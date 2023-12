Moody’s lanza Moody’s Research Assistant, una herramienta GenAI para potenciar los conocimientos analíticos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy el lanzamiento de Moody’s Research Assistant, una herramienta analítica y de búsqueda pionera en su clase basada en inteligencia artificial generativa (GenAI). Aprovechando el amplio contenido propio de Moody’s y los últimos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), el producto ayuda a los clientes a generar nuevos conocimientos a partir de la amplitud y profundidad de la investigación de crédito, datos y análisis de Moody’s.









Como la primera herramienta de investigación impulsada por GenAI disponible comercialmente para los participantes del mercado financiero, Moody’s Research Assistant sintetiza grandes cantidades de información para que los usuarios puedan evaluar las oportunidades de préstamo o inversión, monitorear desarrollos, comparar entidades y mejorar los flujos de trabajo analíticos rápidamente y a escala. Basado en el extenso contenido propio de Moody’s en combinación con la última tecnología GenAI, Moody’s Research Assistant permite a los usuarios generar perspectivas de riesgo más holísticas con mayor rapidez.

“Para los participantes en los mercados financieros, navegar con éxito por el complejo panorama de riesgo actual requiere un análisis intensivo de recursos de una amplia gama de investigaciones y datos a través de una serie de dominios de riesgo”, dijo Cristina Pieretti, directora general de Digital Insights de Moody’s Analytics. “Con Moody’s Research Assistant, el análisis que solía llevar horas ahora se puede realizar en minutos, liberando más tiempo para la toma de decisiones estratégicas”.

Los usuarios que participaron en un proyecto piloto de Moody’s Research Assistant informaron aumentos de productividad y eficacia. Según las métricas observadas durante el periodo piloto, los usuarios podrían ahorrar hasta un 80 % del tiempo que dedican a la recopilación de datos y hasta un 50 % del tiempo que dedican al análisis añadiendo Moody’s Research Assistant. En conjunto, los resultados sugieren que Moody’s Research Assistant podría ahorrar a los usuarios hasta un 27 % del tiempo que dedican a realizar las tareas y funciones típicas de un analista financiero.

Moody’s Research Assistant está disponible como complemento de CreditView, la principal solución de calificación e investigación de Moody’s. Utilizando el servicio Azure OpenAI de Microsoft e impulsado por una avanzada tecnología de procesamiento de lenguaje, Moody’s Research Assistant complementa el sistema de recuperación de información existente de CreditView, identificando eficazmente entidades, industrias y regiones geográficas relevantes dentro del contenido textual.

Moody’s Research Assistant cubre las últimas acciones de calificación, opiniones de crédito e informes de investigación de Moody’s Investors Service para proporcionar respuestas en tiempo real a los usuarios. En última instancia, Moody’s Research Assistant se ampliará para aprovechar más datos y contenidos de Moody’s en ámbitos de riesgo como el crédito, el clima, la cibernética, el cumplimiento, la cadena de suministro, etc.

El lanzamiento de Moody’s Research Assistant es el último capítulo de la integración por parte de Moody’s de la IA en sus productos, soluciones y procesos que ayudan a los responsables de la toma de decisiones a descodificar riesgos y desbloquear oportunidades. El enfoque continuo de Moody’s hacia la innovación se basa en tres principios fundamentales: evolucionar con urgencia, capacitar a los empleados y priorizar el impacto en el cliente.

Para obtener más información sobre Moody’s Research Assistant, visite https://www.moodys.com/researchassistant

Para obtener más información sobre el enfoque de Moody’s respecto a GenAI, visite https://www.moodys.com/innovation/ai-principles.html

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) es una empresa global de evaluación integrada de riesgos que ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar oportunidades y gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta al progreso compartido. Con aproximadamente 15.000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Podrá conocer más información en moodys.com/about.

DECLARACIÓN DE “PUERTO SEGURO” EN VIRTUD DE LA LEY DE REFORMA DE LOS LITIGIOS SOBRE VALORES PRIVADOS DE 1995

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en este comunicado son estimaciones de futuro y se basan en expectativas, planes y perspectivas futuras para el negocio y las operaciones de Moody’s que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Dichas afirmaciones implican estimaciones, proyecciones, objetivos, previsiones, suposiciones e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las afirmaciones de futuro. Se advierte a los accionistas e inversores de que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de carácter prospectivo y demás información que se incluye en este comunicado se realizan a partir de la fecha de este, y Moody’s no asume obligación alguna (ni tiene intención de hacerlo) de complementar, actualizar o revisar públicamente dichas afirmaciones de cara al futuro, ya sea como resultado de eventos posteriores, cambios en las expectativas u otros motivos, salvo que así lo exijan las leyes o reglamentos aplicables. En relación con las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, Moody’s identifica determinados factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran, quizás sustancialmente, de los que se indican en estas declaraciones prospectivas. Dichos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: el impacto de las actuales condiciones económicas, incluidas las perturbaciones de los mercados de capitales, la inflación y las medidas de política monetaria adoptadas por los gobiernos en respuesta a la inflación, en los mercados de crédito mundiales y en la actividad económica, incluido el volumen de fusiones y adquisiciones, y sus efectos en el volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las iniciativas de los gobiernos estadounidenses y extranjeros y de la política monetaria para responder a la actual coyuntura económica, incluida la inestabilidad de las instituciones financieras, los problemas de calidad crediticia y otras posibles repercusiones de la volatilidad en los mercados financieros y de crédito; las repercusiones mundiales del conflicto militar entre Rusia y Ucrania y, más recientemente, del conflicto militar en Israel y las zonas circundantes, en la volatilidad de los mercados financieros mundiales, en las condiciones económicas generales y el PIB en EE. Otros asuntos que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales, incluida la regulación, la creciente utilización de tecnologías que pueden intensificar la competencia y acelerar la desorganización y la desintermediación en el sector de los servicios financieros, así como el número de emisiones de valores sin calificación o de valores calificados o evaluados por partes no tradicionales; el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en EE. UU. y en el extranjero; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las medidas gubernamentales estadounidenses y extranjeras que afecten a los mercados crediticios, al comercio internacional y a la política económica, incluidas las relacionadas con aranceles, acuerdos fiscales y barreras comerciales; el impacto de la retirada por parte de MIS de sus calificaciones crediticias sobre países o entidades dentro de los países y de que Moody’s deje de realizar operaciones comerciales en países en los que la inestabilidad política justifique tales medidas; las inquietudes del mercado que afectan nuestra credibilidad o la percepción que tiene el mercado de la integridad o utilidad de las calificaciones de las agencias de crédito independientes; la introducción o el desarrollo de tecnologías y productos competidores y/o emergentes; la presión sobre los precios de los competidores y/o clientes; el nivel de éxito del desarrollo de nuevos productos y de la expansión mundial; el impacto de la regulación como NRSRO, el potencial de nuevas legislaciones y normativas estadounidenses, estatales y locales; la posibilidad de que aumente la competencia y la reglamentación en la UE y en otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como a cualquier otro litigio, procedimiento gubernamental o reglamentario, investigación o indagación a los que Moody’s pueda estar sujeta ocasionalmente; las disposiciones de la legislación estadounidense que modifiquen las normas de alegación y los reglamentos de la UE que modifiquen las normas de responsabilidad aplicables a las agencias de calificación crediticia de forma adversa para las agencias de calificación crediticia; las disposiciones de los reglamentos de la UE que imponen requisitos procedimentales y sustantivos adicionales sobre la fijación de precios de los servicios y la ampliación de las competencias de supervisión para incluir las calificaciones de fuera de la UE utilizadas con fines reguladores; la incertidumbre sobre la futura relación entre EE. UU. y China; la posible pérdida de empleados clave y el impacto del entorno laboral mundial; los fallos o disfunciones de nuestras operaciones e infraestructuras; cualquier vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas u otros problemas de ciberseguridad; el momento y la eficacia de la y China; la posible pérdida de empleados clave y el impacto del entorno laboral mundial; los fallos o disfunciones de nuestras operaciones e infraestructuras; cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otros problemas de ciberseguridad; el calendario y la eficacia de nuestros programas de reestructuración, como el Programa de Reestructuración de Geolocalización 2022 – 2023; la volatilidad de las divisas y los tipos de cambio; el resultado de cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales de control de las iniciativas de planificación fiscal global de Moody’s; exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si Moody’s incumple las leyes y normativas extranjeras y estadounidenses aplicables en las jurisdicciones en las que opera Moody’s las leyes y reglamentos aplicables en las jurisdicciones en las que Moody’s opera, incluidas las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes de sanciones, las leyes anticorrupción y las leyes locales que prohíben los pagos corruptos a funcionarios del gobierno; el impacto de las fusiones, adquisiciones, como nuestra adquisición de RMS, u otras combinaciones de negocios y la capacidad de Moody’s para integrar con éxito los negocios adquiridos; el nivel de flujos de efectivo futuros; los niveles de inversiones de capital; y una disminución de la demanda de herramientas de gestión de riesgos por parte de las instituciones financieras. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de Moody’s difirieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, se describen con mayor detalle en el apartado “Factores de riesgo” de la Parte I, punto 1A del informe anual de Moody’s en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, y en otros documentos presentados por la empresa ocasionalmente ante la SEC o en materiales incorporados aquí o allí. Se advierte a los accionistas e inversores de que la aparición de cualquiera de estos factores, riesgos e incertidumbres puede hacer que los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones de intenciones, lo que podría tener un efecto material y adverso en el negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa. De vez en cuando pueden surgir nuevos factores, y no es posible que la Empresa prediga nuevos factores, ni puede evaluar el efecto potencial de cualquier nuevo factor sobre ella. Las afirmaciones prospectivas y de otro tipo que se incluyen en este documento también pueden referirse a nuestros avances, planes y objetivos en materia de responsabilidad corporativa (incluidas las cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente), y la inclusión de tales afirmaciones no indica que su contenido sea necesariamente importante para los inversores o deba divulgarse en los documentos que la empresa presenta ante la Comisión del Mercado de Valores. Además, las afirmaciones históricas, actuales y prospectivas relacionadas con la sostenibilidad pueden basarse en normas para medir el progreso que aún están en desarrollo, en controles y procesos internos que siguen evolucionando y en suposiciones que están sujetas a cambios en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

SHIVANI KAK



Relaciones con los inversores



212.553.0298



Shivani.Kak@moodys.com

JOE MIELENHAUSEN



Comunicaciones corporativas



212.553.1461



Joe.Mielenhausen@moodys.com