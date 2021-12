Moody’s recibe la calificación “A” de CDP en materia de acción climática por segundo año consecutivo

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) ha anunciado hoy que ha recibido la puntuación ‘A’ de CDP en materia de acción climática por segundo año consecutivo. La máxima puntuación reconoce a Moody’s como una de las pocas empresas de alto rendimiento, de entre casi 12.000, que están liderando acciones para reducir las emisiones, mitigar los riesgos climáticos y desarrollar la economía baja en carbono.

“Como miembro de los programas Reporter Services y Supply Chain de CDP, Moody’s Corporation ha demostrado su liderazgo medioambiental y su compromiso para frenar el cambio climático dentro de su negocio, así como entre sus proveedores. De cara al futuro, nos entusiasma ver su continua dedicación a la transparencia y su prolongado esfuerzo por conseguir un mundo sostenible con cero emisiones netas”, dijo Simon Fischweicher, Director de Empresas y Cadenas de Suministro de CDP Norteamérica.

En 2021, Moody’s aceleró su compromiso de alcanzar las emisiones netas cero para 2040, adelantando su objetivo original en diez años, y avanzó sus objetivos intermedios netos cero basados en la ciencia. El progreso de estos objetivos puede verse en el Informe TCFD de Moody´s y el Informe de de Sostenibilidad de los Grupos de Interés .

“A medida que el mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes por el cambio climático, estoy orgulloso de que Moody’s haya recibido de nuevo este prestigioso reconocimiento de CDP”, dijo Rob Fauber, Presidente y Director General de Moody’s. “La sostenibilidad está en el centro de todo lo que hacemos, y en nuestro papel de empresa de evaluación de riesgos global, también podemos apoyar a otros para que tomen decisiones más sostenibles, se anticipen a los riesgos emergentes e inviertan en oportunidades históricas”.

Moody’s ayuda a los participantes en el mercado a identificar los riesgos y oportunidades con un amplio espectro de soluciones y perspectivas climáticas , que van desde la información a nivel de entidad hasta el análisis a nivel macro, para ayudar a cuantificar los factores de riesgo climático y la preparación. Moody’s también publica una serie de análisis y liderazgo de opinión relacionados con el clima , incluido un informe especial reciente que analiza las implicaciones de una rápida transición del carbono para los sectores corporativos más intensivos en carbono.

Recientemente, Moody’s ha sido incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones y se ha situado en el 10% de las empresas líderes en sostenibilidad. La empresa es miembro fundador de la Alianza de Proveedores de Servicios Financieros Net Zero, que forma parte de la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero (GFANZ). En 2021, Moody’s se unió a la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) una iniciativa liderada por la industria para cambiar los flujos financieros globales de resultados negativos para la naturaleza a positivos para ésta.

Lea más sobre cómo Moody’s está conectando la acción climática con su propósito empresarial en las Historias de Cambio de CDP y visite el sitio de sostenibilidad de la compañía para conocer sus esfuerzos medioambientales y acceder a su cartera de informes relacionados con el clima.

Moody’s (NYSE: MCO) es una empresa global de evaluación de riesgos integrada que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y conocimientos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar oportunidades y gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta al progreso compartido. Con más de 13.000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Más información en moodys.com/about.

