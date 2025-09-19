Motive nombra a Meg Whitman miembro de la Junta Directiva

Exdirectora ejecutiva de Hewlett-Packard e eBay se une a la Junta Directiva de Motive

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, es la plataforma integral de operaciones impulsada por IA y pensada para la economía física, anunció hoy el nombramiento de Meg Whitman, una destacada líder tecnológica con más de tres décadas de experiencia ejecutiva y en el sector público, como miembro de la Junta Directiva de la empresa.









"La trayectoria de Meg al expandir negocios globales en eBay y dirigir la transformación operativa en Hewlett-Packard será invaluable a medida que ampliemos nuestro liderazgo en IA, ingresemos a nuevos mercados y ayudemos a nuestros clientes a enfrentar sus desafíos más complejos", dijo Shoaib Makani, director ejecutivo y cofundador de Motive. "Su perspectiva será un activo significativo para la Junta Directiva de Motive".

"Motive está transformando la forma en que opera la economía física al unir a los equipos de seguridad, operaciones y finanzas en una sola plataforma impulsada por IA", dijo Meg Whitman. "Estoy emocionada de unirme a la Junta Directiva mientras Motive avanza en su misión de empoderar a las personas que dirigen operaciones físicas con IA para que su trabajo sea más seguro y productivo".

Whitman es ampliamente considerada como una de las líderes más influyentes tanto en la industria tecnológica como en el sector público. Más recientemente, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Kenia de 2022 a 2024. Anteriormente en su carrera, fue presidenta y directora ejecutiva de Hewlett-Packard Company de 2011 a 2015, donde también fue presidenta de la Junta Directiva de 2014 a 2015. De 1998 a 2008, dirigió eBay Inc. como presidenta y directora ejecutiva, guiando a la empresa a través de un período de crecimiento extraordinario y expansión global.

Además de su carrera ejecutiva, Whitman ha sido miembro de las juntas directivas de The Procter & Gamble Company, General Motors Company y Dropbox, Inc., y recientemente se unió a la junta de CoreWeave, Inc. Obtuvo su M.B.A. de la Escuela de Negocios de Harvard y tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Princeton.

Sobre Motive

Motive empodera a las personas que dirigen operaciones físicas con herramientas para que su trabajo sea más seguro, productivo y rentable. Por primera vez, los equipos de seguridad, operaciones y finanzas pueden administrar a sus trabajadores, vehículos, equipos y gastos relacionados con la flota en un solo sistema. Motive atiende a cerca de 100,000 clientes, desde pequeñas empresas hasta compañías de la lista Fortune 500 como Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal y Maersk, en una amplia gama de industrias, que incluyen transporte y logística, construcción, energía, servicios de campo, manufactura, agricultura, alimentos y bebidas, comercio minorista, servicios de residuos y el sector público.

