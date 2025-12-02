Modernización de pagos: Un estudio de ACI Worldwide reveló que se amplía la brecha entre la confianza y el nivel de preparación de los líderes del sector

El 69 % de los ejecutivos del sector de pagos percibe a sus organizaciones como líderes; sin embargo, menos de la mitad prioriza la innovación debido a que los sistemas heredados y la resistencia interna retrasan el progreso





OMAHA, Nebraska--(BUSINESS WIRE)--Los líderes del sector de pagos siguen confiando en el ritmo de innovación de la industria, pero muchos corren el riesgo de quedarse atrás a medida que las expectativas se aceleran. Una nueva investigación en todo el mundo de ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) y Globant reveló que hay una brecha cada vez mayor entre la confianza y el nivel de preparación que podría definir el liderazgo del sector en 2026 y los años posteriores.

El informe Payments in Transition: Leadership in an era of transformation (Pagos en etapa de transición: El liderazgo en la era de la transformación), basado en una encuesta a 500 líderes del sector en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Oriente Próximo y África, y Asia y el Pacífico, indica lo siguiente: el 69 % de los ejecutivos considera que sus organizaciones son líderes en materia de pagos, pero menos de la mitad (44 %) sostiene que la innovación en los pagos sea una prioridad para la alta dirección.

Esta desconexión se debe a impedimentos que serán cada vez más costosos en el próximo año. Más de la mitad (55 %) de los ejecutivos admite que no están aprovechando totalmente la tecnología ya disponible y el 44 % señala las plataformas heredadas como el mayor obstáculo para la innovación. La resistencia interna agrava el problema, ya que el 53 % indica que los escollos culturales son un factor clave que retrasa la transformación.

El resultado es una brecha en el proceso de modernización: la ambición es más grande que la capacidad de ejecución; y las organizaciones corren el riesgo de quedarse atrás a medida que se aceleran las exigencias tecnológicas y normativas. Para 2026, las transacciones seguras, instantáneas y fluidas serán la norma, ya que las crecientes expectativas de los clientes y consumidores ejercerán aún más presión. De hecho, el 79 % de los encuestados señala la demanda de los clientes como el principal catalizador del cambio, ya que se espera que los pagos sean instantáneos, seguros y fiables.

Resumen de las principales conclusiones:

Los planes de modernización están rezagados: Solo el 36 % de los ejecutivos del sector de pagos afirma que su organización cuenta con una hoja de ruta clara a largo plazo para la modernización de los pagos y las inversiones, lo que deja a muchos sin una visión estratégica para la transformación.

Solo el 36 % de los ejecutivos del sector de pagos afirma que su organización cuenta con una hoja de ruta clara a largo plazo para la modernización de los pagos y las inversiones, lo que deja a muchos sin una visión estratégica para la transformación. La infraestructura heredada entorpece el progreso: Solo el 25 % de las organizaciones elimina las plataformas de pago obsoletas, a pesar de que se reconoce ampliamente que los sistemas anticuados condicionan la agilidad y retardan el lanzamiento de nuevos productos.

Solo el 25 % de las organizaciones elimina las plataformas de pago obsoletas, a pesar de que se reconoce ampliamente que los sistemas anticuados condicionan la agilidad y retardan el lanzamiento de nuevos productos. Las preocupaciones predominantes son el fraude y la ciberseguridad: El 77 % de los ejecutivos menciona el fraude y los riesgos relacionados con la ciberseguridad como los principales obstáculos para la innovación.

El 77 % de los ejecutivos menciona el fraude y los riesgos relacionados con la ciberseguridad como los principales obstáculos para la innovación. La complejidad normativa añade presión: El 63 % señala que los requisitos normativos entorpecen el progreso y crean obstáculos adicionales para las organizaciones que buscan modernizarse rápidamente.

El 63 % señala que los requisitos normativos entorpecen el progreso y crean obstáculos adicionales para las organizaciones que buscan modernizarse rápidamente. Los desafíos relacionados con el talento y los costos aún persisten: El 14 % menciona las presiones de costos como impedimentos, mientras que otro 14 % subraya la escasez de talentos. Solo el 25 % cree que su organización atrae, desarrolla y retiene a los mejores profesionales en materia de pagos y tecnología.

El 14 % menciona las presiones de costos como impedimentos, mientras que otro 14 % subraya la escasez de talentos. Solo el 25 % cree que su organización atrae, desarrolla y retiene a los mejores profesionales en materia de pagos y tecnología. La automatización impulsada por IA redefinirá el desempeño: Para 2026, la IA irá más allá de detectar fraude: impulsará el enrutamiento dinámico, detectará anomalías en tiempo real y generará modelos de mejora automáticos. El comercio agéntico y la coordinación de pagos impulsada por IA ocuparán las posiciones dominantes, por lo que las empresas se verán obligadas a incorporar inteligencia en cada transacción para seguir siendo competitivas.

El informe destaca la necesidad urgente de que los líderes del sector de pagos pongan en línea sus ambiciones con la acción, modernicen la infraestructura, incorporen inteligencia y se preparen para los cambios normativos de 2026, como la migración a la norma ISO 20022 y el cumplimiento de la normativa en relación con la banca abierta. Las plataformas que ofrezcan soluciones escalables y en tiempo real ayudarán a las organizaciones a modernizar sistemas heredados, mejorar la agilidad y acelerar la innovación, sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento normativo.

“Es hora de que los líderes del sector de pagos plasmen la confianza en acción”, señaló Philip Bruno, director de Estrategia y Crecimiento de ACI Worldwide. “La modernización dejó de ser un objetivo a largo plazo. Es una necesidad inmediata. Quienes retiren los sistemas heredados e incorporen inteligencia y agilidad en sus plataformas ahora establecerán el estándar para 2026 y los años siguientes”.

Puede acceder al informe completo aquí: Payments in transition: Leadership in an era of transformation.

Metodología

El análisis se basó en datos de una encuesta realizada a 500 ejecutivos de instituciones financieras, comercios y proveedores de servicios que utilizó tres enfoques principales:

Clasificación por el método de recuento de Borda para ponderar las respuestas sobre obstáculos, factores impulsores y prioridades.

Escalas de acuerdo/desacuerdo (del 1 al 7) para actitudes, con puntuaciones de las dos casillas superiores (Top 2 Box) para mayor claridad en la interpretación de los gráficos.

Regresión de componentes principales (PCR) para vincular atributos organizacionales (como planes de modernización e inversiones en pagos en tiempo real) con los resultados de liderazgo, que permite identificar ocho predictores clave agrupados en tres pilares.

