Moody’s adquiere Cortera, líder en datos e información crediticia

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Cortera, un proveedor líder de datos crediticios y soluciones de flujo de trabajo en Norteamérica. La adquisición mejora las capacidades integradas de evaluación de riesgos de Moody’s y amplía de forma significativa la cobertura en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Cortera mantiene una de las bases de datos más completas de información crediticia, con datos y análisis sobre más de 36 millones de empresas. Cortera recopila datos de miles de fuentes, que luego mejora mediante inteligencia artificial, y proporciona análisis, informes y servicios de monitoreo para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre sus contrapartes.

“Cortera desempeña una función importante a la hora de ayudar a las empresas a entenderse entre sí”, afirmó Stephen Tulenko, presidente de Moody’s Analytics. “Nuestros clientes podrán aprovechar la amplia información de Cortera sobre las pequeñas empresas con las herramientas analíticas propias de Moody’s para tomar mejores decisiones”.

La adquisición de Cortera aumentará la extensa base de datos Orbis de Moody’s sobre información de empresas privadas y mejorará sus soluciones de conozca a su cliente (KYC), préstamos comerciales y cadena de suministro.

“La combinación de las capacidades de Moody’s con los sólidos datos y análisis de Cortera sobre las empresas privadas de EE.UU. proporcionará a los clientes una visión más detallada”, informó Jim Swift, CEO de Cortera. “Este acuerdo mejorará en gran medida nuestro alcance y capacidades y nos permitirá satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes”.

Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2021, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida el vencimiento o terminación de cualquier período de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976. Cortera se integrará en la línea de negocio de Investigación, Datos y Análisis de MA.

Paul Hastings LLP se desempeñó como asesor legal de Moody’s en la transacción. Raymond James & Associates se desempeñó como asesor financiero de Cortera y Morris, Manning & Martin, LLP se desempeñó como asesor legal de Cortera. La adquisición se financiará con el efectivo disponible y no se espera que tenga un efecto significativo en los resultados financieros de Moody’s en 2021.

Moody’s (NYSE:MCO) es una empresa global de evaluación de riesgos que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y conocimientos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar oportunidades y gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta al progreso compartido. Con más de 11.400 empleados en más de 40 países, Moody’s combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Puede obtener más información en moodys.com/about.

