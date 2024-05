MOGAS lamenta la pérdida de su querido presidente y fundador Vincent Louis Mogas

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–MOGAS lamenta el fallecimiento de su querido presidente y fundador Vincent Louis Mogas, quien falleció el 2 de mayo de 2024 en Houston, Texas. Louis pasó su vida construyendo un negocio dedicado a la fabricación de válvulas y una cultura empresarial que representaba la bondad.









MOGAS Industries se creó en mayo de 1973 cuando Louis Mogas compró un pequeño taller mecánico en Houston. Pronto adquirió los derechos para brindar servicios y fabricar válvulas de bola de Cameron Iron Works. Bajo el liderazgo de Louis, la empresa estudió las fallas de las válvulas y estableció un departamento de Investigación y desarrollo que personalizó las válvulas para aplicaciones específicas. Desde el año 2000, MOGAS ha establecido oficinas de ventas y servicio en Australia, China, Europa, Canadá, Sudamérica, Oriente Medio y la India.

Desde sus comienzos, Louis Mogas introdujo comportamientos corporativos que se convirtieron en la base de los valores centrales de la empresa: todos somos directores ejecutivos de algo, haz que el trabajo sea divertido, haz lo correcto, entre otros. Su creencia de que el trabajo puede ser divertido y honorable, y de que hay un solo equipo en MOGAS, impulsa los principios corporativos de la empresa en la actualidad.

Si bien Louis recibió muchos premios por la empresa, incluidos The Inc. 500 Fastest Growing Private Companies, múltiples Best Companies to Work For in Texas, excelencia de proveedores, finalista de Texas Family Large Business of the Year y Best Quality Product, estaba más orgulloso de su filantropía y la de su familia, y de las contribuciones para recaudación de fondos y voluntariado de los empleados. Entre ellas se incluyen: Ronald McDonald House Houston, The Periwinkle Foundation, Camp for All, National Multiple Sclerosis Association y varias escuelas del distrito de Houston. En 2017, Louis Mogas fue honrado como exalumno distinguido en la Universidad A&M de Texas, Kingsville, por la creación de la Mogas Family Perseverance Scholarship Endowment. MOGAS Industries también otorga becas y subsidios educativos a los empleados y sus hijos y es mentor de los pasantes contratados durante el verano.

La familia de Louis Mogas, el equipo de dirección ejecutiva de MOGAS y nuestros empleados de todo el mundo están de luto por la pérdida de un hombre extraordinario, cuyo liderazgo sólo fue igualado por su pasión y su fervor por la vida y por servir a los demás. Todos llevamos en el corazón las lecciones que Louis compartió con nosotros y seguiremos compartiendo su legado con el mundo a través de nuestro trabajo y de nuestras vidas.

“Siempre demuestra tus valores en tu trabajo, para que cuando conduzcas de regreso a casa al final de cada día, puedas sentirte orgulloso de ti mismo”. Louis Mogas

ACERCA DE MOGAS INDUSTRIES, INC.

MOGAS Industries es la empresa de tecnología de servicio crítico de mayor confianza, que ofrece válvulas para servicios críticos, ingeniería/revestimiento de superficies, unidades de proceso modulares y asistencia posventa. Nuestros productos y servicios de renombre mundial específicos para aplicaciones son los mejores de su clase para aplicaciones críticas en los sectores de energía, minería, petróleo y gas, refinado, química/petroquímica, pulpa y papel e industrias especializadas.

