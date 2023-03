Modelo hondureña brilla en pasarelas de peso mundial como Dior

La modelo hondureña Iveth Ventura es un ejemplo de superación, después de ser diagnosticada a sus 11 años con ecoliosis idiopática brilla en las pasarelas de modelaje en Europa.

Ventura, se convirtió en la primera joven de Honduras que ha logrado desfilar para marcas sumamente importantes en el mundo.

Entre las marcas con las que ha desfilado destacan Alexander McQueen, Del Core y Christian Dior.

La modelo hondureña contó cómo es su experiencia en las pasarelas, asegurando que se trata de una oportunidad muy bonita que llegó a su vida.

“Me hace mucha ilusión que me lleguen oportunidades tan bonitas como estas. Los shows son preciosos”, dijo la joven que brilla en las pasarelas de peso mundial.

Para Iveth Ventura lo más importante es la enseñanza de las personas que pasan por su vida profesional. “La calidez de los equipos que lo hacen posible es lo que se queda conmigo siempre”.

La modelo latinoamericana nació en San Pedro Sula, ciudad industrial de Honduras, y creció en el barrio Celeo Gonzales.

ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA

La vida de esta modelo hondureña cambió a los 11 años de edad cuando le diagnosticaron escoliosis idiopática. Su niñez tomó un giro inesperado, obligando a su familia a tomar acciones para frenar la enfermedad.

“Me diagnosticaron escoliosos idiopática. Intentamos corregirla con electroterapia y natación durante un año, pero la curvatura de mi columna vertebral seguía empeorando”, recordó esta promesa de las pasarelas.

Con el avance de la enfermedad, tuvo que ser trasladada a los 17 años a España para evitar que su columna sufría afectaciones mayores.

Su historia en el modelaje, que la convierte en la primera hondureña en desfilar con marcas de prestigio mundial, comenzó en el 2022.

Dior, fue el primer paso para que su carrera creciera a tal punto que ahora reside en París. Agencias como View Management, Why Not, Milk y The Aegency han visto su talent y decidieron apoyarla.

Iveth Ventura tiene claro su futuro y asegura que desea incursionar en fotografía editorial y dirección creativa a largo plazo.