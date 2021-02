Mitch McConnell confirma su apoyo ‘absoluto’ a Trump para elecciones 2024

El senador y líder republicano, Mitch McConnell confirmó este viernes su apoyo absoluto al expresidente Donald Trump si logra postularse a la presidencia en el 2024 a pesar de sus fuertes críticas por considerarlo culpable del asalto al Capitolio.

McConnell, ofreció las declaraciones durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, en la cual consideró que era pronto para pronosticar lo que pasaría en unos años, pero dijo estar dispuesto a apoyar al empresario si se alza con la victoria de la postulación.

‘Tengo al menos cuatro miembros que creo que están planeando postularse para la presidencia, además de algunos gobernadores y otros’, apuntó antes de confirmar su respaldo absoluto a Trump para las elección del 2024.

En ese sentido, acotó que aunque no hay un titular o una carrera abierta, está convencido que no dudaría en volver a apoyar al exmandatario si este es apoyado por la ciudadanía y el Partido Republicano.

Donald Trump, ha manifestado abiertamente su deseo de postularse como mandatario en el próximo periodo electoral. El exgobernante tendría como competencia a los senadores Josh Hawley de Missouri, Tom Cotton de Arkansas y a Nikki Haley, exembajador de EEUU ante la ONU.

El apoyo absoluto de McConell a Trump para las elecciones del 2024 se da a pesar que criticar fuertemente al expresidente y responsabilizarlo por el asalto al Capitolio, calificando el suceso como un incumplimiento del deber.

El republicano a pesar de la crítica, decidió no apoyar el segundo juicio político en contra del exmandario. Al respecto, explicó que su voto de no culpable lo emitió porque Donald Trump ya no estaba en el cargo, no porque creyera que Trump era inocente.

Mitch McConnell, también fue uno de los primeros en aceptar el triunfo de Joe Biden una vez que el Colegio Electoral lo nombrara ganador de las elecciones del 2020.