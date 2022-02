Moody’s adquiere una participación mayoritaria en GCR Ratings y amplía su presencia en África

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE: MCO) acaba de anunciar un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria (51 %) en Global Credit Rating Company Limited (GCR). GCR es una de las principales agencias de calificación crediticia en África, con operaciones en todo el continente, por ejemplo en Sudáfrica, Nigeria, Senegal, Kenia y Mauricio.

«Las calificaciones de GCR influyen de manera significativa en el crecimiento de los mercados financieros de África, ya que proporcionan una visión crítica del crédito en una serie de economías y sectores», declaró Rob Fauber, presidente y director ejecutivo de Moody’s. «Al combinar las exitosas operaciones nacionales de GCR con la experiencia global de Moody’s, se nos presenta una oportunidad única para ampliar nuestra presencia en una región de gran crecimiento».

«Estamos ante un hito importante en la historia de GCR», señaló Marc Joffe, director ejecutivo de GCR. «Esta operación nos permitirá aprovechar los profundos conocimientos que tenemos del mercado local y un cuarto de siglo de crecimiento en todo el continente. También ofrecerá la oportunidad de seguir desarrollando soluciones que satisfagan una serie de necesidades de los clientes, incluidas las calificaciones crediticias, las soluciones de riesgo crediticio y las capacidades ESG».

Moody’s se ha comprometido con la transformación económica de Sudáfrica y considera que el empoderamiento es una parte importante del éxito futuro de su inversión en GCR. Con este objetivo, Moody’s colabora con un socio de empoderamiento con sede en Sudáfrica que proporcionará apoyo estratégico local a través de una participación accionarial sustancial y una representación en el consejo de administración de GCR Sudáfrica.

Moody’s y GCR también se han comprometido a asumir un papel social positivo. En Sudáfrica, Moody’s y GCR tienen la intención de impulsar iniciativas de responsabilidad social corporativa, entre ellas las empresas sociales que imparten educación y apoyan a las empresas y los emprendedores de propiedad exclusiva de mujeres.

Una vez realizada la transacción, GCR seguirá desarrollando sus propias metodologías de calificación, emitiendo sus propias calificaciones crediticias y manteniendo un equipo de gestión independiente.

La transacción queda supeditada a las aprobaciones reglamentarias habituales. Los términos de la transacción no se han dado a conocer, y se financiará con el efectivo disponible. El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2022 y no tendrá un impacto significativo en los resultados financieros de Moody’s en 2022.

