Moody’s adquiere PassFort y llega a un acuerdo de compra de kompany para ampliar las capacidades de KYC y cumplimiento

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) acaba de anunciar la adquisición de PassFort Limited y la firma de un acuerdo para hacerse con 360kompany AG (kompany), dos proveedores europeos de soluciones tecnológicas de «onboarding» y conocimiento del cliente (Know Your Customer, KYC). Con estas adquisiciones, Moody’ s complementa sus capacidades tecnológicas, de datos y analíticas, al tiempo que mejora sus soluciones líderes en el sector para el conocimiento del cliente, la lucha contra el blanqueo de capitales, el cumplimiento normativo y el riesgo de contraparte.

«Nuestros clientes confían en los datos y las herramientas analíticas que les brindamos a la hora de tomar decisiones sobre con quién hacen negocios», comentó Keith Berry, director general de la unidad de negocio KYC de Moody’s. «PassFort y kompany son innovadores en materia de cumplimiento y regulación, y sus tecnologías modernizarán y acelerarán los procesos de incorporación y monitoreo de nuestros clientes».

PassFort es una plataforma de flujo de trabajo que funciona en modo SaaS para la verificación de la identidad, la incorporación de clientes y el análisis de riesgos. Su software ofrece datos de más de 25 proveedores de terceros y automatiza la recopilación, verificación y almacenamiento seguro de la documentación de diligencia debida de clientes y proveedores. La integración de la plataforma de PassFort en el conjunto de ofertas de KYC y cumplimiento de Moody’s creará una solución más integral de flujo de trabajo y permitirá a los clientes incorporar los datos de Moody’s, incluidos los análisis crediticios, cibernéticos, de ESG y climáticos, directamente en sus procesos propios.

kompany es una plataforma con sede en Viena (Austria) para la verificación de empresas a prueba de auditorías y KYC, que opera una red de información de fuente primaria sobre más de 115 millones de empresas en 200 jurisdicciones. Con la API de kompany, los clientes de Moody’s podrán completar el análisis de los accionistas y la verificación de las entidades en tiempo real, así como recuperar los registros y documentos originales de las empresas para cumplir con sus exigencias normativas.

Tanto la adquisición de PassFort como la prevista de kompany se producen tras las recientes inversiones de Moody’s en capacidades de KYC. Moody’s integrará ambas empresas en su negocio de KYC dentro de Moody’s Analytics, donde engrosarán la base de datos de empresas Orbis y la base de datos GRID de perfiles de riesgo, noticias adversas, personas políticamente expuestas y sanciones.

El cierre de la adquisición de kompany está previsto para el primer trimestre de 2022, supeditado al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la expiración o finalización de los períodos de espera reglamentarios aplicables, y se financiará con una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Moody’s Corporation. La adquisición de PassFort se financió con efectivo. En ninguno de los dos casos se prevé un impacto significativo en los resultados financieros de Moody’s en 2021.

Moody’s contó con el asesoramiento de Paul Hastings LLP en ambas operaciones. PassFort fue asesorada por SVB Technology Investment Bank y Taylor Wessing LLP. El asesoramiento de kompany estuvo a cargo de Schoenherr Attorneys at Law y BDO.

Para obtener más información sobre las ofertas de Moody’s en materia de KYC, AML, cumplimiento y riesgo de contraparte, visite http://kyc.moodys.io.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) es una firma global de evaluación de riesgos integrada que empodera a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes de negocios a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. En Moody’s, creemos que la mayor transparencia, las decisiones más informadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Con más de 13 000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina presencia internacional con experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.

