Moody’s presenta una serie de videos sobre sus últimas innovaciones y logros en el próximo Día del Inversor

Los videos ofrecen un panorama de las prioridades estratégicas y los objetivos de crecimiento de la empresa

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) lanza hoy una nueva serie de presentaciones pregrabadas para los accionistas como anticipo a su evento del Día del Inversor que se celebrará el 10 de marzo de 2022 en la Bolsa de Nueva York. Los interesados pueden ver estas grabaciones e inscribirse en el evento en el sitio web del Día del Inversor de Moody’s.

En esta serie de videos se ofrece una visión pormenorizada de las últimas innovaciones y logros de la empresa, así como de sus prioridades estratégicas y objetivos de crecimiento para 2022 y en adelante. Consta de seis videos, que se han estrenado hoy y están disponibles a través de este enlace:

Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) describe la cultura de diversidad de Moody’s y su enfoque en el apoyo a las iniciativas de DE&I en nuestra plantilla global .

ESG & Climate ofrece una visión integral de los riesgos y oportunidades ESG a los que se enfrentan actualmente los participantes en el mercado y nuestra capacidad única para abordar sus necesidades, así como los propios compromisos de Moody's en relación con estos temas fundamentales.

Finance & Strategy ofrece información sobre la estrategia de la empresa para seguir creciendo mediante la asignación de capital, las adquisiciones y las inversiones orgánicas, así como una visión general de las nuevas líneas de negocio de Moody's Analytics.

Moody's Analytics demuestra cómo nuestra estrategia de evaluación de riesgos integrada ayuda a los clientes a superar los riesgos interconectados, a tomar mejores decisiones y a crear resiliencia.

Moody's Investors Service analiza la evolución del impacto y la transparencia que las calificaciones aportan a los mercados mundiales de capital de deuda y a los participantes en el mercado.

Technology & Innovation destaca la importancia de la innovación y la tecnología interoperable en la estrategia empresarial de Moody's.

El Día del Inversor de Moody’s se celebrará en la Bolsa de Nueva York el 10 de marzo de 2022, de 8:00 a 13:30 horas ET. Durante el evento, los directivos comentarán los negocios y las estrategias a largo plazo de la empresa, además de ofrecer una actualización del entorno financiero y empresarial actual. La presentación y el panel de preguntas y respuestas con los altos ejecutivos de Moody’s se transmitirán en directo de 8:30 a 10:00 a.m. ET. Los enlaces a la transmisión en directo estarán disponibles en el sitio web del Día del Inversor de Moody’s y se enviarán por correo electrónico a los participantes registrados poco antes de que comience el evento.

Se requiere una inscripción para el Día del Inversor. Para más información, contacte con el departamento de Relaciones con los Inversores de Moody’s en ir@moodys.com.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) es una firma global de evaluación de riesgos integrada que empodera a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes de negocios a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. En Moody’s, creemos que la mayor transparencia, las decisiones más informadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Con más de 13 000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina presencia internacional con experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.

