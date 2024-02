Motorola Solutions une fuerzas con Google Cloud para avanzar en Seguridad

Motorola Solutions se apalanca en Google Cloud para ayudar a acelerar la innovación para la seguridad pública y seguridad empresarial

CHICAGO y SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Motorola Solutions (NYSE: MSI) y Google Cloud anunciaron hoy un acuerdo estratégico multianual que se centrará en la innovación de soluciones en la nube en todas las tecnologías de seguridad de Motorola Solutions. Con la infraestructura de Google Cloud, Motorola Solutions priorizará el avance de la inteligencia asistida, incluida la entrega de contenido de video altamente preciso y confiable, mapeo y capacidades de IA, para ayudar a abordar los desafíos de seguridad del mundo real.





“ Desde las comunidades hasta las empresas, nuestros clientes confían en nosotros para ayudar a crear un futuro más seguro”, dijo Mahesh Saptharishi, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Motorola Solutions. “ Esta colaboración aprovechará el poder de los sensores, los datos y la IA para ayudar a que la seguridad sea más accesible y accionable.”

Motorola Solutions espera implementar las capacidades recientemente desarrolladas en todas sus soluciones de seguridad en la nube de rápido crecimiento, incluida Avigilon Alta, una suite de video completamente nativa en la nube que permite la seguridad empresarial para organizaciones de todos los tamaños.

“ Ya sea permitiendo una mejor protección para las escuelas, identificando actividad inusual en las empresas o asegurando de manera más efectiva eventos a gran escala, la visibilidad y el reconocimiento de la situación en tiempo real son fundamentales tanto para la seguridad pública como para los resultados de seguridad empresarial”, dijo Saptharishi.

“ Motorola Solutions lleva mucho tiempo demostrando su liderazgo en la innovación de tecnologías que protegen a comunidades y empresas”, declaró Will Grannis, vicepresidente y director de Tecnología de Google Cloud. “ Juntos canalizaremos nuestros últimos avances en la nube para respaldar el enfoque de Motorola Solutions en las innovaciones de seguridad a través de la nube”.

Acerca de Motorola Solutions

Motorola Solutions está creando para más seguridad. Creamos y conectamos tecnologías para ayudar a proteger a las personas, las propiedades y los lugares. Nuestras soluciones permiten la colaboración entre las agencias de seguridad pública y las empresas, aspecto fundamental para un enfoque proactivo de la seguridad y la protección. Obtenga más información sobre cómo estamos creando comunidades más seguras, escuelas más seguras, hospitales más seguros, empresas más seguras – seguridad en todo lugar – en www.motorolasolutions.com.

Acerca de Google Cloud

Google Cloud acelera la capacidad de cada organización para transformar digitalmente su negocio y su industria. Proporcionamos soluciones de nivel empresarial que impulsan la tecnología de vanguardia de Google y herramientas que ayudan a los desarrolladores a construir de forma más sostenible. Clientes en más de 200 países y territorios eligen a Google Cloud como su socio de confianza para resolver sus problemas de negocios más críticos y seguir creciendo.

