MODEX: el mayor evento de fabricación y cadena de suministro de 2026 llegará a Atlanta del 13 al 16 de abril

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Cuando el mayor evento comercial de fabricación y cadena de suministro de 2026, MODEX, vuelva a Atlanta el 13 de abril contará con más de 1 000 expositores de los principales proveedores de soluciones y brindará una conferencia educativa integral enfocada en soluciones de primer nivel para operaciones de fabricación y cadena de suministro. Las exposiciones de MODEX 2026 representarán a todos los segmentos de la industria de la manipulación de materiales, la logística y el transporte, desde equipos manuales tradicionales hasta sistemas automatizados e informatizados, pasando por tecnologías inteligentes y conectadas para la cadena de suministro y la logística de última milla.

“Solo MODEX ofrece interacciones comerciales cara a cara y experiencias inmersivas de primera mano con equipos, tecnología y soluciones de vanguardia para la cadena de suministro”, señaló John Paxton, director ejecutivo de MHI. “Lo valioso es ver y manejar estas soluciones en persona, verlas en acción en la sala de exposiciones, participar en sesiones de capacitación informativas y conectar con líderes intelectuales e innovadores del sector: esto es fundamental para llevar las operaciones a un nivel de excelencia superior”.

“Las cadenas de suministro son esenciales para el comercio mundial”, afirmó Daniel McKinnon, director de Exposiciones de MHI. “Cuando tienen la oportunidad de experimentar la amplia gama de soluciones, colaborar con proveedores líderes del sector y establecer contactos con otros profesionales, los especialistas en cadenas de suministro pueden descubrir oportunidades que allanarán el camino para alcanzar buenos resultados en el futuro”.

Conferencia MODEX 2026

Además de las exposiciones, la Conferencia MODEX incluirá cinco ponencias magistrales, más de 200 sesiones educativas en la sala de exposiciones que abordarán las principales tendencias, las mejores prácticas y las soluciones tecnológicas y de equipamiento de última generación que pueden lograr que la fabricación y toda la cadena de suministro funcionen de forma más resistente, eficiente y rentable.

Ponencia magistral del 13 de abril: Las lecciones aprendidas en la primera línea de la cadena de suministro.



Richard McPhail, director financiero de The Home Depot.

Ponencia magistral del 14 de abril: Cadenas de suministro exponenciales impulsadas por IA: la transformación de la logística con IA y ExO.



Salim Ismail, estratega de crecimiento exponencial, fundador y presidente de OpenExO, director ejecutivo fundador de Singularity University, exvicepresidente de Yahoo.

Ponencia magistral del 15 de abril: Charla con una leyenda del automovilismo.



Dale Earnhardt, Jr.

Panel principal del 15 de abril: Avance del Informe anual de MHI sobre el sector para 2026.



Moderadores: John Paxton, director ejecutivo de MHI y Wanda Johnson, miembro de Tecnología de Deloitte Consulting LLP.

15 de abril: Noche de la Industria en MHI con Jim Gaffigan.



Una noche de risas, conexiones y premios para reconocer las mejores soluciones y tecnologías que tiene para ofrecer la cadena de suministro.

Recepción de la Red de jóvenes profesionales en MHI: el 13 de abril en MODEX.



Este evento brinda oportunidad a los jóvenes profesionales para que puedan establecer contacto y acercarse a la industria de la manipulación de materiales y cadena de suministro.

Foro MODEX 2026: Mujeres en la cadena de suministro, el 14 de abril.



MHI se ha vinculado con la Asociación de Distribuidores de Equipos de Manipulación de Materiales y el Consejo de Almacenes, Educación e Investigación (WERC) para ofrecer una tarde de debate, formación y networking a las mujeres de nuestro sector.

MODEX 2024: Día del Estudiante, el 15 de abril.



MHI, en colaboración con el Consejo de Almacenes, Educación e Investigación (WERC), el Consejo Universitario Industrial para la Formación en Manipulación de Materiales (CICMHE), la Asociación de Distribuidores de Equipos de Manipulación de Materiales (MHEDA) y la Fundación para la Formación en Manipulación de Materiales (MHEFI), presentarán el Día del Estudiante en MODEX. Más de 400 estudiantes tendrán la oportunidad de visitar la exposición y conocer de primera mano las últimas tecnologías en materia de cadena de suministro.

MODEX será la mayor feria de fabricación y cadena de suministro que se llevará a cabo en 2026. El evento se celebrará del 13 al 16 de abril en el Georgia World Congress Center de Atlanta.

Para obtener más información sobre cómo exponer o asistir a MODEX, visite modexshow.com.

