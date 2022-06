Mitsubishi Power, Georgia Power, EPRI completan la mezcla de combustible de hidrógeno más grande del mundo en la planta McDonough-Atkinson

El proyecto demuestra la modernización de la flota de turbinas de gas de clase avanzada de Mitsubishi Power para operar con una mezcla de combustible de hidrógeno.

Georgia Power ya ha reducido las emisiones de carbono en más del 60 %, este nuevo proyecto muestra el potencial para mayores reducciones utilizando la infraestructura existente.

La mezcla de hidrógeno en seco con bajo contenido de NO x en la turbina de gas M501G se ejecutó a la temperatura proyectada de combustión de gas natural del 100 %, dentro del cumplimiento de las emisiones y sin impacto en los intervalos de mantenimiento.

Las pruebas incluyeron la mezcla de un 20 % de hidrógeno, una novedad en la industria para una turbina de gas de clase avanzada, lo que resultó en una reducción de aproximadamente el 7 % en las emisiones de CO 2 .

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Power y Georgia Power, junto con el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (Electric Power Research Institute, EPRI), este mes validaron con éxito la mezcla de combustible de hidrógeno y gas natural tanto a carga parcial como a carga completa en una turbina de gas natural M501G en la planta McDonough-Atkinson de Georgia Power en Smyrna, Georgia. El proyecto de demostración fue el primero en validar una mezcla de combustible de hidrógeno al 20 %* en una turbina de gas de clase avanzada en América del Norte, y fue la prueba más grande de este tipo hasta la fecha, con la mezcla al 20 % proporcionando una reducción de aproximadamente del 7 % en las emisiones de carbono en comparación con el gas natural.





Georgia Power, la subsidiaria eléctrica más grande de Southern Company, colaboró ​​​​con Mitsubishi Power para la prueba histórica como parte de un compromiso continuo con la nueva investigación y desarrollo (I+D) para construir la red de energía del futuro y reducir las emisiones de carbono en todo su parque de generación, y Georgia Power ya ha reducido sus emisiones de carbono en más del 60 % desde 2007.

La planta de Plant McDonough-Atkinson, ubicada a menos de 10 millas del centro de Atlanta, ha brindado servicios a clientes de electricidad durante más de 80 años y se convirtió por completo a gas natural en 2012 y se expandió para alimentar hasta 1,7 millones de hogares. Actualmente opera seis turbinas de gas de la serie M501G de última generación y gran capacidad, que brindan alto rendimiento y alta eficiencia, así como tres turbinas de vapor que funcionan en tres bloques de configuración de ciclo combinado 2 en 1.

Mitsubishi Power completó la mezcla de hidrógeno en una unidad de turbina de gas M501G con una producción aproximada de 265 MW utilizando algunos resultados de un proyecto encargado por la Organización de Desarrollo de Tecnología Industrial y Nuevas Energías (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO), la agencia nacional de investigación y desarrollo de Japón. La mezcla de hidrógeno en seco con bajo contenido de NO x (DLN) tuvo éxito en hasta un 20 % a la temperatura proyectada de combustión de gas natural del 100 %, dentro del cumplimiento de las emisiones para el permiso de aire existente y sin impacto en los intervalos de mantenimiento. El equipo también confirmó una reducción mejorada al probar hasta un 20 % de hidrógeno con una carga mínima que cumple con las normas de emisiones.

Mitsubishi Power proporcionó un servicio llave en mano completo para este proyecto, que incluye la ingeniería, la planificación, el hardware de mezcla de hidrógeno, los controles, la puesta en marcha y la gestión de riesgos. Mitsubishi Power se asoció con Certarus para obtener y administrar el suministro de hidrógeno. Este proyecto se basa en la experiencia de combustión de hidrógeno de Mitsubishi Power y el desarrollo continuo de combustión de hidrógeno para la combustión DLN 100 % hidrógeno en las instalaciones de la compañía en Takasago Works en la prefectura de Hyogo, Japón. Este sitio abarca el desarrollo, el diseño y la fabricación de turbinas de gas, así como la demostración y la verificación. La compañía anunció recientemente que establecerá un Parque de Hidrógeno Takasago, cuya construcción comenzó en el primer trimestre de 2022. Será el primer centro del mundo para la validación de tecnologías relacionadas con el hidrógeno. Con esta capacidad integral, la compañía está trabajando para comercializar tecnologías y productos de generación de energía altamente confiables y libres de carbono, incluidas las pruebas y la colaboración con socios de todo el mundo en un camino hacia la combustión 100 % de hidrógeno para turbinas de gas con estructuras (frame) grandes y pequeñas en el futuro.

“ Este monumental proyecto de demostración de hidrógeno en Plant McDonough-Atkinson es otro ejemplo de cómo, en Georgia Power y Southern Company, estamos construyendo el futuro de la energía hoy. Esta demostración ayuda a allanar el camino para el uso limpio y libre de carbono a largo plazo para la infraestructura ya existente. Hacer estas inversiones inteligentes hoy en nombre de nuestros clientes garantiza que podamos continuar brindando energía limpia, segura, confiable y asequible a medida que Georgia crece y prospera en las próximas décadas”, dijo Allen Reaves, vicepresidente sénior y director de Producción sénior de Georgia Power. “ Este tipo de investigación y desarrollo no solo brinda valor a largo plazo para nuestros clientes, sino que también ayuda a impulsar a toda la industria energética hacia un futuro más limpio y libre de carbono. Estamos orgullosos de desempeñar un papel importante en eso y entusiasmados con lo que hemos podido lograr con nuestro socio, Mitsubishi Power Americas”.

Mark Bissonnette, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Generación de Energía de Mitsubishi Power Americas, dijo: “ En Mitsubishi Power, nuestra misión es proporcionar soluciones de almacenamiento y generación de energía a nuestros clientes, permitiéndoles combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y que promueva la prosperidad humana. El proyecto de demostración de mezcla de hidrógeno en la Planta McDonough-Atkinson nos acerca a alcanzar los objetivos de cero emisiones netas en toda la industria. Junto con nuestros clientes y socios, estamos creando un Cambio en materia de energía”.

La organización de investigación y desarrollo líder en la industria de Southern Company actuó como consultora técnica en el proyecto. El equipo participa a nivel nacional e internacional en la investigación centrada en la generación, la producción, la entrega, el transporte, la infraestructura y el almacenamiento de energía de hidrógeno con bajas emisiones de carbono. Southern Company lidera las demostraciones con el Departamento de Energía de EE. UU. que cubren la cadena de valor completa de una economía de hidrógeno y cree que existe una oportunidad convincente para que la tecnología de hidrógeno brinde un futuro energético sostenible.

El Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI), una organización de investigación y desarrollo de energía independiente y sin fines de lucro, apoyó el desarrollo del proyecto. Los investigadores de EPRI estuvieron en el sitio durante las pruebas, y la organización publicará un informe detallado sobre las pruebas y los resultados a finales de este verano. EPRI brinda liderazgo de pensamiento y experiencia técnica a través de proyectos como este, así como programas como la Iniciativa de Recursos Bajos en Carbono.

Neva Espinoza, vicepresidenta de Suministro de Energía y Recursos Bajos en Carbono de EPRI, dijo: “ Acelerar el desarrollo de tecnologías bajas en carbono es esencial para lograr los objetivos netos cero para mediados de siglo. Esta exitosa prueba de demostración de hidrógeno refuerza el papel significativo y revolucionario que esta y otras tecnologías bajas en carbono pueden desempeñar para ayudar a alcanzar la descarbonización en toda la economía. La colaboración centrada en el futuro de EPRI con Georgia Power y Mitsubishi Power Americas está ayudando a que los objetivos de cero neto estén al alcance”.

Nota

* La relación de contenido de hidrógeno indica la relación de volumen.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Georgia Power

Georgia Power es la subsidiaria eléctrica más grande de Southern Company (NYSE: SO), la principal compañía de energía de Estados Unidos. El valor, la confiabilidad, el servicio al cliente y la administración son las piedras angulares del compromiso de la compañía con 2,7 millones de clientes en todos menos cuatro de los 159 condados de Georgia. Comprometida con la entrega de energía limpia, segura, confiable y asequible a tarifas por debajo del promedio nacional, Georgia Power mantiene una combinación de generación diversa e innovadora que incluye energía nuclear, carbón y gas natural, así como energías renovables como la solar, la hidroeléctrica y la eólica. Georgia Power se enfoca en brindar un servicio de clase mundial a sus clientes todos los días y J.D. Power reconoce a la compañía como líder de la industria en la satisfacción del cliente. Para obtener más información, visite www.GeorgiaPower.com y conéctese con la empresa en Facebook (Facebook.com/Georgia Power), Twitter (Twitter.com/GeorgiaPower) e Instagram (Instagram.com/ga_power).

Acerca de Southern Company

Southern Company (NYSE: SO) es una empresa energética líder que atiende a 9 millones de clientes a través de sus filiales. La empresa proporciona energía limpia, segura, confiable y asequible a través de empresas operadoras de electricidad en tres estados, empresas de distribución de gas natural en cuatro estados, una empresa de generación competitiva que atiende a clientes mayoristas en todo los Estados Unidos, una empresa líder en infraestructura de energía distribuida, una red de fibra óptica y en servicios de telecomunicaciones. Las marcas de Southern Company son conocidas por su excelente servicio al cliente, alta confiabilidad y precios asequibles por debajo del promedio nacional. Durante más de un siglo, hemos estado construyendo el futuro de la energía y desarrollando la cartera completa de recursos energéticos, incluida la energía nuclear libre de carbono, tecnologías avanzadas de captura de carbono, gas natural, energías renovables, eficiencia energética y tecnología de almacenamiento. A través de un compromiso líder en la industria con la innovación y un futuro bajo en carbono, Southern Company y sus subsidiarias desarrollan las soluciones energéticas personalizadas que nuestros clientes y comunidades requieren para impulsar el crecimiento y la prosperidad. Nuestros valores sólidos aseguran que ponemos las necesidades de aquellos a quienes servimos en el centro de todo lo que hacemos y gobernamos nuestro negocio en beneficio de nuestro mundo. Nuestra cultura corporativa y prácticas de contratación han sido reconocidas a nivel nacional por el Departamento de Defensa de los EE. UU., la revista G.I. Jobs, DiversityInc, Black Enterprise, Forbes y el premio Women’s Choice. Para obtener más información, visite www.southerncompany.com.

Acerca de EPRI

Fundada en 1972, EPRI es la principal organización independiente de investigación y desarrollo de energía sin fines de lucro del mundo, con oficinas en todo el mundo. Los expertos de confianza de EPRI colaboran con más de 450 empresas en 45 países, impulsando la innovación para garantizar que el público tenga un acceso limpio, seguro, confiable, asequible y equitativo a la electricidad en todo el mundo. Juntos, estamos dando forma al futuro de la energía.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de comunicaciones

Christa Reichhardt



Mitsubishi Power Americas



+1 407-484-5599



Christa.Reichhardt@amermhi.com

Georgia Power

+1 404-506-7676

Southern Company

+1 866-506-5333

EPRI

+1 202-293-7517