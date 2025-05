Mohit Kapoor, director de Tecnología de NielsenIQ, es elegido Ejecutivo del Año en los «Global Tech & AI Awards» por liderar la transformación tecnológica impulsada por IA de NIQ

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) se enorgullece de anunciar que Mohit Kapoor, su director de Tecnología, ha sido nombrado Ejecutivo del Año en la primera edición de los Global Tech & AI Awards. Este premio reconoce el liderazgo excepcional de Mohit y sus contribuciones visionarias a la industria de la tecnología, en particular en el ámbito de la inteligencia del consumidor impulsada por IA.





«Me siento profundamente honrado de recibir el premio al Ejecutivo del Año en los Global Tech & AI Awards. Es un verdadero testimonio del increíble trabajo y dedicación de todo el equipo de NielsenIQ», explicó Mohit Kapoor, director de Tecnología de NIQ. «Juntos, hemos redefinido la inteligencia del consumidor y del comercio minorista, aprovechando la IA para ofrecer perspectivas sin precedentes e impulsar un cambio de real importancia en la industria».

Gracias al liderazgo de Mohit, NIQ ha adoptado un enfoque impulsado por la IA para su ambiciosa transformación digital, que incluyó una inversión tecnológica de 400 millones de dólares y la migración de su base global de clientes a Discover, una plataforma unificada que funciona en la nube e integra a la perfección los datos de medición de paneles de consumidores y minoristas recopilados a través de 3 billones de transacciones cada semana para ofrecer análisis diferenciados en tiempo real a los responsables de la toma de decisiones en marketing, creación de marcas y estrategia de consumo.

La plataforma integrada Discover de NIQ ha revolucionado la manera en que 23 000 clientes de los sectores minorista y de bienes de consumo de 90 países acceden a los datos y los aprovechan para tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

Como director de Tecnología, Mohit fomenta una cultura de colaboración e innovación continua en NIQ a través de la capacitación de los 1200 científicos de datos, 2000 ingenieros y 2500 expertos en análisis de la empresa en todo el mundo. También ha establecido colaboraciones estratégicas con empresas tecnológicas líderes para influir en sus hojas de ruta de productos y ha ampliado las capacidades de la plataforma de NIQ mediante colaboraciones con Microsoft Azure, Google Cloud y Snowflake.

A lo largo de sus 30 años de carrera, Mohit ha impulsado sin pausa la innovación digital transformadora en diversos sectores. Antes de unirse a NIQ, Mohit ocupó puestos de liderazgo en TransUnion, HSBC, Accenture, Coopers and Lybrand y EDS. Ha sido reconocido por su impacto en la industria con el premio Chicago CIO of the Year (2017) y como Premier 100 Technology Leader de ComputerWorld.

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ (NIQ), la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, proporciona la comprensión más completa del comportamiento de compra y da a conocer nuevas vías para el crecimiento. NIQ se fusionó con GfK en 2023 en una operación que reunió a los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. Nuestro alcance global se extiende a más de 90 países y abarca aproximadamente el 85% de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la Visión Completa: Full View™. Para más información, visite www.niq.com.

