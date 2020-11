Monstruoso cocodrilo emergió en Florida tras paso de Eta

Un monstruoso cocodrilo ha emergido en Florida tras el paso de la tormenta Eta, generando terror en quienes miran las asombrosas imágenes.

El gigantesco animal fue fotografiado en un campo de golf en Naples, Estados Unidos, durante el paso de la devastadora tormenta que en Centroamérica dejó miles de damnificados.

Aunque en la zona es común el avistamiento de estos reptiles, es la primera vez que se ve a un monstruoso cocodrilo de ese tamaño.

‘¡ENORME GATOR DE FLORIDA! Sí, este monstruo es real. Captado por la cámara durante el huracán #Eta en Nápoles. Crédito: Jeff Jones’, cita la publicación del reconocido meteorólogo de Florida, Matt Devitt.

El reptil pareciera medir a simple vista cerca de1 5 metros de largo y por su apariencia parece ser macho de edad bastante avanzada.

Según usuarios de las redes sociales, el monstruoso cocodrilo caminaba apacible en Valencia Golf and a Country Clud, donde varias personas le tomaban fotografías mientras él caminaba por la zona.

‘Sorprende el largo de la cola, el tamaño de sus piernas y cabeza’, dijeron algunas personas que tomaron fotografías del animal y las compartieron en las platadormas de Internet.

La imagen compartida por Devitt alcanzaba la tarde de este jueves más de 25 mil retuit y 41 mil tuit citados.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020