Montrose Environmental Group Leadership y el director de tecnología de 3M debaten los avances logrados en la eliminación de las “sustancias químicas de siempre” del agua

LITTLE ROCK, Ark.–(BUSINESS WIRE)–Montrose Environmental Group, Inc. (“Montrose”) (NYSE: MEG) compartió hoy los aspectos más destacados de su presentación con 3M Company en la 31.° Conferencia Anual sobre Transporte, Compañías Aéreas e Industriales de Bank of America en Nueva York. El presidente y director ejecutivo de Montrose, Vijay Manthripragada, y el director de innovación de Montrose, Steve Woodard, Ph.D., se unieron al director de tecnología de 3M, John Banovetz, Ph.D., en un panel titulado “PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow”.





Durante el panel, Montrose y 3M debatieron sobre cómo ambas empresas están innovando para eliminar los compuestos PFAS de fuentes de agua complejas en los centros de fabricación de productos químicos de 3M a una escala sin precedentes, y la intersección de la sostenibilidad, incluido el uso de la tecnología de intercambio iónico patentada de Montrose.

“Nuestra empresa se basa en la innovación y la ciencia, por lo que buscamos socios en la misma línea”, declaró el Dr. Banovetz, de 3M. “Rápidamente pudimos encontrar un socio en Montrose y hemos estado muy agradecidos por su colaboración y por ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad, en particular, nuestro objetivo de calidad del agua”.

“Trabajamos con muchas empresas de Fortune 500. John y el equipo directivo de 3M están entre los líderes más orientados a la sostenibilidad con los que hemos tenido el placer de trabajar”, dijo el Sr. Manthripragada. “Cuando los equipos de Montrose y 3M pensaban en cómo [eliminar los PFAS del agua], la sostenibilidad era importante. El subproducto de esa innovación [colaborativa] y de ese desarrollo tecnológico es una solución que genera muchos menos residuos, utiliza muchos menos medios de filtración, ocupa menos espacio, lo que posiblemente sea más seguro para los trabajadores, y consume menos energía”.

La solución regenerativa patentada de Montrose presenta pequeñas perlas de plástico con propiedades físicas especiales que les confieren una gran afinidad por los PFAS y la capacidad de eliminar los compuestos del agua. En lugar de desechar y sustituir las microesferas una vez utilizadas, pueden lavarse y reutilizarse. Además, Montrose ha desarrollado una tecnología para limpiar la solución regenerativa gastada mediante destilación y supercarga, lo que permite su reutilización continua. La combinación de la tecnología de tratamiento con resina con la solución regenerativa proporciona un sistema de tratamiento de PFAS sostenible y eficaz para eliminar los PFAS del medio ambiente.

El Dr. Woodard señaló que los sistemas desarrollados para 3M a través de la colaboración también se han desplegado en todo el mundo y están beneficiando a comunidades tan lejanas como Australia.

“Hemos desarrollado múltiples tecnologías para eliminarlos del medio ambiente, y 3M está a la cabeza”, afirmó Woodard. “Vamos a beneficiar a muchas industrias, comunidades y gobiernos, pero lo más importante es la salud y el bienestar de las comunidades”.

Puede accederse a la repetición de la retransmisión en audio en el sitio web de la conferencia de BofA en PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow (veracast.com).

Acerca de Montrose

Montrose es una empresa líder en soluciones medioambientales centrada en el apoyo a organizaciones comerciales y gubernamentales que afrontan los retos actuales y se preparan para los retos futuros. Con más de 3200 empleados en más de 100 ubicaciones en todo el mundo, Montrose combina un profundo conocimiento local con un enfoque integrado del diseño, la ingeniería y las operaciones, lo que le permite responder con eficacia y eficiencia a los requisitos exclusivos de cada proyecto. Desde servicios integrales de medición del aire y de laboratorio hasta el cumplimiento de la normativa, la respuesta ante emergencias, la obtención de permisos, la ingeniería y la rehabilitación, Montrose ofrece soluciones innovadoras y prácticas que mantienen a sus clientes al tanto de sus necesidades inmediatas y muy por delante de la curva estratégica. Para obtener más información, visite www.montrose-env.com.

