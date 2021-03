Moody’s Analytics consigue el premio al Mejor uso de la Inteligencia Artificial en el sector bancario o de la tecnología financiera

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Analytics ha ganado el premio «Best Use of AI in Banking or FinTech» en la edición 2021 de los «Global Achievement Awards for AI». Este galardón es una distinción para la solución Credit Sentiment Score™, una herramienta impulsada por la IA que refuerza los procesos de evaluación y seguimiento del crédito.

Nuestra solución recurre a técnicas de inteligencia artificial para identificar, de forma automática, señales de crédito adversas entre las noticias. Las entidades crediticias y los inversores, que necesitan evaluar la calidad crediticia de muchas empresas diferentes, aprovechan esta información a la hora de tomar decisiones sobre créditos y como parte del seguimiento continuo del riesgo de la cartera.

Normalmente, las señales de dificultades en este campo aparecen en las noticias con seis meses o incluso más de antelación a los principales acontecimientos crediticios. Esta herramienta contribuye a que se conozcan esas señales para que puedan tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida del crédito.

«El seguimiento de la información periodística relevante para el crédito se ha convertido en un elemento inestimable para la supervisión de las empresas, sobre todo fuera del ciclo de presentación de informes. Con nuestra solución, esto se puede hacer de forma mucho más rápida, amplia y rentable de lo que era posible anteriormente», señaló Nihil Patel, director general de Moody’s Analytics. «Es un honor ganar este premio, que muestra cómo combinamos las tecnologías emergentes con los datos exclusivos de Moody’s y su experiencia crediticia para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones».

La oferta ganadora forma parte del conjunto de soluciones de calificación y seguimiento del crédito de Moody’s Analytics.

Obtenga más información sobre este premio, que se suma al reconocimiento del sector para Moody’s Analytics.

Conozca más sobre los premios Global Achievement Awards for AI.

Moody’s Analytics ofrece herramientas analíticas y de inteligencia financiera que ayudan a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones y de manera más rápida. Nuestra profunda experiencia en riesgos, recursos de información expansivos y la aplicación innovadora de la tecnología ayudan a nuestros clientes a explorar con confianza en un mercado en evolución. Somos reconocidos por nuestras galardonadas soluciones líderes en la industria, que incluyen investigación, datos, software y servicios profesionales, reunidos para ofrecer al cliente una experiencia impecable. Ofrecemos confianza a miles de organizaciones de todo el mundo, gracias a nuestro compromiso con la excelencia, con un enfoque de mentalidad abierta, centrándonos en satisfacer las necesidades de los clientes. Para obtener más información acerca de Moody’s Analytics, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros en Twitter y LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. es una filial de Moody’s Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation registró unos ingresos de 5400 millones de dólares en 2020, emplea a aproximadamente 11 400 personas en todo el mundo y está presente en más de 40 países.

