Moody’s, que acelera sus compromisos de eliminar las emisiones netas para 2040, es reconocida como empresa LÍDER del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anuncia hoy su compromiso de lograr un nivel cero de emisiones netas en todas sus operaciones y cadena de valor para el año 2040, con lo que adelanta 10 años su objetivo original. La nueva fecha establecida por Moody’s está en consonancia con el Plan de descarbonización publicado y coincide con su reconocimiento como empresa Global Compact LEAD 2021 (empresa líder del Pacto Mundial) por su compromiso continuo con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus Diez principios para una empresa responsable.

«La economía mundial sufre un proceso de reajuste fundamental debido al riesgo climático, y la transformación nos afectará a todos», afirmó Rob Fauber, presidente y director ejecutivo de Moody’s Corporation. «Dado lo urgente de la necesidad de adaptación, estamos acelerando el objetivo de cero emisiones netas de Moody’s, y seguimos integrando el riesgo climático y la sostenibilidad en todo lo que hacemos».

Al acelerar su objetivo de eliminar las emisiones netas, Moody’s demuestra su continuo compromiso con el avance de la sostenibilidad. Además de este nuevo propósito, Moody’s estableció y avanzó en los objetivos intermedios basados en la ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones y cadena de valor. El progreso de estos objetivos puede verse en el reciente Informe TCFD y en el Informe de sostenibilidad de las partes interesadas. Estos objetivos incluyen:

» la reducción del 50 % de las emisiones de alcance 1 y alcance 2 de sus operaciones para 2030;



» la reducción del 15 % de las emisiones de alcance 3 procedentes de actividades relacionadas con el combustible y la energía, los viajes de negocios y los desplazamientos de los empleados para 2025; y



» que el 60 % de los proveedores de Moody’s por gasto en bienes y servicios adquiridos y bienes de capital deberán cumplir objetivos basados en la ciencia para 2025.

Los compromisos de Moody’s en materia de clima y otros aspectos de la sostenibilidad han contribuido a su reconocimiento como empresa LEAD por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En su calidad de empresa LEAD, Moody’s ha sido identificada como una de las participantes más comprometidas con la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo. Además de sus compromisos corporativos, la oferta de productos de Moody’s ayuda a los participantes en el mercado a evaluar e integrar las consideraciones de riesgo ambiental, social y de gobernanza en su asignación de capital y en la planificación de su capacidad de recuperación a largo plazo.

Para saber más sobre las actividades y el reconocimiento de Moody’s en materia de clima, visite su sitio web sobre Sostenibilidad.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE:MCO) es una firma global integrada de evaluación del riesgo que empodera a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes de negocios a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. Creemos que la mayor transparencia, las decisiones más informadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Moody’s, con más de 11 500 empleados en más de 40 países, combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.

