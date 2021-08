Moody’s adquiere RMS, líder en riesgo climático y desastres naturales

MOODY’S AVANZA COMO EMPRESA LÍDER EN EVALUACIÓN DE RIESGOS INTEGRADOS A NIVEL MUNDIAL

Un importante movimiento en el sector acelera la estrategia global de evaluación de riesgos integrada de Moody’s

Amplía el análisis de los riesgos climáticos, cibernéticos y de la cadena de suministro, que evolucionan rápidamente

Fomenta la capacidad de innovación y el perfil de crecimiento sostenible de Moody’s, reforzando su posición de liderazgo en el sector de los riesgos de seguros y más allá

Amplía inmediatamente el negocio de datos y análisis de seguros hasta alcanzar unos ingresos de casi 500 millones de dólares

Moody’s celebrará una conferencia telefónica a las 11:30 a.m. ET el 5 de agosto de 2021

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE: MCO) y RMS han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo definitivo para que Moody’s adquiera RMS, un proveedor líder mundial de modelización y análisis de riesgos climáticos y de catástrofes naturales, por aproximadamente 2.000 millones de dólares de Daily Mail and General Trust plc (LON: DMGT). La adquisición aumentará inmediatamente el negocio de datos y análisis de seguros de Moody’s hasta alcanzar casi 500 millones de dólares de ingresos y acelerará el desarrollo de las capacidades globales de riesgo integradas de la Compañía para abordar la próxima generación de evaluación de riesgos.

Con más de 400 modelos de riesgo que cubren 120 países, RMS es el principal proveedor mundial de modelos de riesgo climático y de catástrofes naturales al servicio de las industrias globales de seguros y reaseguros de bienes y accidentes (P&C). Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2021, se espera que RMS genere unos ingresos de aproximadamente 320 millones de dólares 1y unos ingresos operativos ajustados de aproximadamente 55 millones de dólares1.

“ Los líderes actuales se enfrentan a un mundo complejo e interconectado de riesgos y partes interesadas”, dijo Rob Fauber, Presidente y Director General de Moody’s. “ En el contexto de una pandemia mundial, la crisis climática y el aumento de los ciberataques, nuestros clientes deben gestionar una gama de riesgos más amplia que nunca. Estamos muy contentos de añadir RMS y su equipo de científicos de datos, modeladores e ingenieros de software de nivel internacional, a la familia de Moody’s para ayudar a acelerar las soluciones que permiten a los clientes crear resiliencia y tomar mejores decisiones”.

“ Moody’s es un encaje excepcional para RMS y nuestros clientes”, dijo Karen White, Directora General de RMS. “ Los riesgos globales son ahora más complejos, conectados y sistémicos. El cambio climático y los eventos catastróficos como el clima extremo, las pandemias y los ciberataques tienen impactos más amplios y dañinos en prácticamente todas las industrias. Compartimos la visión de llevar una plataforma global e integrada de evaluación de riesgos a nuestros mercados con el objetivo de obtener una visión más profunda y sofisticada de los riesgos y una mayor resiliencia global. Dentro de Moody’s, confío en que RMS será capaz de acelerar las innovaciones tecnológicas y de modelos, al tiempo que se combinará con las ofertas de datos y análisis principales de Moody’s para obtener soluciones potentes y holísticas. El equipo y yo estamos entusiasmados por aportar un nuevo valor a los clientes a medida que transformamos la forma de entender y mitigar el futuro del riesgo.”

La adquisición se basa en las bases de clientes y capacidades complementarias de Moody’s y RMS en los segmentos de seguros y reaseguros de vida y P&C. Moody’s ofrece soluciones líderes en materia de riesgos y finanzas para las aseguradoras de vida, como la fijación de precios, la gestión del capital y las capacidades de información financiera y reglamentaria. RMS ofrece amplias soluciones de modelización de riesgos climáticos y catastróficos para aseguradoras y reaseguradoras de P&C, lo que les permite comprender, medir y gestionar mejor el riesgo. A través de una mayor innovación y una combinación de las principales fortalezas y ofertas de ambas compañías, RMS acelerará significativamente la estrategia de evaluación de riesgos integrada de Moody’s para los clientes en la industria de los seguros y más allá, con capacidades significativas en el clima, el ciberespacio, los bienes raíces comerciales y el riesgo de la cadena de suministro.

Como parte de la plataforma de Moody’s Analytics, se espera que RMS genere hasta 150 millones de dólares de ingresos incrementales para 2025. Sobre la base de los GAAP de EE.UU., se espera que la adquisición incremente el EPS diluido de Moody’s en 2025 y, excluyendo la amortización del precio de compra, se espera que incremente el EPS diluido ajustado en 2024.

Moody’s financiará la transacción mediante una combinación de efectivo disponible y la emisión de nueva deuda. Se espera que la adquisición se cierre a finales del tercer trimestre de 2021, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la expiración o terminación de cualquier período de espera regulatorio aplicable.

Como consecuencia de la adquisición de RMS, Moody’s ha actualizado sus previsiones para todo el año 20212. Ahora se espera que las recompras de acciones sean de aproximadamente 750 millones de dólares, en función del efectivo disponible, las condiciones del mercado y otras decisiones de asignación de capital en curso. Además, ahora se prevé que el EPS diluido de Moody’s para todo el año 2021 se sitúe entre 10,90 y 11,20 dólares. Las perspectivas de EPS diluido ajustado para 2021 de la compañía se mantienen en el rango de 11,55 a 11,85 dólares2.

Moody’s fue asesorada en la transacción por Centerview Partners LLC y Paul Hastings LLP.

CONFERENCIA TELEFÓNICA Y MATERIAL PARA INVERSORES

Moody's celebrará una conferencia telefónica para hablar de esta adquisición a las 11:30 a.m. ET del 5 de agosto de 2021.

La conferencia también se transmitirá por Internet con una presentación de diapositivas adjunta, a la que se podrá acceder a través del sitio web de relaciones con los inversores de Moody’s, ir.moodys.com en la sección “Events and Presentations”. La transmisión por Internet estará disponible hasta las 3:30 p.m. ET del 3 de septiembre de 2021.

Una repetición de la teleconferencia estará disponible desde las 3:30 p.m. ET del 5 de agosto de 2021 hasta las 3:30 p.m. ET del 3 de septiembre de 2021. Se puede acceder a la repetición desde Estados Unidos y Canadá digitando el número +1-888-203-1112. El resto de las personas que llamen pueden acceder a la repetición llamando al +1-719-457-0820. El código de confirmación de la repetición es 2686955.

Una entrevista en vídeo con Rob Fauber, Director General, estará disponible en ir.moodys.com.

*****

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) es una empresa global de evaluación de riesgos integrada que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y conocimientos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar oportunidades y gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta al progreso compartido. Con más de 11.500 empleados en más de 40 países, Moody’s combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Más información en moodys.com/about.

ACERCA DE RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) da forma a la visión mundial del riesgo para aseguradoras, reaseguradoras, organizaciones de servicios financieros y el sector público. Capacitamos a las organizaciones para evaluar y gestionar el riesgo global de las catástrofes naturales y de las provocadas por el hombre, incluidos huracanes, terremotos, inundaciones, cambio climático, el ciberespacio y las pandemias. Los modelos de RMS son la base de la industria de bienes y accidentes de casi 2 mil millones de dólares y muchas aseguradoras, reaseguradoras y corredores de todo el mundo confían en la ciencia de los modelos de RMS.

RMS fue pionera en el sector de los riesgos catastróficos y sigue siendo líder en innovación al ofrecer una ciencia y tecnología inigualables y más de 300 modelos de riesgos catastróficos. Los líderes de múltiples sectores pueden abordar los riesgos del mañana con RMS Risk Intelligence™ (RI), nuestra plataforma abierta y unificada en la nube para el riesgo global, que les permite aprovechar los modelos HD de RMS, las ricas capas de datos, las aplicaciones intuitivas y las API.

Al apoyar aún más la transición de la industria hacia una gestión de riesgos moderna, RMS encabezó el Risk Data Open Standard (RDOS), un esquema de datos moderno y de estándar abierto diseñado para ser un activo extensible, flexible y preparado para el futuro dentro de los sistemas de modelado/análisis.

RMS es un socio de soluciones de confianza que permite una gestión eficaz del riesgo para mejorar la toma de decisiones empresariales en la identificación y selección de riesgos, la mitigación, la suscripción y la gestión de carteras.

Visite RMS.com para conocer más y seguirnos en LinkedIn y Twitter.

Declaración de “Puerto Seguro” según la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995

Algunas de las afirmaciones contenidas en este documento son declaraciones prospectivas y se basan en las expectativas, planes y perspectivas futuras del negocio y las operaciones de Moody’s, que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan a la fecha de hoy, y Moody’s renuncia a cualquier obligación de complementar, actualizar o revisar dichas declaraciones de cara al futuro, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, cambios en las expectativas o por cualquier otro motivo. En relación con las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995, Moody’s identifica ciertos factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran, tal vez materialmente, de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Dichos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) en lo que respecta a la transacción propuesta, los costos incurridos en la negociación y consumación de la transacción propuesta, incluyendo la desviación de tiempo y atención de la dirección; la capacidad de las partes para completar con éxito la adquisición propuesta en los términos y plazos previstos, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias (sin que se impongan condiciones significativas); la posibilidad de que las condiciones para el cierre no se cumplan y la transacción no se consuma; no incurrir en ningún pasivo imprevisto pero significativo; riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de los vendedores en Moody’s y la posibilidad de que las sinergias previstas y otros beneficios de la adquisición propuesta no se realicen en las cantidades previstas o no se realicen en el plazo previsto; los riesgos de que la adquisición propuesta pueda tener un efecto adverso en el negocio de los Vendedores o en sus perspectivas, incluyendo, sin limitación, en las relaciones con los vendedores, proveedores o clientes; las reclamaciones hechas, de vez en cuando, por los vendedores, proveedores o clientes; los cambios en los mercados de EE.UU., la India o el mundo que tengan un efecto adverso en el negocio de los Vendedores; el resultado de los procedimientos legales, si los hubiera, que puedan surgir tras el anuncio de la adquisición propuesta; cualquier cambio significativo en los mercados de crédito en la medida en que aumenten el costo de la financiación de la transacción; y la capacidad de los Vendedores para cumplir con éxito las diversas normativas gubernamentales aplicables a su negocio, tal y como existan en cada momento, y el riesgo de cualquier incumplimiento relacionado con ellas; y (ii) en lo que respecta a Moody’s en general: el impacto de COVID-19 en la volatilidad de los mercados financieros de EE. UU. y los mercados financieros mundiales, sobre las condiciones económicas generales y el PIB en los EE.UU. y en todo el mundo, así como en las propias operaciones y el personal de Moody’s; las futuras perturbaciones del mercado crediticio mundial o las desaceleraciones económicas, que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales; otros asuntos que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales, incluida la regulación, los problemas de calidad crediticia, los cambios en los tipos de interés y otra volatilidad en los mercados financieros, como la debida al Brexit y la incertidumbre a medida que las empresas abandonan el LIBOR; el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en EE.UU. El nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos y en el extranjero; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las medidas gubernamentales estadounidenses y extranjeras que afectan a los mercados crediticios, el comercio internacional y la política económica, incluidas las relacionadas con los aranceles, los acuerdos fiscales y las barreras comerciales; las preocupaciones en el mercado que afectan a nuestra credibilidad o que afectan a la percepción del mercado sobre la integridad o la utilidad de las calificaciones de las agencias crediticias independientes; la introducción de productos o tecnologías de la competencia por parte de otras empresas; la presión sobre los precios por parte de los competidores y/o los clientes; el nivel de éxito del desarrollo de nuevos productos y de la expansión global; el impacto de la regulación como NRSRO, el potencial de nuevas leyes y regulaciones estatales y locales de los Estados Unidos; el impacto de la regulación del mercado, la posibilidad de que aumente la competencia y la regulación en la UE y en otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como a cualquier otro litigio, procedimiento gubernamental o reglamentario, investigación o indagación a los que Moody’s pueda verse sometida en algún momento; disposiciones de la legislación de EE.UU. la legislación que modifica las normas de alegación y los reglamentos de la UE que modifican las normas de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación crediticia de manera adversa a las agencias de calificación crediticia; las disposiciones de los reglamentos de la UE que imponen requisitos adicionales de procedimiento y de fondo sobre la fijación de precios de los servicios y la ampliación de las competencias de supervisión para incluir las calificaciones no comunitarias utilizadas con fines reglamentarios; la posible pérdida de empleados clave; fallos o mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructuras; cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otros problemas de ciberseguridad; el resultado de cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales de control de las iniciativas de planificación fiscal global de Moody’s; la exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si Moody’s no cumple con las leyes y reglamentos extranjeros y estadounidenses aplicables. La exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si Moody’s no cumple con las leyes y normativas extranjeras y estadounidenses aplicables en las jurisdicciones en las que opera, incluidas las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes de sanciones, las leyes anticorrupción y las leyes locales que prohíben los pagos corruptos a funcionarios públicos; el impacto de las fusiones, adquisiciones u otras combinaciones de negocios y la capacidad de Moody’s para integrar con éxito los negocios adquiridos; la volatilidad de las divisas y los tipos de cambio; el nivel de los flujos de caja futuros; los niveles de las inversiones de capital; y la disminución de la demanda de herramientas de gestión del riesgo crediticio por parte de las instituciones financieras. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, son actualmente, o podrían serlo en el futuro, amplificados por el brote de COVID-19, y se describen con mayor detalle en el apartado “Factores de riesgo” de la Parte I, punto 1A del informe anual de Moody’s en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, y en otros documentos presentados por Moody’s ocasionalmente ante la SEC o en materiales incorporados en este documento o en el mismo. Se advierte a los accionistas e inversores de que la aparición de cualquiera de estos factores, riesgos e incertidumbres puede hacer que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, lo que podría tener un efecto material y adverso en el negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera de Moody’s. Pueden surgir nuevos factores de vez en cuando, y no es posible para Moody’s predecir nuevos factores, ni puede evaluar el efecto potencial de ningún nuevo factor sobre ella.

Tabla 1 – Perspectivas para 2021

La perspectiva actualizada de Moody’s para 2021 refleja numerosas hipótesis sobre muchos factores que podrían afectar a su negocio, basadas en la información revisada por la dirección hasta la fecha de hoy, incluidas las observaciones y las hipótesis sobre el impacto de la COVID-19, las respuestas a la pandemia por parte de los gobiernos, los reguladores, las empresas y los particulares, así como los efectos sobre los tipos de interés, los tipos de cambio de las divisas, la liquidez de los mercados de capitales y la actividad en los distintos sectores de los mercados de deuda. Esta perspectiva actualizada asume que la adquisición de RMS se cierra a finales del tercer trimestre de 2021. Las perspectivas también reflejan las hipótesis sobre las condiciones económicas generales y el crecimiento del PBI en EE.UU. y la zona euro, así como sobre las operaciones y el personal de la propia empresa. Las perspectivas a 5 de agosto de 2021 incorporan varios supuestos macroeconómicos, entre ellos (a) que los PBI de Estados Unidos y de la zona euro para todo el año 2021 crezcan aproximadamente entre el 6% y el 7% y entre el 4% y el 5%, respectivamente; (b) que los diferenciales de los tipos de interés de alto rendimiento de Estados Unidos se mantengan por debajo de la media histórica de aproximadamente 500 puntos básicos; (c) que el desempleo de Estados Unidos descienda por debajo del 5%; y (d) que la tasa de impago de alto rendimiento global caiga por debajo del 2% a finales de 2021. Las orientaciones de Moody’s sobre los ingresos de las calificaciones suponen que las emisiones calificadas globales de MIS para todo el año aumentan en un rango de un solo dígito. Aunque se desconoce la duración y la gravedad de la crisis de COVID-19, la empresa ha operado eficazmente hasta la fecha y la perspectiva de Moody’s asume que la empresa sigue sin experimentar ningún impacto negativo importante en su capacidad para llevar a cabo sus operaciones como resultado de COVID-19. Las implicaciones de COVID-19 u otras situaciones o acontecimientos podrían afectar a estos y otros muchos factores que también podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las perspectivas de Moody’s. Estas hipótesis están sujetas a incertidumbre, y los resultados reales del año 2021 podrían diferir sustancialmente de las perspectivas actuales de Moody’s. Además, las previsiones de Moody’s asumen la conversión de moneda extranjera. En concreto, nuestra previsión refleja tipos de cambio para la libra esterlina (£) de 1,38 dólares por libra y para el euro (€) de 1,19 dólares por 1 euro para el resto del año.

Guía del año 2021 completo de Moody’s Corporation al 5 de agosto de 2021 MOODY’S CORPORATION Guía actual(2) Última guía revelada públicamente Ingresos aumento en el rango de porcentaje de dos dígitos bajo NC Gastos operativos aproximadamente 10% aumento en el rango de porcentaje de un dígito medio Margen operativo 45% – 46% aproximadamente 47% Margen operativo ajustado(1) aproximadamente 50% aproximadamente 51% Gastos de intereses, netos $160 – $180 millones NC Tasa impositiva vigente 20% – 22% NC EPS diluido $10,90 a $11,20 $10,95 a $11,25 EPS diluido ajustado (1) $11,55 a $11,85 NC Flujo de caja operativo $2,3 a $2,4 mil millones NC Flujo de caja libre (1) $2,2 a $2,3 mil millones NC Recompra de acciones aproximadamente $750 millones (sujeto a efectivo



disponible, condiciones del mercado y otras decisiones



de asignación de capital en curso)) aproximadamente $1,5 mil millones (sujeto a efectivo



disponible, condiciones del mercado y otras decisiones



de asignación de capital en curso) Servicio de Moody’s para los inversores (MIS) Guía actual Última guía revelada públicamente Ingresos globales MIS aumento en el rango de porcentaje de un dígito alto NC Margen operativo ajustado MIS (1) aproximadamente 61% NC Moody’s Analytics (MA) Guía actual Última guía revelada públicamente Ingreso de Margen global MA aumento en el rango de porcentaje de dígitos medios entre 13 y 19 aumento en el rango de porcentaje de dos dígitos bajo Margen Operativo Ajustado MA(1) aproximadamente 29% 30% a 31% NC – No hay diferencia entre las orientaciones actuales de la empresa y las últimas orientaciones publicadas para este punto



Nota: Todas las previsiones actuales se refieren al 5 de agosto de 2021. Todas las últimas orientaciones publicadas son a partir del 28 de julio de 2021.



(1) Estos parámetros son medidas ajustadas. Véase más abajo la conciliación de estas medidas con su medida comparable según los GAAP de EE.UU



(2) Incluye supuestos relacionados con la conformidad de RMS con las políticas contables de Moody’s, así como el impacto estimado de los ajustes contables de las adquisiciones.

Tabla 1 – Perspectivas para 2021 continuación

A continuación se presentan las conciliaciones de las medidas prospectivas ajustadas de la empresa con su medida comparable según los GAAP de EE.UU:

Proyectado para el año finalizado el



31 de diciembre de 2021 Guía de margen operativo 45% a 46% Depreciación y amortización Aproximadamente 4.5% Reestructuración Insignificante Guía de margen operativo ajustado Aproximadamente 50% Proyectado para el año finalizado el



31 de diciembre de 2021 Guía de flujo de caja operativo $2,3 a $2,4 mil millones Menos: Gastos de Capital Aproximadamente $100 millones Guía de flujo de caja libre $2,2 a $2,3 mil millones Proyectado para el año finalizado el



31 de diciembre de 2021 Guía de EPS diluido $10,90 a $11,20 Amortización intangible relacionada con adquisición Aproximadamente $0,65 Reestructuración Insignificante Guía de EPS diluido ajustado $11,55 a $11,85

1Las medidas financieras de RMS proyectadas para el año fiscal terminado el 30 de septiembre de 2021 están sujetas a la conformidad final con las políticas contables de Moody’s.

2 Consultar la Tabla 1 – “Perspectivas para 2021” para ver una lista completa de las orientaciones y una conciliación entre todas las medidas ajustadas mencionadas en este comunicado de prensa y los GAAP de EE.

