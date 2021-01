Mitsubishi Power Emerge como Líder del Mercado en 2020, en América, por el Almacenamiento de Energía de Todas las Duraciones

La capacidad combinada de almacenamiento de energía de los pedidos es de 151 000 megavatios hora

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Power se ha adjudicado la posición de cuota de mercado número uno en las Américas en 2020 con pedidos de 151 000 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento de energía de todas las duraciones. La categoría de duración completa cubre las tecnologías a escala de servicios públicos y detrás del medidor, incluida la batería, la energía hidráulica bombeada y el almacenamiento de hidrógeno verde. Mitsubishi Power proporciona sistemas de almacenamiento de energía de batería de corta duración y sistemas de almacenamiento de energía de hidrógeno verde de larga duración para satisfacer las necesidades de descarbonización de los clientes a medida que implementan una profunda penetración de energías renovables y necesitan almacenamiento de energía de varias duraciones.





Soluciones de almacenamiento de corta duración

El almacenamiento de energía a base de iones de litio de corta duración proporciona múltiples servicios en los mercados de energía, incluida la capacidad máxima despachable, la reafirmación de recursos renovables intermitentes, servicios auxiliares, arbitraje de precios de la energía y soluciones de congestión de transmisión y distribución (transmission and distribution, T&D). Mitsubishi Power recibió pedidos de 920 MWh de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de iones de litio de corta duración en 2020. Los desarrolladores de almacenamiento Key Capture Energy y Hecate Grid seleccionaron a Mitsubishi Power como su integrador para proyectos en Texas y California, respectivamente. Además, la Universidad Estatal de Nueva York, con la supervisión del proyecto por parte de la Autoridad de Energía de Nueva York, seleccionó a la subsidiaria de Mitsubishi Power, Oriden, para proporcionar una solución de almacenamiento y energía solar fotovoltaica detrás del medidor en el SUNY Fredonia Campus. Todos estos proyectos entrarán en operación comercial en 2021. Mitsubishi Power tiene pedidos adicionales no revelados pendientes de anuncio.

Soluciones de almacenamiento de larga duración

Los proyectos de hidrógeno verde a escala de servicios públicos pueden almacenar energía renovable durante largos períodos de tiempo, que van desde horas hasta estaciones, a fin de proporcionar energía libre de carbono distribuible y rentable cuando las redes eléctricas con una fuerte penetración de energía renovable más lo necesitan. Un pionero de la energía renovable almacenada en forma de hidrógeno verde es el proyecto Intermountain Power de 840 MW de Intermountain Power Agency en Delta, Utah. En marzo de 2020, IPA ordenó islas de energía de turbinas de gas Mitsubishi Power JAC para las cuales Mitsubishi Power garantizó la capacidad de usar un 30 por ciento de combustible de hidrógeno verde. En un proyecto separado, Magnum Development seleccionó a Mitsubishi Power como socio para desarrollar el proyecto Advanced Clean Energy Storage en Delta, Utah. Este proyecto utilizará energía renovable y electrólisis para producir hidrógeno verde que se almacenará en una caverna de sal con capacidad para almacenar 150 000 MWh de energía renovable para almacenamiento de energía de larga duración. Está previsto que el proyecto Intermountain Power y el proyecto Advanced Clean Energy Storage entren en operación comercial en 2025.

Crecimiento del mercado de almacenamiento de energía

El mercado de almacenamiento de energía está experimentando un rápido crecimiento. Para proporcionar contexto, entre 2012 y 2019, los Estados Unidos instalaron solo 3200 MWh de capacidad de almacenamiento de energía según Wood Mackenzie Power & Renovables/U.S. Energy Storage Association (Asociación de Almacenamiento de Energía de los EE. UU.). Los pedidos anunciados por Mitsubishi Power, en 2020, de 151 000 MWh adicionales de capacidad de almacenamiento representan, por tanto, un aumento sustancial.

Los sistemas integrales de almacenamiento de energía de Mitsubishi Power optimizan la integración de las energías renovables, el almacenamiento de energía de la batería, el almacenamiento de hidrógeno y las centrales eléctricas de turbinas de gas habilitadas para hidrógeno, una clave para alcanzar las emisiones sin carbono.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, señaló: “ La demanda de almacenamiento de energía está impulsada por el rápido desarrollo de la generación de energía renovable. A medida que el mercado de almacenamiento de energía despega en América y en todo el mundo, también lo hace el negocio de almacenamiento de energía de Mitsubishi Power. A medida que los productores de energía, los desarrolladores y las empresas de servicios públicos establecen objetivos para las emisiones netas de carbono cero, reconocen el valor de tener un integrador de almacenamiento de energía con amplia experiencia en todas las tecnologías que necesitan para integrar sin problemas la generación de energía y el almacenamiento de energía de todas las duraciones. Mitsubishi Power tiene esta experiencia única. Junto con nuestros clientes, estamos creando un Cambio en materia de energía”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

