los avances en tecnología de dispositivos wearables, procedimientos de aprobación de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y el amplio rango de tratamientos que puede facilitar. Los distintos contenidos ayudan a proporcionar bases sólidas y a generar conciencia entre los diseñadores en cuanto a la forma de incorporar soluciones modernas en dispositivos de terapia digital.

Esta entrega de EIT cuenta con el patrocinio de ams Osram, Microchip Technology, Bourns, Murata, NXP Semiconductors, Molex y Renesas, todos ellos valiosos socios de Mouser.

La iniciativa Empowering Innovation Together de Mouser comenzó en 2015 y es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.

Para acceder a más noticias de Mouser, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la selección más amplia a nivel mundial de los semiconductores y los componentes electrónicos más nuevos, todos ellos en existencias y listos para su envío. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados, con trazabilidad completa a cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser posee una amplia biblioteca de recursos técnicos, entre ellos un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Los ingenieros pueden permanecer informados mediante atractivas noticias relacionadas con los productos, las tecnologías y las aplicaciones actuales a través del boletín electrónico gratuito de Mouser. Las noticias por correo electrónico y las suscripciones de referencia de Mouser pueden personalizarse en función de las exclusivas y cambiantes necesidades de los clientes y los suscriptores. Ningún otro distribuidor ofrece a los ingenieros este nivel de personalización y control sobre la información que reciben. Para obtener más información sobre tecnologías emergentes, tendencias de productos y mucho más, regístrese hoy mismo en https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Acerca de Mouser

Mouser Electronics, una empresa de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos especializado en introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. mouser.com, el sitio web del distribuidor global que presta servicios a la comunidad de compradores e ingenieros de diseño electrónico global, está disponible en varios idiomas y monedas, e incluye más de 6,8 millones de productos de más de 1200 marcas. Mouser posee 27 centros de asistencia técnica en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en el idioma, la moneda y la zona horaria local. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países y territorios desde su centro de distribución de última generación de un millón de pies cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para más información, visite https://www.mouser.com/.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este artículo pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

