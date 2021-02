Mitsubishi Power obtuvo el puesto n.° 1 en participación del mercado en turbinas de gas para trabajos pesados en el continente americano en 2020 al ofrecer soluciones de descarbonización líderes en la industria al sector energético

Todas las turbinas de gas se entregarán aptas para hidrógeno

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) se aseguró la mayor participación en el mercado de los pedidos de turbinas de gas para trabajos pesados en el continente americano en 2020, según los datos de McCoy Power Reports. Los pedidos en el continente americano sumaron un total de 3288 megavatios, lo que representa un 54 % de los pedidos totales.

Los pedidos de soluciones de Mitsubishi Power abarcaron una variedad de aplicaciones, entre las que la descarbonización y la capacidad de hidrógeno surgen como ventajas competitivas clave. Más de la mitad de los pedidos de Mitsubishi Power en 2020 incluyen una garantía de desempeño de hidrógeno o tienen un acuerdo de desarrollo conjunto para hidrógeno en curso.

Los pedidos de Mitsubishi Power incluyen las primeras turbinas de gas de ciclo combinado encargadas específicamente para que funcionen con un 30 % de hidrógeno ecológico en su fecha de operación comercial. Estas turbinas de gas tendrán la menor intensidad de emisiones de dióxido de carbono (al menos un 11 %) de todas las turbinas de gas para trabajos pesados que se pidieron en 2020. La intensidad de emisiones de dióxido de carbono se mide en libras de emisiones de dióxido de carbono por megavatio por hora de electricidad producida.

Mitsubishi Power ahora envía todas sus turbinas de gas para trabajos pesados con capacidad de hidrógeno para una descarbonización más profunda. Al momento de la entrega, las turbinas de gas tienen la capacidad de funcionar con una mezcla de hasta el 30 % de hidrógeno y el 70 % de gas natural, que se puede aumentar al 100 % de hidrógeno en el futuro. A medida que el contenido de hidrógeno aumenta, la intensidad de emisiones de carbono se reduce. Cuando una unidad alcanza el 100 % de hidrógeno ecológico, la intensidad de emisiones de carbono se reduce a cero.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, dijo: “ Tras anunciar recientemente que tenemos la participación de mercado número uno en almacenamiento de energía en el continente americano, nos enorgullece agregar ahora nuestro logro de tener la participación de mercado número uno en turbinas de gas para trabajos pesados. Esta es la culminación de un plan estratégico de 5 años que lanzamos en 2016, cuando declaramos que la misión de nuestra empresa sería proporcionar soluciones de almacenamiento y generación de energía a nuestros clientes, empoderándolos para combatir el cambio climático de manera económica y confiable y avanzar en la prosperidad del ser humano.

“ Comenzamos 2020 con el primer pedido de la industria de una turbina de gas de hidrógeno como parte de un plan para que Intermountain Power haga la transición de carbón a gas natural y de ahí al hidrógeno ecológico. Recibimos pedidos adicionales con la intención de hacer la transición a hidrógeno, iniciamos acuerdos de desarrollo conjunto de hidrógeno y presentamos los primeros paquetes estándar de hidrógeno ecológico del mundo. Nosotros y nuestros clientes estamos sentando las bases para el camino hacia una descarbonización profunda y eventualmente un futuro sin carbono para el sector energético. Juntos, estamos creando un Cambio de energía”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable, a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las soluciones de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

