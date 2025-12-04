Morningstar anuncia una calificación de medallista más clara y simplificada para potenciar el éxito del inversor

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), un proveedor líder de información independiente sobre inversiones, anunció hoy actualizaciones significativas en su Calificación de Medallista de Morningstar™, su calificación prospectiva integral para inversiones gestionadas. La metodología revisada, que se implementará a nivel mundial en abril de 2026, simplificar la estructura de la calificación, aumentar la transparencia para los inversores y mejorar su estabilidad, permitirá a los inversores identificar más fácilmente inversiones con el potencial de superar el promedio de su categoría Morningstar.









"Estamos simplificando elementos esenciales de nuestras calificaciones prospectivas de Medalist Rating para mejorar su utilidad ofrecer a los inversores una visión más clara del proceso de evaluación,” dijo Jeffrey Schumacher, Director, Manager Research, EMEA. “Estas actualizaciones proporcionan unas perspectivas claras y fáciles de interpretar, alineadas con lo que la industria ha estado demandando.”

Mejoras clave en la Calificación de Medallista

Pilares más transparentes: Los pilares fundamentales impulsados por datos cuantitativos (Personas, Proceso, Empresa) ahora ofrecerán una mayor visibilidad sobre los insumos subyacentes, incluyendo nuevas métricas como la Experiencia Exitosa del Gestor de Fondos. Esto permitirá a los inversores comprender mejor cómo se determina una Calificación de Medallista. Continuará habiendo una diferenciación entre las calificaciones de los pilares que provienen de un analista o un algoritmo.

Estructura simplificada: Los fondos se evalúan en comparación con el promedio de su categoría Morningstar, en lugar de un índice de referencia, lo que permite a los inversores identificar con mayor facilidad las opciones de Medallista dentro de una categoría y realizar comparaciones significativas entre pares.

Nueva puntuación de precio: Una Puntuación de Precio de Calificación de Medallista de Morningstar de –2.5 a 2.5 reflejará explícitamente si el coste de una inversión supone una desventaja o una ventaja competitiva, restando o sumando a la calificación general.

Umbrales de calificación fijos: Las Calificaciones de Medallista se determinarán mediante una combinación directa y sencilla de las calificaciones de los pilares fundamentales y de la Puntuación de Precio, aumentando la estabilidad al eliminar una distribución forzada de calificaciones que causaba cambios en las calificaciones basados en actualizaciones de otros fondos.

La escala de calificaciones seguirá siendo un sistema de cinco niveles: Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. La aportación de los analistas seguirá siendo central, y los pilares generados algorítmicamente solo se activarán cuando no exista una calificación de analista disponible.

"Nuestra metodología actualizada refuerza el valor de combinar la experiencia humana con el rigor analítico basado en datos, ofreciendo evaluaciones profundamente fundamentadas en la práctica real", añadió Schumacher.

1 Experiencia Exitosa del Gestor de Fondos: Promedio ponderado por antigüedad de los valores de experiencia exitosa de los gestores listados en el fondo. El valor de experiencia exitosa de cada gestor es el número total de meses en los últimos 10 años en los que un gestor logró un retorno bruto positivo, después de comisiones, superior al índice de la categoría, menos el número de meses con retornos negativos.

Sobre Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. es un proveedor líder de información independiente sobre inversiones en América del Norte, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios para inversores individuales, asesores financieros, gestores y propietarios de activos, proveedores y patrocinadores de planes de jubilación, inversores institucionales en los mercados de deuda y capital privado, y alianzas y redistribuidores. Morningstar proporciona datos y análisis de investigación sobre una amplia gama de ofertas de inversión, incluidos productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa, mercados de capital privado, valores de deuda y datos de mercado global en tiempo real. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus subsidiarias de asesoría de inversiones, con aproximadamente $369 mil millones en AUMA al 30 de septiembre de 2025. La compañía opera a través de subsidiarias de propiedad total en 32 países. Para más información, visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar en X @MorningstarInc.

Grupo de Investigación de Gestores de Morningstar

El Grupo de Investigación de Gestores de Morningstar está compuesto por varias subsidiarias de propiedad total de Morningstar, Inc., incluidas, entre otras, Morningstar Research Services LLC. La Investigación de Gestores de Morningstar proporciona análisis fundamentales independientes sobre estrategias de inversión gestionadas. Las opiniones de Morningstar se expresan en forma de Calificaciones de Medallistas de Morningstar, que se derivan a través de la investigación de tres pilares fundamentales clave: Personas, Proceso y Empresa, y una evaluación cuantitativa de los costos en forma de la Puntuación de Precio de la Calificación de Medallista. La Calificación de Medallista de Morningstar es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar sobre estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos utilizando una escala de calificación de Oro, Plata, Bronce, Neutral y Negativo. Un equipo de investigación global emite informes de investigación detallados sobre estrategias que abarcan vehículos, clases de activos y geografías.

Las Calificaciones de Medallistas no son declaraciones de hechos, ni son calificaciones de crédito o riesgo, y no deben utilizarse como la única base para decisiones de inversión. Una Calificación de Medallista no está destinada a ser ni es una garantía de rendimiento futuro. Este comunicado de prensa es solo para fines informativos; las referencias a valores no deben considerarse una oferta o solicitud para comprar o vender los valores.

