Moody’s y Microsoft desarrollan soluciones mejoradas para las áreas de riesgos, datos, análisis, investigación y colaboración basadas en IA generativa

Alianza estratégica para soluciones de próxima generación basadas en Microsoft Azure OpenAI Service, Microsoft Fabric y Microsoft Teams junto a los datos patentados de Moody’s empoderarán servicios financieros, mercados de capitales y otros sectores.

NUEVA YORK y REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) y Microsoft (NASDAQ: MSFT) anunciaron hoy la conformación de una nueva alianza estratégica que tendrá como meta ofrecer soluciones de datos, análisis, investigación, colaboración y riesgo de próxima generación para servicios financieros y trabajadores del conocimiento en general. Esta alianza se basa en la conjugación de las fuertes capacidades analíticas y de datos de Moody’s con la potencia y la escala del servicio Microsoft Azure OpenAI para la creación de ofertas innovadoras que mejoran los conocimientos sobre la inteligencia corporativa y la evaluación de riesgos con Microsoft AI como base y anclada en los datos, análisis e investigación patentados de Moody’s.





Aspectos destacados de la alianza estratégica

Microsoft y Moody’s están trabajando en la creación conjunta de nuevos productos y servicios orientados a la investigación y la evaluación de riesgos y basados ​​en Azure OpenAI Service para una mejor gestión de datos y riesgos.

“Moody’s CoPilot”, una herramienta interna que, actualmente, se encuentra implementada para 14 000 empleados de Moody’s a nivel mundial, combinará los datos, análisis e investigaciones patentados de Moody’s con los últimos modelos grandes de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) y la tecnología de inteligencia artificial generativa de clase mundial de Microsoft. Con ello, se generará un impulso de la innovación a nivel global de la empresa y se mejorará la productividad de los empleados en un entorno de pruebas digital seguro y protegido.

Moody’s está adoptando Microsoft Teams para proporcionar una nueva plataforma a tanto a sus trabajadores del conocimiento como a clientes que mejorará la colaboración, la productividad y la comunicación con los más altos estándares de cumplimiento.

Para uso interno e innovaciones conjuntas, Microsoft está aprovechando la amplia gama de soluciones de Moody’s, entre ellas, la base de datos Moody’s Orbis, una de las bases de datos sobre empresas más importantes del mundo, con aplicaciones que incluyen datos de referencia de terceros, evaluación de riesgos de contraparte y gestión de la cadena de suministro.

Microsoft y Moody’s trabajarán en forma colaborativa en la oportunidad de entregar datos a sus clientes compartidos a través de Microsoft Fabric, una nueva plataforma de análisis para la gestión de datos de extremo a extremo.

Moody’s se compromete a utilizar la plataforma en la nube Azure de Microsoft para potenciar su creciente conjunto de capacidades de inteligencia artificial generativa y aplicaciones basadas en la nube.

Rob Fauber, presidente y director ejecutivo de Moody’s Corporation, comentó: “La IA generativa representa una oportunidad única en una generación para mejorar la forma en la que las empresas se desenvuelven en este mundo de riesgo exponencial en constante evolución. Al combinar las capacidades de inteligencia artificial de vanguardia de Microsoft con nuestros datos, investigaciones y análisis patentados, Moody’s está posicionado para liderar la próxima generación de análisis de riesgos y ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones al desbloquear perspectivas más profundas, más integradas e inigualables sobre el riesgo. Hemos activado a nuestros 14 000 empleados globales para impulsar un nivel de experimentación sin precedentes y generar nuevas innovaciones en todo nuestro conjunto de productos y soluciones. Estamos entusiasmados de asociarnos con Microsoft para establecer el estándar sobre cómo la IA generativa será pionera en nuevos avances en nuestra industria”.

Despliegue de avances en materia de análisis de riesgos integrados

“Moody’s Research Assistant”, una nueva herramienta de asistencia para IA, desbloqueará todo el potencial de los recursos y soluciones de Moody’s para brindar a los clientes una visión multifacética del riesgo. Basada en el servicio Microsoft Azure OpenAI y disponible a través de múltiples canales, incluido Microsoft Teams, Moody’s Research Assistant compilará y resumirá rápidamente información compleja de múltiples fuentes de datos, todo en un entorno seguro que protege la información privada y de propiedad exclusiva. Entre sus muchos usos anticipados estará la capacidad de generar análisis personalizados y detallados de una empresa o sector mediante la combinación perfecta de datos de múltiples dimensiones, como datos firmográficos, indicadores crediticios, pronósticos económicos y perfiles de riesgo y reputación, para proporcionar información rápida, respuestas contextuales e informativas basadas en la integración de LLM expansivos y datos, análisis e investigaciones de Moody’s líderes en el sector.

Bill Borden, vicepresidente corporativo de Servicios Financieros Mundiales de Microsoft, señaló: “Esta alianza recopilará información de clase mundial de Moody’s para combinarla con las capacidades, la confianza y la amplitud de Microsoft Cloud, incluidos Azure OpenAI Service, Fabric y Teams, para permitir la creación de soluciones de próxima generación que desbloquearán una poderosa inteligencia comercial y transformarán la productividad y la colaboración. Esperamos con entusiasmo las nuevas oportunidades y el valor que esto traerá a los empleados y las empresas en los sectores de banca, los mercados de capital y los seguros, así como en otros sectores como la fabricación, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios públicos”.

Mejora de la colaboración y la productividad de Moody’s a través de Microsoft Teams

Además, a través de esta alianza, Moody’s aprovechará los beneficios de Microsoft Teams para crear una nueva plataforma de colaboración, productividad y comunicación para sus trabajadores del conocimiento y clientes. Con la integración de las herramientas de asistente para IA de Moody’s, Teams automatizará y agilizará los flujos de trabajo manuales, brindará un acceso más eficiente a los datos y el contenido, y sintetizará y resumirá la información de varios conjuntos de datos. Como resultado, se obtendrán mejoras en las perspectivas, la productividad y el cumplimiento, así como en el personal y las experiencias de los clientes.

Colaboración para mejorar la nueva plataforma Microsoft Fabric

Microsoft y Moody’s trabajarán en forma colaborativa en la oportunidad de entregar datos a sus clientes compartidos a través de Microsoft Fabric, una nueva plataforma de análisis de datos de extremo a extremo. Microsoft Fabric incluye tecnologías como Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory y Power BI en un solo producto unificado. Esto les permite a los ingenieros de datos la posibiidad de conectar y seleccionar fácilmente datos de múltiples fuentes, de modo que se elimina la dispersión, a la vez que se logra un mejor control de los datos en toda la organización.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) es una empresa de evaluación de riesgo global que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y conocimientos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar las oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta a un progreso compartido. Con más de 14 000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros.

ACERCA DE MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) permite la transformación digital en la era de la nube inteligente y el “intelligent edge”. Su misión es capacitar a cada persona y cada organización en el planeta para lograr más.

DECLARACIÓN DE “PUERTO SEGURO” SEGÚN LA LEY DE REFORMA ESTADOUNIDENSE SOBRE LITIGIOS DE VALORES PRIVADOS DE 1995

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado se consideran declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, planes y perspectivas futuras para el negocio y las operaciones de Moody’s que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones involucran estimaciones, proyecciones, metas, pronósticos, suposiciones e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los accionistas e inversores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas y otra información en este comunicado se realizan a partir de la fecha del presente, y Moody’s no asume ninguna obligación (ni tiene la intención) de complementar, actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones en el futuro, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, cambios en las expectativas o de otra manera, excepto según lo exija la ley o regulación aplicable. En relación con las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, Moody’s identifica ciertos factores que podrían causar que los resultados reales difieran, quizás significativamente, de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Esos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: el impacto de las condiciones económicas actuales, incluidas las perturbaciones del mercado de capitales, la inflación y las acciones de política monetaria relacionadas por parte de los gobiernos en respuesta a la inflación, en los mercados crediticios mundiales y en la actividad económica, incluso en el volumen de fusiones y adquisiciones, y sus efectos sobre el volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o globales; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las iniciativas y la política monetaria de los EE. UU. y de los gobiernos extranjeros para responder al clima económico actual, incluida la inestabilidad de las instituciones financieras, las preocupaciones sobre la calidad crediticia y otros impactos potenciales de la volatilidad en los mercados financieros y crediticios; el impacto mundial del conflicto militar entre Rusia y Ucrania en la volatilidad de los mercados financieros mundiales, en las condiciones económicas generales y el PIB en los EE. UU. y en todo el mundo, en las relaciones globales y en las operaciones y el personal de la Compañía; otros asuntos que podrían afectar el volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o globales, incluida la regulación, una mayor utilización de tecnologías que tienen el potencial de intensificar la competencia y acelerar la interrupción y la desintermediación en la industria de servicios financieros, así como el número de emisiones de valores sin calificación o valores calificados o evaluados por partes no tradicionales; el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en los EE. UU. y en el extranjero; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las acciones de los gobiernos de EE. UU. y extranjeros que afectan los mercados crediticios, el comercio internacional y la política económica, incluidos los relacionados con aranceles, acuerdos fiscales y barreras comerciales; el impacto del retiro de MIS de sus calificaciones crediticias en países o entidades dentro de países y de que Moody’s ya no realice operaciones comerciales en países donde la inestabilidad política justifica tal acción; inquietudes en el mercado que afecten nuestra credibilidad o que afecten de otro modo las percepciones del mercado sobre la integridad o utilidad de las calificaciones de las agencias de crédito independientes; la introducción de productos o tecnologías de la competencia por parte de otras empresas; presión de precios de competidores y/o clientes; el nivel de éxito del desarrollo de nuevos productos y la expansión global; el impacto de la regulación como una NRSRO, el potencial de nuevas leyes y regulaciones estadounidenses, estatales y locales; el potencial para una mayor competencia y regulación en la UE y otras jurisdicciones extranjeras; exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como cualquier otro litigio, procedimientos gubernamentales y regulatorios, investigaciones y consultas a las que Moody’s pueda estar sujeto de vez en cuando; las disposiciones de la legislación de los EE. UU. que modifican los estándares de presentación de solicitudes y los reglamentos de la UE que modifican los estándares de responsabilidad aplicables a las agencias de calificación crediticia de manera adversa a las agencias de calificación crediticia; las disposiciones de los reglamentos de la UE que imponen requisitos sustantivos y de procedimiento adicionales sobre la fijación de precios de los servicios y la expansión del mandato de supervisión para incluir calificaciones fuera de la UE utilizadas con fines regulatorios; incertidumbre sobre la futura relación entre EE. UU. y China; la posible pérdida de empleados clave y el impacto del entorno laboral global; fallas o mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructura; cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otras preocupaciones de seguridad cibernética; el momento y la efectividad de nuestros programas de reestructuración, como el Programa de reestructuración de geolocalización 2022 – 2023; volatilidad de la moneda y del tipo de cambio; el resultado de cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales de control de las iniciativas de planificación fiscal global de Moody’s; exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si Moody’s no cumple con las leyes y regulaciones extranjeras y estadounidenses que se aplican en las jurisdicciones en las que opera Moody’s, incluidas las leyes de privacidad y protección de datos, las leyes de sanciones, las leyes anticorrupción y las leyes locales que prohíben pagos corruptos a funcionarios gubernamentales; el impacto de fusiones, adquisiciones, como nuestra adquisición de RMS u otras combinaciones de negocios y la capacidad de Moody’s para integrar con éxito los negocios adquiridos; el nivel de flujos de efectivo futuros; los niveles de inversiones de capital; y una disminución en la demanda de herramientas de gestión de riesgo crediticio por parte de las instituciones financieras. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas se describen con mayor detalle en “Factores de riesgo” en Parte I, Artículo 1A del informe anual de Moody’s en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, y en otras presentaciones realizadas por la Compañía de vez en cuando ante la SEC o en los materiales incorporados en el presente o en el mismo. Se advierte a los accionistas e inversores que la ocurrencia de cualquiera de estos factores, riesgos e incertidumbres puede causar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, que podrían tener un impacto material y efecto adverso en el negocio, los resultados de operación y la situación financiera de la Compañía. Pueden surgir nuevos factores de vez en cuando, y no es posible que la Compañía prediga nuevos factores, ni puede evaluar el efecto potencial de ningún factor nuevo sobre ellos. Las declaraciones prospectivas y de otro tipo en este documento también pueden abordar el progreso, los planes y los objetivos de nuestra responsabilidad corporativa (incluidos los asuntos ambientales y de sustentabilidad), y la inclusión de dichas declaraciones no es una indicación de que estos contenidos sean necesariamente importantes para los inversores o necesarios para ser divulgado en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones relacionadas con la sustentabilidad históricas, actuales y prospectivas pueden basarse en estándares para medir el progreso que aún se están desarrollando, controles y procesos internos que continúan evolucionando y suposiciones que están sujetas a cambios en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

