“Momias alienígenas” encontradas en Perú son “muñecos armados con huesos de animales”

Las “momias alienígenas” que fueron presentadas frente al Congreso de México el pasado 12 de septiembre de 2023 por el periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan, son “un fraude”, de acuerdo con los resultados de una investigación forense realizada en Perú.

De acuerdo con el arqueólogo Flavio Estrada, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “la conclusión de esto en términos simples: es un fraude. No son extraterrestres, no son una nueva especie”.

El funcionario sostuvo que en realidad se tratan de “muñecos” unidos con pegamento. Los expertos llegaron a esta conclusión tras tres meses de investigación. Estrada agregó que los “alienígenas” que “un grupo de pseudocientíficos” presentó en el Congreso mexicano ni siquiera eran momias.

Los peritos de la Fiscalía de Perú, llegaron a esta conclusión después de analizar dos momias muy semejantes que fueron incautadas en octubre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Lima, antes de que estas fueran enviadas a México.

Estos supuestos alienígenas de color gris y de 60 centímetros de altura estaban vestidos con trajes multicolores.Los “aliens” fueron incautados por las autoridades aduaneras quienes sospecharon que podían tratarse de un caso de tráfico de patrimonio cultural pues concluyeron que se podían tener origen prehispánico.

Las momias confiscadas son muy similares a las dos exhibidas en pequeños sarcófagos en el Congreso de México. Según el Estrada, las momias incautadas y las presentadas en México “son muñecos armados con huesos de animales de este planeta”.

Esta no es la primera ocasión en que las supuestas momias alienígenas son descalificadas ante la opinión pública. El año pasado, la comunidad científica mexicana, durante una conferencia llamada “¿Extraterrestres o esqueletos de llamas? Ante crédulos y charlatanes, la ciencia responde”, se indicó que: “Ante los graves problemas que vivimos en México y en el planeta entero, empezando por el cambio climático, la guerra y las pandemias, es triste reunirnos para hablar de las fechorías de un charlatán profesional. No estamos aquí por las décadas de ridículas afirmaciones conspiracionistas de Jaime Maussan, sino por la invitación que se le hizo a hablar ante los diputados que ha dado la vuelta al mundo y puesto en ridículo y en entredicho la racionalidad y objetividad científica en nuestro país, incluyendo afirmaciones sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que creo que se han aclarado perfectamente el día de hoy. Lo que está en juego aquí es si nuestro país apostará por la ciencia o por las supersticiones y la charlatanería. Ante la urgente necesidad de acciones contra el cambio climático, que tiene que ver con la supervivencia e infraestructura; una polarización innecesaria y una ley de Ciencias retrograda, el Conacyt ha jugado un papel muy destructivo y hemos perdido años de trabajo, además que este no se ha manifestado acerca de estos hechos que han dado la vuelta al mundo rebautizando a las momias de Nazca como las momias mexicanas. Como decía el gran astrónomo Carl Sagan “La ciencia es una luz en la oscuridad”, particularmente en los tiempos que corren”.