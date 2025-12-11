Motive lanza un nuevo servicio de Asistente de Emergencias para ayudar a los operadores de vehículos comerciales en México a obtener asistencia vital con mayor rapidez.

Esta nueva función ayuda a abordar uno de los riesgos viales más letales en México: los largos tiempos de respuesta ante emergencias.

Motive ofrece una respuesta de emergencia de última generación basada en datos a los operadores de vehículos comerciales en México.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, la plataforma de IA para operaciones físicas, anunció hoy un nuevo servicio de primera respuesta para operadores de vehículos comerciales en México, que ayuda a agilizar la respuesta ante emergencias en caso de una colisión grave. La nueva función de Asistente de Emergencias, desarrollada en colaboración con RapidSOS, garantiza que los operadores reciban asistencia rápida al detectar una colisión, despachando rápidamente a los servicios de emergencia, lo que ayuda a reducir muertes y daños graves.









Cuando ocurre una colisión grave, obtener ayuda de emergencia puede ser una cuestión de vida o muertes. Las tasas de supervivencia aumentan un 13% por cada minuto que los servicios de emergencia llegan antes. En México, más de la mitad (56%) de los accidentes mortales ocurren en zonas sin cobertura médica rápida, e incluso cuando existe cobertura, los tiempos de respuesta promedio son de 20 a 30 minutos y pueden superar los 40 minutos en zonas rurales. El Asistente de Emergencias puede ayudar a los operadores a recibir atención urgente antes, reduciendo el tiempo de verificación de incidentes para que los despachadores puedan desplegar recursos con mayor rapidez.

“La importancia de una tecnología que inicia una respuesta rápida a emergencias es innegable”, afirmó Adam Block, Director de Ingresos (CRO) de Motive. “Preservar vidas y prevenir daños depende de segundos, no de minutos. Al acelerar la verificación de incidentes y alertar a los servicios de emergencia adecuados con mayor rapidez, estamos dando un paso crucial hacia cero daños, cero accidentes prevenibles y carreteras más seguras para todos los operadores”.

“Con el Asistente de Emergencias, abordamos uno de los riesgos viales más letales de México y lideramos la transición global de las simples llamadas de voz a la respuesta a emergencias basadas en datos”, afirmó Omar Camacho, Gerente General de Motive Latinoamérica. “El Asistente de Emergencias brindará una capa esencial de seguridad a los operadores en México y dará a las organizaciones la confianza de que se proporciona información precisa a los servicios de emergencia.”

La IA líder en la industria de Motive detecta el 99% de las colisiones graves en segundos. Ahora, con la nueva función de Asistencia de Emergencias de Motive:

Ayuda a mejorar la velocidad y precisión de la respuesta a emergencias al compartir programáticamente datos vitales sobre colisiones, como la ubicación del vehículo, el nombre del operador, la marca, el modelo, la matrícula y otra información importante, directamente con los servicios de emergencia.

Comparte actualizaciones en vivo a través del Motive Dashboard y la Fleet App, lo que garantiza que los gerentes de seguridad tengan una visibilidad clara y sepan que los servicios de emergencia han sido notificados.

Ofrecer un número de teléfono prioritario para que los clientes eviten largas esperas y se conecten de inmediato con los operadores de emergencia cerca del lugar de la colisión.

“Cada minuto cuenta cuando un operador comercial sufre un accidente grave, especialmente en las zonas rurales de México,” afirmó Donaji Alvarado López, Cofundadora y Directora General en Grupo Adet. “El Asistente de Emergencias de Motive brindará a los operadores un recurso vital inmediato, transmitiendo datos precisos de la colisión al personal de emergencia adecuado en segundos. Esta tecnología no solo salva vidas, sino que establece un estándar global en la respuesta de las organizaciones ante las colisiones."

“La seguridad vial ha sido una prioridad para RapidSOS desde el primer día, y nuestra alianza con Motive mejora significativamente la forma en que protegemos a los conductores”, afirmó Pancho Malmierca, Vicepresidente Sénior de Desarrollo de Negocios y Ventas para Latinoamérica de RapidSOS. “Esta nueva capacidad proporciona al instante al personal de respuesta inmediata datos precisos de la colisión, incluyendo la ubicación y la gravedad, para que se envíen los recursos adecuados de inmediato. En los Centros de Control de Emergencias de México, esto significa que las ambulancias aéreas, los servicios de rescate pesado y otras unidades llegan más rápido y los equipos cuentan con los datos necesarios para ayudarles a conservar los escasos recursos de emergencia y salvar vidas”.

Los clientes de Motive pueden utilizar una IA potente y precisa para supervisar y proteger a sus operadores. Las funciones impulsadas por IA recientemente lanzadas dentro del producto de Seguridad Vial de Motive, incluyendo la detección de cambio de carril peligroso, la detección de tabaquismo y la detección de estacionamiento peligros, ambas impulsadas por IA, detectan predictores tempranos y fiables de conducción de alto riesgo para que los equipos puedan intervenir con mayor rapidez y prevenir colisiones antes de que ocurran. De acuerdo con un estudio de 2023 que Motive encargó al Instituto de Transporte de Virginia Tech, la IA Dashcam de Motive alertó exitosamente a los operadores sobre cuatro comportamientos de manejo inseguro de dos a cuatro veces más a menudo que los modelos de dashcam de IA de dos competidores. En promedio, los clientes que utilizaron la IA Dashcam de Motive redujeron las colisiones en un 80%1 y los costos relacionados con accidentes en un 63%.2

El producto de Seguridad Vial de Motive utiliza datos de la IA Dashcam de más de un millón de vehículos y activos para simular, anotar y entrenar modelos en decenas de millones de eventos al año. Motive desarrolló el único sistema de validación con intervención humana de la industria para revisar los resultados de sus modelos de IA en tiempo real. Con un equipo de aproximadamente 400 anotadores de datos a tiempo completo, se dedica a revisar videos de seguridad y eliminar proactivamente los falsos positivos. El resultado es una detección y monitoreo de eventos de alta precisión, además de modelos de IA que pueden comprender el contexto con matices, detectar riesgos en tiempo real y alertar a los operadores con una velocidad que salva vidas.

Conoce más información sobre la función del Asistente de Emergencias de Motive aquí.

Acerca de Motive

Motive empodera a las personas que dirigen operaciones físicas con herramientas para hacer que su trabajo sea más seguro, más productivo y más rentable. Por primera vez, los equipos de seguridad, operaciones y finanzas pueden administrar a sus trabajadores, vehículos, equipos y gastos relacionados con la flota en un solo sistema. Motive atiende a casi 100,000 clientes, desde pequeñas empresas hasta empresas de Fortune 500 como Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal y Maersk en una amplia gama de industrias, que incluyen transporte y logística, construcción, energía, servicio de campo, fabricación, agricultura, alimentos y bebidas, tiendas de consumo, servicios de residuos y el sector público.

Visita gomotive.com/es-mx/ para obtener más información.

1timado en base a un estudio interno de clientes con al menos un 90% de adopción de la IA Dashcam durante al menos 12 meses.



2 resultados se calculan en función de las respuestas de los clientes, estimaciones de la gerencia y datos internos.

